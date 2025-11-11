On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Basketball, college men
4 p.m.: Milwaukee at Indiana FS1
6 p.m.: Idaho at San Diego ESPN+
7 p.m.: Eastern Washington at Seattle ESPN+
Basketball, college women
4:30 p.m.: Loyola Chicago at Connecticut truTV
6 p.m.: Creighton at Nebraska FS1
Basketball, NBA
4 p.m.: Orlando at New York ESPN
6:30 p.m.: L.A. Lakers at Oklahoma City ESPN
Football, college
4 p.m.: Buffalo at Central Michigan CBS Sports
4 p.m.: Northern Illinois at UMass Amherst ESPNU
4 p.m.: Toledo at Miami (Ohio) ESPN2
Golf
11 p.m.: DP World Tour Championship Golf
Hockey, NHL
4 p.m.: N.Y. Rangers at Tampa Bay TNT
6:30 p.m.: New Jersey at Chicago TNT
Soccer, women, UEFA Champions League
9:45 a.m.: Arsenal at Bayern Munchen CBS Sports
Noon: Juventus at Atletico Madrid CBS Sports
Wednesday’s Radio Highlights
Basketball, college men
6:30 p.m.: Eastern Washington at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change