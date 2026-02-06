On the Air
Saturday’s TV Highlights
Basketball, college men
9 a.m.: Syracuse at Virginia ESPN
9 a.m.: Arkansas at Mississippi State ESPN2
9 a.m.: Temple at East Carolina ESPNU
9 a.m.: Wisconsin at Indiana Fox 28
9 a.m.: Villanova at Georgetown TNT / truTV
9 a.m.: Virginia Tech at NC State KSKN
9 a.m.: Drexel at Elon CBS Sports
10 a.m.: Oregon at Purdue CBS
11 a.m.: Baylor at Iowa State ESPN
11 a.m.: Kansas State at TCU TNT
11 a.m.: Butler at Marquette FS1
11 a.m.: SMU at Pittsburgh KSKN
11 a.m.: Princeton at Penn ESPNU
11 a.m.: Ole Miss at Texas ESPN2
11 a.m.: Missouri State at Liberty CBS Sports
11:30 a.m.: Utah at Kansas Fox 28
1 p.m.: Oklahoma State at Arizona ESPN
1 p.m.: DePaul at Providence FS1
1 p.m.: Florida State at Notre Dame KSKN
1 p.m.: Towson at Hofstra CBS Sports
1 p.m.: Alabama at Auburn ESPN2
1 p.m.: Morehead State at UT Martin ESPNU
1:30 p.m.: Grand Canyon at UNLV Fox 28
3 p.m.: Gonzaga at Oregon State KHQ/SWX
3 p.m.: Santa Clara at Washington State ESPN+
3 p.m.: Idaho at Montana ESPN+
3 p.m.: Akron at Troy ESPN2
3 p.m.: South Dakota at South Dakota State CBS Sports
3:30 p.m.: Duke at North Carolina ESPN
5 p.m.: Eastern Washington at Montana State ESPN+
5 p.m.: Illinois at Michigan State Fox 28
5 p.m.: Utah State at Wyoming CBS Sports
5 p.m.: Georgia Tech at Stanford ESPNU
5 p.m.: San Diego State at Air Force FS1
5:30 p.m.: Tennessee at Kentucky ESPN
6 p.m.: UC Irvine at UC Santa Barbara ESPNU
6:30 p.m.: Arizona State at Colorado ESPN2
7 p.m.: Washington at UCLA FS1
7 p.m.: Boise State at New Mexico CBS Sports
7:30 p.m.: Houston at BYU ESPN
8:30 p.m.: San Francisco at Saint Mary’s ESPN2
Basketball, college women
9 a.m.: Butler at UConn FS1
1 p.m.: Washington State at Pepperdine ESPN+
2 p.m.: Pacific at Gonzaga ESPN+
2 p.m.: Montana at Idaho ESPN+
2 p.m.: Montana State at Eastern Washington ESPN+
3 p.m.: Arizona State at Baylor FS1
Basketball, NBA
12:30 p.m.: Houston at Oklahoma City ABC
3 p.m.: Dallas at San Antonio Prime Video
5:30 p.m.: Golden State at L.A. Lakers ABC
Basketball, Unrivaled
4:30 p.m.: Rose at Vinyl truTV
5:45 p.m.: Phantom at Mist truTV
Golf
9 a.m.: PGA: Phoenix Open Golf
Noon: Phoenix Open continued CBS
Hockey, Olympic women
7:40 a.m.: United States vs. Finland USA
12:10 p.m.: Canada vs. Switzerland USA
Hockey, WHL
6 p.m.: Spokane at Wenatchee Victory+
Soccer, EPL
4:30 a.m.: Tottenham Hotspur at Manchester United USA
Winter sports, Olympics
4 a.m.: Cross country, women: Skiathlon, 20 km NBC
5 a.m.: Skiing, men: Freeski slopestyle NBC
7 a.m.: Speed skating, women: 3,000 meter NBC
9:30 a.m.: Luge: Men’s singles NBC
10:30 a.m.: Snowboarding, men: Big air USA
10:45 a.m.: Figure skating, men’s short NBC
1:05 p.m.: Figure skating, free dance NBC
Saturday’s Radio Highlights
Basketball, college men
3 p.m.: Gonzaga at Oregon State 590-AM / 96.1-FM
3 p.m.: Santa Clara at Washington State 920-AM / 100.7-FM
5 p.m.: Eastern Washington at Montana State 700-AM / 105.3-FM
Basketball, college women
2 p.m.: Pacific at Gonzaga 101.5-FM
All events subject to change