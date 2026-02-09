On the air
Tuesday’s TV Highlights
Basketball, college men
4 p.m.: Purdue at Nebraska FS1
4 p.m.: North Carolina at Miami ESPN
4 p.m.: Virginia at Florida State ESPNU
4 p.m.: Brigham Young at Baylor ESPN2
4:30 p.m.: Marquette at Villanova TNT
6 p.m.: Houston at Utah ESPN2
6 p.m.: Duke at Pittsburgh ESPN
6 p.m.: Iowa State at Texas Christian FS1
6 p.m.: Oklahoma State at Arizona State CBS Sports
8 p.m.: San Jose State at UNLV FS1
8 p.m.: Washington State at Gonzaga ESPN2
Basketball, college women
6 p.m.: North Texas at Rice ESPNU
Basketball, NBA
5 p.m.: L.A. Clippers at Houston NBA
7:30 p.m.: San Antonio at L.A. Lakers NBA
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Seattle at Spokane Victory+
Winter Olympics
5 a.m.: Women’s slalom: Team combined USA
8 a.m.: Women’s luge: Single USA
9:05 a.m.: Curling: Mixed doubles (USA vs. Sweden) USA
9:30 a.m.: Men’s figure skating: Short program USA
9:34 a.m.: Women’s luge: Single NBC
11:10 a.m.: Women’s hockey: Canada vs. United States USA
8 p.m.: Primetime in Milan NBC
Additional coverage on Peacock
Tuesday’s Radio Highlights
Basketball, college men
8 p.m.: Washington State at Gonzaga 590-AM / 96.1-FM
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Seattle at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change