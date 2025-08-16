On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
5 a.m.: MotoGP: Austria Grand Prix FS1
11 a.m.: ARCA: Illinois State Fairgrounds FS1
Noon: NHRA: Lucas Oil Nationals Fox 28
Baseball, Little League World Series
6 a.m.: Northwest vs. New England ESPN
8 a.m.: Canada vs. Australia ESPN
10 a.m.: West vs. Great Lakes ABC
11 a.m.: Panama vs. Mexico ESPN
Baseball, MLB
1 p.m.: San Diego at L.A. Dodgers or Tampa Bay at San Fran. MLB
4:10 p.m.: Seattle vs. N.Y. Mets (Williamsport, Penn.) ESPN
Basketball, BIG3
Noon: Celebrity game CBS
1 p.m. LA Riot vs. Triplets CBS
2 p.m.: Power vs. Miami 305 CBS
Basketball, WNBA
10 a.m.: Indiana at Connecticut NBATV
12:30 p.m.: Dallas at Las Vegas ABC
3 p.m.: Phoenix at Seattle ABC
5:30 p.m.: Atlanta at Golden State NBATV
Football, NFL preseason
10 a.m.: Jacksonville at New Orleans NFL
5 p.m.: Buffalo at Chicago Fox 28
Golf
3 a.m.: DP World: Made in Denmark Golf
9 a.m.: LIV: Indianapolis Fox 28
11 a.m.: PGA: BMW Championship NBC
1 p.m.: LPGA: Portland Classic Golf
4 p.m.: USGA: U.S. Amateur Championship Golf
Horse racing
10 a.m.: Saratoga Live FS1
Soccer, men’s club
6 a.m.: EPL: Chelsea vs. Crystal Palace USA
8:30 a.m.: EPL: Manchester United vs. Arsenal NBC
9:30 a.m.: Coppa Italia: Parma at Pescara CBS Sports
12:30 p.m.: La Liga: Espanyol vs. Atletico Madrid ESPN2
3 p.m.: USL1: Portland at Spokane ESPN+
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
3 p.m.: Seattle vs. N.Y. Mets (Williamsport, Penn.) 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
Sports talk
2 p.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change