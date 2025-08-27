The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
71°F
Current Conditions
Overcast clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the Air

Thursday’s TV Highlights

Baseball, MLB

11 a.m.: Arizona at Milwaukee or Colorado at Houston MLB

3:30 p.m.: Atlanta at Philadelphia or Miami at N.Y. Mets MLB

Football, college

2:30 p.m.: Boise State at South Florida ESPN

5 p.m.: Buffalo at Minnesota FS1

6 p.m.: Nebraska vs. Cincinnati in Kansas City, Mo. ESPN

Golf

4:30 a.m.: DP World: Omega European Masters Golf

Noon: LPGA: FM Championship Golf

Tennis

8:30 a.m.: U.S. Open ESPN

2 p.m.: U.S. Open ESPN2

4 p.m.: U.S. Open ESPN2

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change