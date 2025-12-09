On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Basketball, college men
1:30 p.m.: Hall of Fame Classic: Albany vs. Yale ESPNU
4 p.m.: Idaho at Notre Dame ACC Extra
4 p.m.: Hall of Fame Classic: UMass vs. Boston College ESPNU
Basketball, college women
4 p.m.: Iowa at Iowa State ESPN
6 p.m.: Eastern Washington at Wash. State, 6 p.m…………………ESPN+
7 p.m.: Idaho at California ACC Extra
Basketball, NBA Cup quarterfinals
4:30 p.m.: Phoenix at Oklahoma City Prime Video
7 p.m.: San Antonio at L.A. Lakers Prime Video
Hockey, NHL
4:30 p.m.: N.Y. Rangers at Chicago TNT
7 p.m.: Los Angeles at Seattle TNT
Hockey, women
6 p.m.: Friendly: United States at Canada NHL
Soccer, men, UEFA Champions League
Noon: Newcastle at Bayer Leverkusen CBS Sports
Wednesday’s Radio Highlights
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change