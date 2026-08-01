On the Air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
7:10 a.m.: Motocross World Championship: MX2 … CBSSN
8 a.m.: Motocross World Championship: MXGP … CBSSN
Baseball, MLB
10:35 a.m.: Philadelphia at Baltimore … MLBN
1:10 p.m.: Minnesota at Seattle … SEAM
4:20 p.m.: Boston at L.A. Dodgers … NBC
Basketball, 3-on-3
10 a.m.: BIG3: L.A. Riot vs. Houston Rig Hands … CBS
11 a.m.: BIG3: Trilogy vs. Triplets … CBS
Basketball, WNBA
10 a.m.: Indiana at Minnesota … ABC
12:30 p.m.: Los Angeles at Portland … NBC
4 p.m.: Connecticut at Dallas … ESPN
Golf
4 a.m.: LPGA: Women’s British Open … USA / Golf
6 a.m.: PGA Champions: Portugal Invitational … Golf
9 a.m.: LPGA: Women’s British Open … NBC
10 a.m.: PGA: Rocket Classic … Golf
Noon: PGA: Rocket Classic … CBS
Horse racing
11 a.m.: Saratoga Live … FS1
Lacrosse, PLL
Noon: New York at California … ABC
Soccer, club men
9 a.m.: Friendly: Wrexham at Sunderland … ESPN
Soccer, club women
1 p.m.: San Diego at Washington … CBSSN
6 p.m.: Boston at Denver … ESPN
Softball, Little League
7 a.m.: Washington vs. Florida … ESPN2
10 a.m.: New Jersey vs. Japan … ESPN2
1 p.m.: Northern California vs. Kentucky … ESPN2
4 p.m.: Canada vs. North Carolina … ESPN2
Swimming
11 a.m.: U.S. National Championships … NBC
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
11 a.m.: Mariners Trident Talk … 700-AM / 105.3-FM
1:10 p.m.: Minnesota at Seattle … 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Spokane at Vancouver … 1510-AM / 103.5-FM