The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
82°F
Current Conditions
Clear sky
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Tuesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

4:10 p.m.: Philadelphia at N.Y. Mets TBS

6:40 p.m.: San Diego at Seattle Root

7:05 p.m.: Detroit at Athletics OR Cincinnati at L.A. Dodgers MLB

Basketball, WNBA

4 p.m.: Seattle at Indiana CBS Sports

7 p.m.: Phoenix at Los Angeles NBA

Soccer, men’s club

Noon: English Cup: Sheffield at Leeds CBS Sports

Tennis

8:30 a.m.: U.S. Open ESPN

4 p.m.: U.S. Open ESPN

Volleyball, women’s World Championship

5:30 a.m.: Czechia at United States CBS Sports

Tuesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: San Diego at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, MiLB

6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change