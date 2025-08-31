The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Monday’s TV Highlights

Auto racing

9 a.m.: NHRA U.S. Nationals FS1

11 a.m.: NHRA U.S. Nationals Fox 28

Baseball, MLB

10:10 a.m.: N.Y. Mets at Detroit OR Toronto at Cincinnati MLB

1:05 p.m.: Atlanta at Chi. Cubs OR Philadelphia at Milwaukee MLB

4:35 p.m.: Seattle at Tampa Bay Root

5:10 p.m.: Texas at Arizona MLB

Basketball, WNBA

5 p.m.: Dallas at Minnesota NBA

7 p.m.: Los Angeles at Seattle NBA

Football, CFL

11:30 a.m.: Toronto at Hamilton CBS Sports

3 p.m.: Edmonton at Calgary CBS Sports

Football, college

5 p.m.: Texas Christian at North Carolina ESPN

Lacrosse, PLL

Noon: California at Denver ESPN2

Soccer, women’s club

6 p.m.: NWSL: Angel City at Bay CBS Sports

Tennis

8 a.m.: U.S. Open ESPN

4 p.m.: U.S. Open ESPN2

Volleyball, college women

2 p.m.: Penn State at Texas Christian Fox 28

4:30 p.m.: Arizona State at Pittsburgh FS1

Monday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

4:35 p.m.: Seattle at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change