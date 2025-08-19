The Spokesman-Review Newspaper
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Baseball, Little League World Series

10 a.m.: Venezuela vs. Taiwan ESPN

Noon: Nevada vs. Connecticut ESPN

2 p.m.: Japan vs. Caribbean ESPN

4 p.m.: South Dakota vs. South Carolina ESPN

Baseball, MLB

10 a.m.: Houston at Detroit MLB

10:05 a.m.: Seattle at Philadelphia Root

1 p.m.: Cleveland at Arizona MLB

6:30 p.m.: San Fran. at San Diego or Cin. at L.A. Angels MLB

Horse racing

2 p.m.: Saratoga Live FS1

Soccer, men

Noon: League One: Reading at Bolton Wanderers CBS Sports

5 p.m.: Leagues Cup: Tigres UANL at Inter Miami FS1

8 p.m.: Leagues Cup: Puebla at Seattle FS1

Soccer, women

4 p.m.: Champions Cup: Monterrey at Gotham CBS Sports

Tennis, U.S. Open

8 a.m.: Qualifying ESPN2

10 a.m.: Qualifying ESPNEWS

4 p.m.: Doubles ESPN2

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

9 a.m.: Seattle at Philadelphia 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

7:05 p.m.: Spokane at Everett 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change