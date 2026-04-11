Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

Noon: NASCAR Cup Series: Food City 500 FS1

3:30 p.m.: NHRA: Lucas Oil Winter nationals FS1

Baseball, college

9:30 a.m.: North Carolina at Clemson ESPN2

1 p.m.: Portland at Gonzaga ESPN+

Baseball, MLB

1:10 p.m.: Houston at Seattle Mariners TV

4:20 p.m.: Cleveland at Atlanta NBC

Basketball, NBA

3 p.m.: Orlando at Boston ESPN

5:30 p.m.: Denver at San Antonio ESPN

Football, UFL

9 a.m.: Columbus at Dallas ABC

Noon: Birmingham at St. Louis ABC

Golf

11 a.m.: The Masters CBS

Hockey, NHL

Noon: Pittsburgh at Washington TNT / truTV

3 p.m.: Boston at Columbus NHL Network

Horse racing

10 a.m.: America’s Day at the Races FS1

12:50 p.m.: FEI Jumping World Cup CBS Sports

Lacrosse, college women

9 a.m.: Michigan at Johns Hopkins ESPNU

Soccer, men’s club

6 a.m.: EPL: Tottenham at Sunderland USA

8:30 a.m.: EPL: Manchester City at Chelsea USA

Softball, college

9 a.m.: Arizona at LSU ESPN

11 a.m.: Oklahoma at Texas ESPN

Wintersports

Noon: World Figure Skating Championships NBC

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

11 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

1:10 p.m.: Houston at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM

All events subject to change