Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

4 a.m.: F1: Azerbaijan Grand Prix ESPN

9 a.m.: NHRA: Carolina nationals FS1

11 a.m.: NASCAR Cup: USA Today 301 USA

Baseball, MLB

10:40 a.m.: Chi. Cubs at Cin. OR Washington at N.Y. Mets MLB

1:10 p.m.: San Francisco at L.A. Angels MLB

4:10 p.m.: Seattle at Houston ESPN

Basketball, WNBA playoffs

Noon: Indiana at Las Vegas ABC

2 p.m.: Phoenix at Minnesota ESPN

Football, NFL

10 a.m.: L.A. Rams at Philadelphia Fox 28

1:05 p.m.: New Orleans at Seattle CBS

1:25 p.m.: Dallas at Chicago Fox 28

5:20 p.m.: Kansas City at N.Y. Giants NBC

Golf

10 a.m.: Korn Ferry: Nationwide championship Golf

1 p.m.: LPGA: NW Arkansas championship Golf

3 p.m.: Senior: PURE Insurance championship Golf

Hockey, NHL preseason

10 a.m.: New York at New Jersey NHL

2 p.m.: Minnesota at Winnipeg NHL

Horse racing

12:30 p.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer, men’s club

6 a.m.: EPL: Bournemouth at Newcastle USA

2 p.m.: USLC: Indy at Birmingham CBS Sports

4 p.m.: USL1: Chattanooga at Spokane KSKN

4 p.m.: MLS: Austin at Seattle AppleTV+

6 p.m.: MLS: LAFC at Salt Lake FS1

Soccer, women’s club

5:30 p.m.: NWSL: Bay at Gotham ESPN2

Track and field

3:30 a.m.: World Athletics Championship CNBC / Peacock

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

2 p.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

4:10 p.m.: Seattle at Houston 700-AM / 105.3-FM

Football, NFL

1:05 p.m.: New Orleans at Seattle 94.5-FM

5:20 p.m.: Kansas City at N.Y. Giants 92.5-FM

All events subject to change