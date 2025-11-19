The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
39°F
Current Conditions
Clear sky
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Thursday’s TV Highlights

Auto racing

8 p.m.: F1: Las Vegas Grand Prix practice ESPN2

Basketball, college men

3 p.m.: Memphis at Purdue CBS Sports

4 p.m.: Bucknell at St. John’s TNT / truTV

4 p.m.: Pittsburgh at UCF ESPN2

5:30 p.m.: Wake Forest at Texas Tech CBS Sports

6 p.m.: Rider at Houston TNT / truTV

Basketball, college women

3 p.m.: Davidson at Miami ESPNU

5 p.m.: Gonzaga vs. South Dakota State in Sioux Falls, S.D. Midco Sports

5 p.m.: Duke at South Florida ESPNU

6 p.m.: Iowa at Baylor ESPN2

Basketball, NBA

5 p.m.: Atlanta at San Antonio NBA TV

Football, college

4:30 p.m.: Louisiana at Arkansas State ESPN

Football, NFL

5:15 p.m.: Buffalo at Houston Prime Video

Golf

9 a.m.: PGA: The RSM Classic Golf

Noon: LPGA: CME Group Tour Championship Golf

Hockey, NHL

5 p.m.: Seattle at Chicago KSKN

Soccer, UEFA Women’s Champions League

9:45 a.m.: Atletico Madrid at FC Twente CBS Sports

Noon: Bayern Munchen at Paris Saint-Germain CBS Sports

Volleyball, college women

5 p.m.: Iowa at Nebraska FS1

7 p.m.: Illinois at UCLA FS1

Thursday’s Radio Highlights

Football, NFL

5:15 p.m.: Buffalo at Houston 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

6 p.m.: Cougar Football Hour 920-AM / 100.7-FM

All events subject to change