On the Air

Friday’s TV Highlights

Auto racing

2:40 p.m. NASCAR Cup: Bass Pro Shops Night Race (qual.) TruTV

4:30 p.m.: NASCAR Xfinity: Food City 300 KSKN

Baseball, MLB

11 a.m.: Tampa Bay at Chi. Cubs MLB

4 p.m.: Texas at N.Y. Mets or Baltimore at Toronto MLB

7 p.m.: L.A. Dodgers at San Fran. or Colorado at San Diego MLB

7:10 p.m.: L.A. Angels at Seattle Root

Football, CFL

7 p.m.: Ottawa at BC Lions CBS Sports

Football, college

4:30 p.m.: Colorado at Houston ESPN

6 p.m.: Kansas State at Arizona Fox 28

Football, high school

4:30 p.m.: University at Central Valley SWX

Golf

10 a.m.: PGA: Procore Championship Golf

1 p.m.: LPGA: Kroger Queen City Championship Golf

Soccer, men’s

4:30 p.m.: Bundesliga: Leverkusen at Frankfurt ESPN2

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6 p.m.: L.A. Angels at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

6 a.m.: MotoGP: San Marino Grand Prix (sprint) FS1

4:30 p.m.: NASCAR Cup: Bass Pro Shops Night Race USA

Baseball, MLB

1 p.m.: N.Y. Yankees at Boston MLB

5:15 p.m.: St. Louis at Milwaukee Fox 28

6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle Root

Football, college

9 a.m.: Oregon at Northwestern Fox 28

9 a.m.: Clemson at Georgia Tech ESPN

9 a.m.: Oklahoma at Temple ESPN2

9 a.m.: Wisconsin at Alabama ABC

9 a.m.: Houston Christian at Nebraska FS1

9 a.m.: Memphis at Troy ESPNU

9 a.m.: Buffalo at Kent State CBS Sports

12:30 p.m.: Villanova at Penn State FS1

12:30 p.m.: Georgia at Tennessee ABC

12:30 p.m.: Oregon State at Texas Tech Fox 28

12:30 p.m.: USC at Purdue CBS

12:30 p.m.: Washington State at North Texas ESPNU

12:30 p.m.: SMU at Missouri State CBS Sports

12:30 p.m.: Pittsburgh at West Virginia ESPN

1 p.m.: Utah Tech at Idaho ESPN+

1 p.m.: Iowa State at Arkansas State ESPN2

1:30 p.m.: South Florida at Miami KSKN

2 p.m.: Eastern Washington at Northern Iowa ESPN+

4 p.m.: Western Michigan at Illinois FS1

4 p.m.: Arkansas at Ole Miss ESPN

4:30 p.m.: Florida at LSU ABC

4:30 p.m.: Texas A&M at Notre Dame NBC

4:30 p.m.: Eastern Michigan at Kentucky ESPNU

5 p.m.: Utah at Wyoming CBS Sports

5 p.m.: Duke at Tulane ESPN2

6:45 p.m.: Air Force at Utah State FS1

7:30 p.m.: Minnesota at California ESPN

7:30 p.m.: Texas State at Arizona State TNT / TruTV

Golf

10 a.m.: LPGA: Kroger Queen City Championship Golf

1 p.m.: Korn Ferry: Simmons Bank Open Golf

3 p.m.: PGA: Procore Championship Golf

Soccer, men

4:30 a.m.: EPL: Nottingham Forest at Arsenal USA

7 a.m.: EPL: Leeds at Fulham USA

9:30 a.m.: EPL: Tottenham at West Ham NBC

Noon: EPL: Chelsea at Brentford USA

5 p.m.: USL: Spokane at Texoma ESPN+

5:30 p.m.: MLS: LA Galaxy at Seattle AppleTV+

Soccer, women

9:30 a.m.: NWSL: Angel City at North Carolina CBS

2 p.m.: NWSL: Bay at Orlando ION

4:30 p.m.: NWSL: Washington at Kansas City ION

6 p.m.: USLS: Tampa Bay at Spokane Peacock

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

5:30 p.m.: L.A. Angels at Seattle 92.5-FM

Football, college

10:30 a.m.: Washington State at North Texas 920-AM / 100.7-FM

1:30 p.m.: Eastern Washington at N. Iowa 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

9 a.m.: On the Goal Like with Jim Walden 1510-AM / 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

5 a.m.: MotoGP: San Marino Grand Prix FS1

Baseball, MLB

10:30 a.m.: Texas at N.Y. Mets MLB

1:10 p.m.: L.A. Angels at Seattle Root

4 p.m.: N.Y. Yankees at Boston ESPNBasketball, WNBA playoffs

10 a.m.: Teams TBD … ESPN

Noon: Teams TBD … ABC

2 p.m.: Teams TBD … ESPN

7 p.m.: Teams TBD … ESPN

Basketball, WNBA

1 p.m.: New York at Phoenix ABC

Football, NFL

10 a.m.: L.A. Rams at Tennessee CBS

10 a.m.: Seattle at Pittsburgh Fox 28

1 p.m.: Philadelphia at Kansas City Fox 28

5:20 p.m.: Atlanta at Minnesota NBC

Golf

10 a.m.: LPGA: Kroger Queen City Championship Golf

1 p.m.: Korn Ferry: Simmons Bank Open Golf

3 p.m.: PGA: Procore Championship Golf

Soccer, men

6 a.m.: EPL: Liverpool at Burnley USA

6 a.m.: Serie A: Lecce at Atalanta CBS Sports

Volleyball, college

10 a.m.: Baylor at Florida ESPN2

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

Noon: L.A. Angels at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Football, NFL

8 a.m.: Seattle at Pittsburgh 94.5-FM

4:30 p.m.: Atlanta at Minnesota 92.5-FM

Sports talk

11 a.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change