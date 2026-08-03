The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Tuesday’s TV Highlights

Baseball, Little League World Series

7 a.m.: Washington vs. TBD ESPN2

10 a.m.: New Jersey vs. TBD ESPN2

1 p.m.: Northern California vs. Japan ESPN2

Baseball, MLB

5:05 p.m.: L.A. Dodgers at Chi. Cubs TBS

6:40 p.m.: Detroit at Seattle SEAM

Hockey, Hlinka-Gretzky Cup

4 p.m.: Slovakia U18 vs. Canada U18 NHL

Soccer, men

4:30 p.m.: Leagues Cup: Pachuca at FC Cincinnati FS1

7 p.m.: Leagues Cup: Tigres at Real Salt Lake FS1

Tuesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: Detroit at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Eugene at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change