On the air

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

5 a.m.: MotoGP: Austria Grand Prix FS1

11 a.m.: ARCA: Illinois State Fairgrounds FS1

Noon: NHRA: Lucas Oil Nationals Fox 28

Baseball, Little League World Series

6 a.m.: Northwest vs. New England ESPN

8 a.m.: Canada vs. Australia ESPN

10 a.m.: West vs. Great Lakes ABC

11 a.m.: Panama vs. Mexico ESPN

Baseball, MLB

1 p.m.: San Diego at L.A. Dodgers or Tampa Bay at San Fran. MLB

4:10 p.m.: Seattle vs. N.Y. Mets (Williamsport, Penn.) ESPN

Basketball, BIG3

Noon: Celebrity game CBS

1 p.m. LA Riot vs. Triplets CBS

2 p.m.: Power vs. Miami 305 CBS

Basketball, WNBA

10 a.m.: Indiana at Connecticut NBATV

12:30 p.m.: Dallas at Las Vegas ABC

3 p.m.: Phoenix at Seattle ABC

5:30 p.m.: Atlanta at Golden State NBATV

Football, NFL preseason

10 a.m.: Jacksonville at New Orleans NFL

5 p.m.: Buffalo at Chicago Fox 28

Golf

3 a.m.: DP World: Made in Denmark Golf

9 a.m.: LIV: Indianapolis Fox 28

11 a.m.: PGA: BMW Championship NBC

1 p.m.: LPGA: Portland Classic Golf

4 p.m.: USGA: U.S. Amateur Championship Golf

Horse racing

10 a.m.: Saratoga Live FS1

Soccer, men’s club

6 a.m.: EPL: Chelsea vs. Crystal Palace USA

8:30 a.m.: EPL: Manchester United vs. Arsenal NBC

9:30 a.m.: Coppa Italia: Parma at Pescara CBS Sports

12:30 p.m.: La Liga: Espanyol vs. Atletico Madrid ESPN2

3 p.m.: USL1: Portland at Spokane ESPN+

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

3 p.m.: Seattle vs. N.Y. Mets (Williamsport, Penn.) 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM

Sports talk

2 p.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change