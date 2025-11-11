The Spokesman-Review Newspaper
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Basketball, college men

4 p.m.: Milwaukee at Indiana FS1

6 p.m.: Idaho at San Diego ESPN+

7 p.m.: Eastern Washington at Seattle ESPN+

Basketball, college women

4:30 p.m.: Loyola Chicago at Connecticut truTV

6 p.m.: Creighton at Nebraska FS1

Basketball, NBA

4 p.m.: Orlando at New York ESPN

6:30 p.m.: L.A. Lakers at Oklahoma City ESPN

Football, college

4 p.m.: Buffalo at Central Michigan CBS Sports

4 p.m.: Northern Illinois at UMass Amherst ESPNU

4 p.m.: Toledo at Miami (Ohio) ESPN2

Golf

11 p.m.: DP World Tour Championship Golf

Hockey, NHL

4 p.m.: N.Y. Rangers at Tampa Bay TNT

6:30 p.m.: New Jersey at Chicago TNT

Soccer, women, UEFA Champions League

9:45 a.m.: Arsenal at Bayern Munchen CBS Sports

Noon: Juventus at Atletico Madrid CBS Sports

Wednesday’s Radio Highlights

Basketball, college men

6:30 p.m.: Eastern Washington at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change