On the air

Tuesday’s TV Highlights

Basketball, college men

4 p.m.: Louisville at Tennessee ESPN

4 p.m.: Florida State at Dayton CBS Sports

4 p.m.: South Carolina at Clemson ESPN2

6 p.m.: Towson at Kansas ESPN2

Basketball, college women

4 p.m.: Washington State at Seton Hall ESPN+

6 p.m.: Arizona State at Gonzaga SWX

Basketball, NBA Cup Final

5:30 p.m.: San Antonio vs. New York Amazon Prime

Football, college

6 p.m.: Veterans Bowl: Troy vs. Jacksonville State ESPN

Hockey, NHL

4:30 p.m.: Edmonton at Pittsburgh TNT

7 p.m.: Colorado at Seattle TNT

Hockey, WHL

7 p.m.: Wenatchee at Spokane Victory+

Tuesday’s Radio Highlights

Basketball, college women

6 p.m.: Arizona State at Gonzaga 101.5-FM

Hockey, WHL

7 p.m.: Wenatchee at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change