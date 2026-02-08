The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Monday’s TV Highlights

Basketball, college men

3 p.m.: Navy at Bucknell CBS Sports

3:30 p.m.: Xavier at St. John’s FS1

4 p.m.: North Carolina State at Louisville ESPN

5 p.m.: UNC Wilmington at Charleston CBS Sports

5:30 p.m.: Oregon at Indiana FS1

6 p.m.: Arizona at Kansas ESPN

6 p.m.: Alabama State at Southern ESPNU

7 p.m.: Northern Iowa at Murray State CBS Sports

Basketball, college women

6 p.m.: Oklahoma at Vanderbilt ESPN2

Basketball, NBA

4:30 p.m.: Milwaukee at Orlando Peacock

7 p.m.: Oklahoma City at L.A. Lakers Peacock

Basketball, Unrivaled

4:30 p.m.: Vinyl vs. Phantom TNT

5:45 p.m.: Rose vs. Mist TNT

Golf, TGL

4 p.m.: The Bay vs. Los Angeles ESPN2

Winter Olympics

5 a.m.: Skiing: Men’s team slalom USA

8 a.m.: Luge: Women’s single USA

8:30 a.m.: Speed skating: Women’s 1000m NBC

9:35 a.m.: Luge: Women’s single USA

10:20 a.m.: Figure skating: Rhythm dance USA

10:30 a.m.: Snowboard: Women’s big air NBC

11:40 a.m.: Women’s hockey: Switzerland vs. USA Peacock

Additional coverage on Peacock

Monday’s Radio Highlights

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change