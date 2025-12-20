The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Sunday’s TV Highlights

Basketball, college men

10 a.m.: Vanderbilt at Wake Forest KSKN

10 a.m.: Southern at Baylor TNT

10 a.m.: Mississippi at NC State ESPN

Noon: Oregon State at Arizona State ESPN2

Noon: Greenville Winter Invitational: Cincinnati vs. Clemson ESPN

1:30 p.m.: Connecticut at DePaul FS1

3 p.m.: Northwest Elite: Gonzaga vs. Oregon Peacock

4 p.m.: Idaho at Cal Poly ESPN+

Basketball, college women

9 a.m.: NC State at Davidson CBS Sports

10 a.m.: Kansas at Iowa State ESPN2

11 a.m.: Texas at South Dakota State CBS Sports

2 p.m.: Gonzaga at UC Riverside ESPN+

3 p.m.: Bay Area Women’s Classic: Oregon vs. Stanford ESPN

5:30 p.m.: Bay Area Women’s Classic: USC vs. California ESPN

Football, NFL

10 a.m. L.A. Chargers at Dallas Fox 28

10 a.m.: Buffalo at Cleveland CBS

1:25 p.m.: Pittsburgh at Detroit CBS

5:20 p.m.: New England at Baltimore NBC

Golf

10:30 a.m.: Champions: PNC Championship Pro-Am NBC

Hockey, NHL

10 a.m.: Washington at Detroit NHL

4 p.m.: Toronto at Dallas NHL

Horse racing

11:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer, men

3:30 a.m.: Serie A: Pisa at Cagliari CBS Sports

8:30 a.m.: EPL: Manchester United at Aston Villa NBC

Volleyball, NCAA Championship

12:30 p.m.: Texas A&M vs. Kentucky ABC

Sunday’s Radio Highlights

Basketball, college men

3 p.m.: Northwest Elite: Gonzaga vs. Oregon 590-AM / 96.1-FM

Basketball, college women

2 p.m.: Gonzaga at UC Riverside 101.5-FM

Football, NFL

5:20 p.m.: Cincinnati at Miami 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

7 p.m.: College Football Hour 920-AM / 100.7-FM

All events subject to change