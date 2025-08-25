On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
4:10 p.m.: Philadelphia at N.Y. Mets TBS
6:40 p.m.: San Diego at Seattle Root
7:05 p.m.: Detroit at Athletics OR Cincinnati at L.A. Dodgers MLB
Basketball, WNBA
4 p.m.: Seattle at Indiana CBS Sports
7 p.m.: Phoenix at Los Angeles NBA
Soccer, men’s club
Noon: English Cup: Sheffield at Leeds CBS Sports
Tennis
8:30 a.m.: U.S. Open ESPN
4 p.m.: U.S. Open ESPN
Volleyball, women’s World Championship
5:30 a.m.: Czechia at United States CBS Sports
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: San Diego at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, MiLB
6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
