The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Sunday’s TV Highlights

Auto racing

7:10 a.m.: Motocross World Championship: MX2 … CBSSN

8 a.m.: Motocross World Championship: MXGP … CBSSN

Baseball, MLB

10:35 a.m.: Philadelphia at Baltimore … MLBN

1:10 p.m.: Minnesota at Seattle … SEAM

4:20 p.m.: Boston at L.A. Dodgers … NBC

Basketball, 3-on-3

10 a.m.: BIG3: L.A. Riot vs. Houston Rig Hands … CBS

11 a.m.: BIG3: Trilogy vs. Triplets … CBS

Basketball, WNBA

10 a.m.: Indiana at Minnesota … ABC

12:30 p.m.: Los Angeles at Portland … NBC

4 p.m.: Connecticut at Dallas … ESPN

Golf

4 a.m.: LPGA: Women’s British Open … USA / Golf

6 a.m.: PGA Champions: Portugal Invitational … Golf

9 a.m.: LPGA: Women’s British Open … NBC

10 a.m.: PGA: Rocket Classic … Golf

Noon: PGA: Rocket Classic … CBS

Horse racing

11 a.m.: Saratoga Live … FS1

Lacrosse, PLL

Noon: New York at California … ABC

Soccer, club men

9 a.m.: Friendly: Wrexham at Sunderland … ESPN

Soccer, club women

1 p.m.: San Diego at Washington … CBSSN

6 p.m.: Boston at Denver … ESPN

Softball, Little League

7 a.m.: Washington vs. Florida … ESPN2

10 a.m.: New Jersey vs. Japan … ESPN2

1 p.m.: Northern California vs. Kentucky … ESPN2

4 p.m.: Canada vs. North Carolina … ESPN2

Swimming

11 a.m.: U.S. National Championships … NBC

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

11 a.m.: Mariners Trident Talk … 700-AM / 105.3-FM

1:10 p.m.: Minnesota at Seattle … 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Spokane at Vancouver … 1510-AM / 103.5-FM