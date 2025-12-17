On the Air
Thursday’s TV Highlights
Basketball, college men
2 p.m.: HBCU Classic: Hampton vs. Jackson State ESPNU
4:30 p.m.: HBCU Classic: Norfolk State vs. Grambling ESPNU
5 p.m.: Whitworth at Chapman FloCollege
Basketball, college women
4 p.m.: South Carolina at South Florida ESPN2
6 p.m.: Eastern Washington at UC Santa Barbara ESPN+
Basketball, NBA
5 p.m.: L.A. Clippers at Oklahoma City NBATV
Football, college
6 p.m.: Xbox Bowl: Missouri State vs. Arkansas State ESPN2
Football, NFL
5:15 p.m.: L.A. Rams at Seattle Prime Video
Hockey, NHL
6 p.m.: Seattle at Calgary ESPN+
Soccer, men, UEFA Conference League
Noon: KuPS at Crystal Palace CBS Sports
Volleyball, NCAA Tournament semifinals
3:30 p.m.: Texas A&M at Pittsburgh ESPN
6 p.m.: Wisconsin at Kentucky ESPN
Thursday’s Radio Highlights
Basketball, high school
5:30 p.m.: Lewis and Clark vs. Ferris at the Arena (DH) 700-AM / 105.3-FM
Football, NFL
5:15 p.m.: L.A. Rams at Seattle 94.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change