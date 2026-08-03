On the Air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, Little League World Series
7 a.m.: Washington vs. TBD ESPN2
10 a.m.: New Jersey vs. TBD ESPN2
1 p.m.: Northern California vs. Japan ESPN2
Baseball, MLB
5:05 p.m.: L.A. Dodgers at Chi. Cubs TBS
6:40 p.m.: Detroit at Seattle SEAM
Hockey, Hlinka-Gretzky Cup
4 p.m.: Slovakia U18 vs. Canada U18 NHL
Soccer, men
4:30 p.m.: Leagues Cup: Pachuca at FC Cincinnati FS1
7 p.m.: Leagues Cup: Tigres at Real Salt Lake FS1
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Detroit at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Eugene at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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