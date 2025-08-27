On the Air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB
11 a.m.: Arizona at Milwaukee or Colorado at Houston MLB
3:30 p.m.: Atlanta at Philadelphia or Miami at N.Y. Mets MLB
Football, college
2:30 p.m.: Boise State at South Florida ESPN
5 p.m.: Buffalo at Minnesota FS1
6 p.m.: Nebraska vs. Cincinnati in Kansas City, Mo. ESPN
Golf
4:30 a.m.: DP World: Omega European Masters Golf
Noon: LPGA: FM Championship Golf
Tennis
8:30 a.m.: U.S. Open ESPN
2 p.m.: U.S. Open ESPN2
4 p.m.: U.S. Open ESPN2
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change