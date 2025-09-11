On the Air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
2:40 p.m. NASCAR Cup: Bass Pro Shops Night Race (qual.) TruTV
4:30 p.m.: NASCAR Xfinity: Food City 300 KSKN
Baseball, MLB
11 a.m.: Tampa Bay at Chi. Cubs MLB
4 p.m.: Texas at N.Y. Mets or Baltimore at Toronto MLB
7 p.m.: L.A. Dodgers at San Fran. or Colorado at San Diego MLB
7:10 p.m.: L.A. Angels at Seattle Root
Football, CFL
7 p.m.: Ottawa at BC Lions CBS Sports
Football, college
4:30 p.m.: Colorado at Houston ESPN
6 p.m.: Kansas State at Arizona Fox 28
Football, high school
4:30 p.m.: University at Central Valley SWX
Golf
10 a.m.: PGA: Procore Championship Golf
1 p.m.: LPGA: Kroger Queen City Championship Golf
Soccer, men’s
4:30 p.m.: Bundesliga: Leverkusen at Frankfurt ESPN2
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6 p.m.: L.A. Angels at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
6 a.m.: MotoGP: San Marino Grand Prix (sprint) FS1
4:30 p.m.: NASCAR Cup: Bass Pro Shops Night Race USA
Baseball, MLB
1 p.m.: N.Y. Yankees at Boston MLB
5:15 p.m.: St. Louis at Milwaukee Fox 28
6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle Root
Football, college
9 a.m.: Oregon at Northwestern Fox 28
9 a.m.: Clemson at Georgia Tech ESPN
9 a.m.: Oklahoma at Temple ESPN2
9 a.m.: Wisconsin at Alabama ABC
9 a.m.: Houston Christian at Nebraska FS1
9 a.m.: Memphis at Troy ESPNU
9 a.m.: Buffalo at Kent State CBS Sports
12:30 p.m.: Villanova at Penn State FS1
12:30 p.m.: Georgia at Tennessee ABC
12:30 p.m.: Oregon State at Texas Tech Fox 28
12:30 p.m.: USC at Purdue CBS
12:30 p.m.: Washington State at North Texas ESPNU
12:30 p.m.: SMU at Missouri State CBS Sports
12:30 p.m.: Pittsburgh at West Virginia ESPN
1 p.m.: Utah Tech at Idaho ESPN+
1 p.m.: Iowa State at Arkansas State ESPN2
1:30 p.m.: South Florida at Miami KSKN
2 p.m.: Eastern Washington at Northern Iowa ESPN+
4 p.m.: Western Michigan at Illinois FS1
4 p.m.: Arkansas at Ole Miss ESPN
4:30 p.m.: Florida at LSU ABC
4:30 p.m.: Texas A&M at Notre Dame NBC
4:30 p.m.: Eastern Michigan at Kentucky ESPNU
5 p.m.: Utah at Wyoming CBS Sports
5 p.m.: Duke at Tulane ESPN2
6:45 p.m.: Air Force at Utah State FS1
7:30 p.m.: Minnesota at California ESPN
7:30 p.m.: Texas State at Arizona State TNT / TruTV
Golf
10 a.m.: LPGA: Kroger Queen City Championship Golf
1 p.m.: Korn Ferry: Simmons Bank Open Golf
3 p.m.: PGA: Procore Championship Golf
Soccer, men
4:30 a.m.: EPL: Nottingham Forest at Arsenal USA
7 a.m.: EPL: Leeds at Fulham USA
9:30 a.m.: EPL: Tottenham at West Ham NBC
Noon: EPL: Chelsea at Brentford USA
5 p.m.: USL: Spokane at Texoma ESPN+
5:30 p.m.: MLS: LA Galaxy at Seattle AppleTV+
Soccer, women
9:30 a.m.: NWSL: Angel City at North Carolina CBS
2 p.m.: NWSL: Bay at Orlando ION
4:30 p.m.: NWSL: Washington at Kansas City ION
6 p.m.: USLS: Tampa Bay at Spokane Peacock
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
5:30 p.m.: L.A. Angels at Seattle 92.5-FM
Football, college
10:30 a.m.: Washington State at North Texas 920-AM / 100.7-FM
1:30 p.m.: Eastern Washington at N. Iowa 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
9 a.m.: On the Goal Like with Jim Walden 1510-AM / 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
5 a.m.: MotoGP: San Marino Grand Prix FS1
Baseball, MLB
10:30 a.m.: Texas at N.Y. Mets MLB
1:10 p.m.: L.A. Angels at Seattle Root
4 p.m.: N.Y. Yankees at Boston ESPNBasketball, WNBA playoffs
10 a.m.: Teams TBD … ESPN
Noon: Teams TBD … ABC
2 p.m.: Teams TBD … ESPN
7 p.m.: Teams TBD … ESPN
Basketball, WNBA
1 p.m.: New York at Phoenix ABC
Football, NFL
10 a.m.: L.A. Rams at Tennessee CBS
10 a.m.: Seattle at Pittsburgh Fox 28
1 p.m.: Philadelphia at Kansas City Fox 28
5:20 p.m.: Atlanta at Minnesota NBC
Golf
10 a.m.: LPGA: Kroger Queen City Championship Golf
1 p.m.: Korn Ferry: Simmons Bank Open Golf
3 p.m.: PGA: Procore Championship Golf
Soccer, men
6 a.m.: EPL: Liverpool at Burnley USA
6 a.m.: Serie A: Lecce at Atalanta CBS Sports
Volleyball, college
10 a.m.: Baylor at Florida ESPN2
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
Noon: L.A. Angels at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Football, NFL
8 a.m.: Seattle at Pittsburgh 94.5-FM
4:30 p.m.: Atlanta at Minnesota 92.5-FM
Sports talk
11 a.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change