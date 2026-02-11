On the air
Thursday’s TV Highlights
Auto racing, NASCAR
2 p.m.: Truck Series: Fresh from Florida 250 FS1
4 p.m.: Cup Series: Duel 1 at Daytona FS1
Basketball, college men
3:30 p.m.: Middle Tennessee at Kennesaw State CBS Sports
4 p.m.: UNC Asheville at Longwood ESPNU
4 p.m.: Purdue Fort Wayne at Green Bay ESPN2
5:30 p.m.: Louisiana Tech at Missouri State CBS Sports
6 p.m.: Weber State at Idaho SWX
6 p.m.: Idaho State at Eastern Washington ESPN+
6 p.m.: Oregon State at San Francisco ESPN2
6 p.m.: Memphis at North Texas ESPN
6 p.m.: UT Arlington at Abilene Christian ESPNU
Basketball, college women
4 p.m.: TCU at Baylor ESPN
5 p.m.: Idaho at Weber State ESPN+
6 p.m.: Portland at Washington State ESPN+
6 p.m.: Eastern Washington at Idaho State ESPN+
6 p.m.: Gonzaga at San Diego ESPN+
Basketball, NBA
4:30 p.m.: Milwaukee at Oklahoma City Prime Video
7 p.m.: Dallas at L.A. Lakers Prime Video
Golf
Noon: Pebble Beach Pro-Am Golf
8 p.m.: LIV Golf Adelaide FS1
Hockey, Olympic men
7:40 a.m.: Canada vs. Czech Republic USA
12:10 p.m.: United States vs. Latvia USA
Soccer, UEFA Champions League women
9:45 a.m.: Juventus at Vfl Wolfsburg CBS Sports
Noon: Manchester United at Atletico Madrid CBS Sports
Softball, college
7 a.m.: Nebraska at LSU ESPN2
10 a.m.: Florida State at Texas Tech ESPN2
Noon: LSU at Oklahoma State ESPN2
Winter sports, Olympics
9:30 a.m.: Luge, team relay NBC
10:30 a.m.: Snowboarding, women’s halfpipe NBC
11:15 a.m.: Speed skating, short track USA
Noon: Speed skating, short track NBC
Thursday’s Radio Highlights
Basketball, college men
6 p.m.: Idaho State at Eastern Washington 700-AM / 105.3-FM
Basketball, college women
6 p.m.: Gonzaga at San Diego 101.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
