The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
35°F
Current Conditions
Clear sky
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Tuesday’s TV Highlights

Basketball, college men

4 p.m.: Purdue at Nebraska FS1

4 p.m.: North Carolina at Miami ESPN

4 p.m.: Virginia at Florida State ESPNU

4 p.m.: Brigham Young at Baylor ESPN2

4:30 p.m.: Marquette at Villanova TNT

6 p.m.: Houston at Utah ESPN2

6 p.m.: Duke at Pittsburgh ESPN

6 p.m.: Iowa State at Texas Christian FS1

6 p.m.: Oklahoma State at Arizona State CBS Sports

8 p.m.: San Jose State at UNLV FS1

8 p.m.: Washington State at Gonzaga ESPN2

Basketball, college women

6 p.m.: North Texas at Rice ESPNU

Basketball, NBA

5 p.m.: L.A. Clippers at Houston NBA

7:30 p.m.: San Antonio at L.A. Lakers NBA

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Seattle at Spokane Victory+

Winter Olympics

5 a.m.: Women’s slalom: Team combined USA

8 a.m.: Women’s luge: Single USA

9:05 a.m.: Curling: Mixed doubles (USA vs. Sweden) USA

9:30 a.m.: Men’s figure skating: Short program USA

9:34 a.m.: Women’s luge: Single NBC

11:10 a.m.: Women’s hockey: Canada vs. United States USA

8 p.m.: Primetime in Milan NBC

Additional coverage on Peacock

Tuesday’s Radio Highlights

Basketball, college men

8 p.m.: Washington State at Gonzaga 590-AM / 96.1-FM

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Seattle at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change