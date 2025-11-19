On the air
Thursday’s TV Highlights
Auto racing
8 p.m.: F1: Las Vegas Grand Prix practice ESPN2
Basketball, college men
3 p.m.: Memphis at Purdue CBS Sports
4 p.m.: Bucknell at St. John’s TNT / truTV
4 p.m.: Pittsburgh at UCF ESPN2
5:30 p.m.: Wake Forest at Texas Tech CBS Sports
6 p.m.: Rider at Houston TNT / truTV
Basketball, college women
3 p.m.: Davidson at Miami ESPNU
5 p.m.: Gonzaga vs. South Dakota State in Sioux Falls, S.D. Midco Sports
5 p.m.: Duke at South Florida ESPNU
6 p.m.: Iowa at Baylor ESPN2
Basketball, NBA
5 p.m.: Atlanta at San Antonio NBA TV
Football, college
4:30 p.m.: Louisiana at Arkansas State ESPN
Football, NFL
5:15 p.m.: Buffalo at Houston Prime Video
Golf
9 a.m.: PGA: The RSM Classic Golf
Noon: LPGA: CME Group Tour Championship Golf
Hockey, NHL
5 p.m.: Seattle at Chicago KSKN
Soccer, UEFA Women’s Champions League
9:45 a.m.: Atletico Madrid at FC Twente CBS Sports
Noon: Bayern Munchen at Paris Saint-Germain CBS Sports
Volleyball, college women
5 p.m.: Iowa at Nebraska FS1
7 p.m.: Illinois at UCLA FS1
Thursday’s Radio Highlights
Football, NFL
5:15 p.m.: Buffalo at Houston 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
6 p.m.: Cougar Football Hour 920-AM / 100.7-FM
