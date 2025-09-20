On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
4 a.m.: F1: Azerbaijan Grand Prix ESPN
9 a.m.: NHRA: Carolina nationals FS1
11 a.m.: NASCAR Cup: USA Today 301 USA
Baseball, MLB
10:40 a.m.: Chi. Cubs at Cin. OR Washington at N.Y. Mets MLB
1:10 p.m.: San Francisco at L.A. Angels MLB
4:10 p.m.: Seattle at Houston ESPN
Basketball, WNBA playoffs
Noon: Indiana at Las Vegas ABC
2 p.m.: Phoenix at Minnesota ESPN
Football, NFL
10 a.m.: L.A. Rams at Philadelphia Fox 28
1:05 p.m.: New Orleans at Seattle CBS
1:25 p.m.: Dallas at Chicago Fox 28
5:20 p.m.: Kansas City at N.Y. Giants NBC
Golf
10 a.m.: Korn Ferry: Nationwide championship Golf
1 p.m.: LPGA: NW Arkansas championship Golf
3 p.m.: Senior: PURE Insurance championship Golf
Hockey, NHL preseason
10 a.m.: New York at New Jersey NHL
2 p.m.: Minnesota at Winnipeg NHL
Horse racing
12:30 p.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer, men’s club
6 a.m.: EPL: Bournemouth at Newcastle USA
2 p.m.: USLC: Indy at Birmingham CBS Sports
4 p.m.: USL1: Chattanooga at Spokane KSKN
4 p.m.: MLS: Austin at Seattle AppleTV+
6 p.m.: MLS: LAFC at Salt Lake FS1
Soccer, women’s club
5:30 p.m.: NWSL: Bay at Gotham ESPN2
Track and field
3:30 a.m.: World Athletics Championship CNBC / Peacock
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
2 p.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
4:10 p.m.: Seattle at Houston 700-AM / 105.3-FM
Football, NFL
1:05 p.m.: New Orleans at Seattle 94.5-FM
5:20 p.m.: Kansas City at N.Y. Giants 92.5-FM
