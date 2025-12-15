On the air
Tuesday’s TV Highlights
Basketball, college men
4 p.m.: Louisville at Tennessee ESPN
4 p.m.: Florida State at Dayton CBS Sports
4 p.m.: South Carolina at Clemson ESPN2
6 p.m.: Towson at Kansas ESPN2
Basketball, college women
4 p.m.: Washington State at Seton Hall ESPN+
6 p.m.: Arizona State at Gonzaga SWX
Basketball, NBA Cup Final
5:30 p.m.: San Antonio vs. New York Amazon Prime
Football, college
6 p.m.: Veterans Bowl: Troy vs. Jacksonville State ESPN
Hockey, NHL
4:30 p.m.: Edmonton at Pittsburgh TNT
7 p.m.: Colorado at Seattle TNT
Hockey, WHL
7 p.m.: Wenatchee at Spokane Victory+
Tuesday’s Radio Highlights
Basketball, college women
6 p.m.: Arizona State at Gonzaga 101.5-FM
Hockey, WHL
7 p.m.: Wenatchee at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change