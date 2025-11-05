The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
48°F
Current Conditions
Scattered clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the Air

Thursday’s TV Highlights

Basketball, college men

5 p.m.: Saint Francis at TCU TNT

7 p.m.: Denver at Washington Big Ten

Basketball, NBA

6 p.m.: L.A. Clippers at Phoenix NBATV

Football, college

4:30 p.m.: Georgia Southern at Appalachian State ESPN2

4:30 p.m.: UTSA at South Florida ESPN

Football, NFL

5:15 p.m.: Las Vegas at Denver Prime Video

Golf

Noon: PGA: World Wide Technology Championship Golf

6 p.m.: LPGA: Toto Japan Classic Golf

11 p.m.: DP World: Abu Dhabi Championship Golf

Hockey, Rivalry Series

4 p.m.: Canada at United States NHL

Soccer, men, UEFA Europa League

9:45 a.m.: Nottingham Forest at Sturm Graz CBS Sports

Noon: Roma at Rangers FC CBS Sports

Thursday’s Radio Highlights

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change