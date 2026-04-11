On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
Noon: NASCAR Cup Series: Food City 500 FS1
3:30 p.m.: NHRA: Lucas Oil Winter nationals FS1
Baseball, college
9:30 a.m.: North Carolina at Clemson ESPN2
1 p.m.: Portland at Gonzaga ESPN+
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Houston at Seattle Mariners TV
4:20 p.m.: Cleveland at Atlanta NBC
Basketball, NBA
3 p.m.: Orlando at Boston ESPN
5:30 p.m.: Denver at San Antonio ESPN
Football, UFL
9 a.m.: Columbus at Dallas ABC
Noon: Birmingham at St. Louis ABC
Golf
11 a.m.: The Masters CBS
Hockey, NHL
Noon: Pittsburgh at Washington TNT / truTV
3 p.m.: Boston at Columbus NHL Network
Horse racing
10 a.m.: America’s Day at the Races FS1
12:50 p.m.: FEI Jumping World Cup CBS Sports
Lacrosse, college women
9 a.m.: Michigan at Johns Hopkins ESPNU
Soccer, men’s club
6 a.m.: EPL: Tottenham at Sunderland USA
8:30 a.m.: EPL: Manchester City at Chelsea USA
Softball, college
9 a.m.: Arizona at LSU ESPN
11 a.m.: Oklahoma at Texas ESPN
Wintersports
Noon: World Figure Skating Championships NBC
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
11 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
1:10 p.m.: Houston at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM
All events subject to change