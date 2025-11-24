The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
32°F
Current Conditions
Clear sky
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Tuesday’s TV Highlights

Basketball, college men

9 a.m.: ESPN Invite: Towson vs. Liberty ESPN2

10 a.m.: For Myers Tip-Off: Michigan State vs. E. Carolina FS2

10 a.m.: Players Era: Rutgers vs. Notre Dame TNT

10:30 a.m.: Holiday Invite: Tulsa vs. San Jose State CBS Sports

11 a.m.: Players Era: Iowa State vs. Creighton truTV

11:30 a.m.: Maui Invite: N.C. State vs. Boise State ESPN2

12:30 p.m.: Players Era: Syracuse vs. Kansas TNT

1 p.m.: Holiday Invite: N. Iowa vs. Loyola Chicago CBS Sports

1:30 p.m.: Players Era: St. John’s vs. Baylor truTV

2 p.m.: Sunshine Slam: Ohio vs. Loyola Marymount CBS Sports

2 p.m.: Maui Invite: USC vs. Seton Hall ESPN

3 p.m.: Players Era: Tennessee vs. Houston TNT

3 p.m.: Fort Myers Tip-Off: St. Bonaventure vs. N. Carolina FS1

3:30 p.m.: Acrisure Series: San Diego vs. Cal. Baptist CBS Sports

4:30 p.m.: Sunshine Slam: George Mason vs. FAU CBS Sports

4:30 p.m.: ESPN Invite: Temple vs. Princeton ESPNU

5 p.m.: Kansas State at Indiana FS1

5 p.m.: Maui Invite: Washington State vs. Arizona St./Texas ESPN

5 p.m.: Eastern Washington at North Texas ESPN+

5:30 p.m.: Player Era: Michigan vs. Auburn TNT

6:30 p.m.: Players Era: Maryland vs. Gonzaga truTV

6:30 p.m.: Acrisure Classic: Mississippi vs. Iowa CBS Sports

7 p.m.: Empire Classic: UCLA vs. California ESPN

7 p.m.: Maui Invite: Chaminade vs. Arizona St./Texas ESPN2

8 p.m.: Players Era: San Diego State vs. Oregon TNT

8:59 p.m.: Players Era: UNLV vs. Alabama truTV

8:59 p.m.: Acrisure Classic: Utah vs. Grand Canyon CBS Sports

Basketball, NBA Cup

5 p.m.: Orlando at Philadelphia NBC

8 p.m.: L.A. Clippers at L.A. Lakers NBC

Football, college

1:30 p.m.: Bowling Green at Massachusetts ESPNU

4:30 p.m.: Western Michigan at Eastern Michigan ESPN2

Soccer, men’s club, Champions League

9:45 a.m.: Ajax at Benfica CBS Sports

Noon: Marseille at Newcastle CBS Sports

Tuesday’s Radio Highlights

Basketball, college men

TBD: Maui Invite: WSU vs. Arizona St./Texas 920-AM / 100.7-FM

5 p.m.: Eastern Washington at North Texas 700-AM / 105.3-FM

6:30 p.m.: Players Era: Gonzaga vs. Maryland 590-AM / 96.1-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change