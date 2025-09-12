On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
6 a.m.: MotoGP: San Marino Grand Prix (sprint) FS1
4:30 p.m.: NASCAR Cup: Bass Pro Shops Night Race USA
Baseball, MLB
1 p.m.: N.Y. Yankees at Boston MLB
5:15 p.m.: St. Louis at Milwaukee Fox 28
6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle Root
Football, college
9 a.m.: Oregon at Northwestern Fox 28
9 a.m.: Clemson at Georgia Tech ESPN
9 a.m.: Oklahoma at Temple ESPN2
9 a.m.: Wisconsin at Alabama ABC
9 a.m.: Houston Christian at Nebraska FS1
9 a.m.: Memphis at Troy ESPNU
9 a.m.: Buffalo at Kent State CBS Sports
12:30 p.m.: Villanova at Penn State FS1
12:30 p.m.: Georgia at Tennessee ABC
12:30 p.m.: Oregon State at Texas Tech Fox 28
12:30 p.m.: USC at Purdue CBS
12:30 p.m.: Washington State at North Texas ESPNU
12:30 p.m.: SMU at Missouri State CBS Sports
12:30 p.m.: Pittsburgh at West Virginia ESPN
1 p.m.: Utah Tech at Idaho SWX / ESPN+
1 p.m.: Iowa State at Arkansas State ESPN2
1:30 p.m.: South Florida at Miami KSKN
2 p.m.: Eastern Washington at Northern Iowa ESPN+
4 p.m.: Western Michigan at Illinois FS1
4 p.m.: Arkansas at Ole Miss ESPN
4:30 p.m.: Florida at LSU ABC
4:30 p.m.: Texas A&M at Notre Dame NBC
4:30 p.m.: Eastern Michigan at Kentucky ESPNU
5 p.m.: Utah at Wyoming CBS Sports
5 p.m.: Duke at Tulane ESPN2
6:45 p.m.: Air Force at Utah State FS1
7:30 p.m.: Minnesota at California ESPN
7:30 p.m.: Texas State at Arizona State TNT / TruTV
Golf
10 a.m.: LPGA: Kroger Queen City Championship Golf
1 p.m.: Korn Ferry: Simmons Bank Open Golf
3 p.m.: PGA: Procore Championship Golf
Soccer, men
4:30 a.m.: EPL: Nottingham Forest at Arsenal USA
7 a.m.: EPL: Leeds at Fulham USA
9:30 a.m.: EPL: Tottenham at West Ham NBC
Noon: EPL: Chelsea at Brentford USA
5 p.m.: USL1: Spokane at Texoma ESPN+
5:30 p.m.: MLS: LA Galaxy at Seattle AppleTV+
Soccer, women
9:30 a.m.: NWSL: Angel City at North Carolina CBS
2 p.m.: NWSL: Bay at Orlando ION
4:30 p.m.: NWSL: Washington at Kansas City ION
6 p.m.: USLS: Tampa Bay at Spokane Peacock
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
5:30 p.m.: L.A. Angels at Seattle 92.5-FM
Football, college
10:30 a.m.: Washington State at North Texas 920-AM / 100.7-FM
1:30 p.m.: Eastern Washington at N. Iowa 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
9 a.m.: On the Goal Line with Jim Walden 1510-AM / 103.5-FM
