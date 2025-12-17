The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
36°F
Current Conditions
Clear sky
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the Air

Thursday’s TV Highlights

Basketball, college men

2 p.m.: HBCU Classic: Hampton vs. Jackson State ESPNU

4:30 p.m.: HBCU Classic: Norfolk State vs. Grambling ESPNU

5 p.m.: Whitworth at Chapman FloCollege

Basketball, college women

4 p.m.: South Carolina at South Florida ESPN2

6 p.m.: Eastern Washington at UC Santa Barbara ESPN+

Basketball, NBA

5 p.m.: L.A. Clippers at Oklahoma City NBATV

Football, college

6 p.m.: Xbox Bowl: Missouri State vs. Arkansas State ESPN2

Football, NFL

5:15 p.m.: L.A. Rams at Seattle Prime Video

Hockey, NHL

6 p.m.: Seattle at Calgary ESPN+

Soccer, men, UEFA Conference League

Noon: KuPS at Crystal Palace CBS Sports

Volleyball, NCAA Tournament semifinals

3:30 p.m.: Texas A&M at Pittsburgh ESPN

6 p.m.: Wisconsin at Kentucky ESPN

Thursday’s Radio Highlights

Basketball, high school

5:30 p.m.: Lewis and Clark vs. Ferris at the Arena (DH) 700-AM / 105.3-FM

Football, NFL

5:15 p.m.: L.A. Rams at Seattle 94.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change