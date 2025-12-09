The Spokesman-Review Newspaper
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Basketball, college men

1:30 p.m.: Hall of Fame Classic: Albany vs. Yale ESPNU

4 p.m.: Idaho at Notre Dame ACC Extra

4 p.m.: Hall of Fame Classic: UMass vs. Boston College ESPNU

Basketball, college women

4 p.m.: Iowa at Iowa State ESPN

6 p.m.: Eastern Washington at Wash. State, 6 p.m…………………ESPN+

7 p.m.: Idaho at California ACC Extra

Basketball, NBA Cup quarterfinals

4:30 p.m.: Phoenix at Oklahoma City Prime Video

7 p.m.: San Antonio at L.A. Lakers Prime Video

Hockey, NHL

4:30 p.m.: N.Y. Rangers at Chicago TNT

7 p.m.: Los Angeles at Seattle TNT

Hockey, women

6 p.m.: Friendly: United States at Canada NHL

Soccer, men, UEFA Champions League

Noon: Newcastle at Bayer Leverkusen CBS Sports

Wednesday’s Radio Highlights

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change