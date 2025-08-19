On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, Little League World Series
10 a.m.: Venezuela vs. Taiwan ESPN
Noon: Nevada vs. Connecticut ESPN
2 p.m.: Japan vs. Caribbean ESPN
4 p.m.: South Dakota vs. South Carolina ESPN
Baseball, MLB
10 a.m.: Houston at Detroit MLB
10:05 a.m.: Seattle at Philadelphia Root
1 p.m.: Cleveland at Arizona MLB
6:30 p.m.: San Fran. at San Diego or Cin. at L.A. Angels MLB
Horse racing
2 p.m.: Saratoga Live FS1
Soccer, men
Noon: League One: Reading at Bolton Wanderers CBS Sports
5 p.m.: Leagues Cup: Tigres UANL at Inter Miami FS1
8 p.m.: Leagues Cup: Puebla at Seattle FS1
Soccer, women
4 p.m.: Champions Cup: Monterrey at Gotham CBS Sports
Tennis, U.S. Open
8 a.m.: Qualifying ESPN2
10 a.m.: Qualifying ESPNEWS
4 p.m.: Doubles ESPN2
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
9 a.m.: Seattle at Philadelphia 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Spokane at Everett 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change