The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Thursday’s TV Highlights

Auto racing, NASCAR

2 p.m.: Truck Series: Fresh from Florida 250 FS1

4 p.m.: Cup Series: Duel 1 at Daytona FS1

Basketball, college men

3:30 p.m.: Middle Tennessee at Kennesaw State CBS Sports

4 p.m.: UNC Asheville at Longwood ESPNU

4 p.m.: Purdue Fort Wayne at Green Bay ESPN2

5:30 p.m.: Louisiana Tech at Missouri State CBS Sports

6 p.m.: Weber State at Idaho SWX

6 p.m.: Idaho State at Eastern Washington ESPN+

6 p.m.: Oregon State at San Francisco ESPN2

6 p.m.: Memphis at North Texas ESPN

6 p.m.: UT Arlington at Abilene Christian ESPNU

Basketball, college women

4 p.m.: TCU at Baylor ESPN

5 p.m.: Idaho at Weber State ESPN+

6 p.m.: Portland at Washington State ESPN+

6 p.m.: Eastern Washington at Idaho State ESPN+

6 p.m.: Gonzaga at San Diego ESPN+

Basketball, NBA

4:30 p.m.: Milwaukee at Oklahoma City Prime Video

7 p.m.: Dallas at L.A. Lakers Prime Video

Golf

Noon: Pebble Beach Pro-Am Golf

8 p.m.: LIV Golf Adelaide FS1

Hockey, Olympic men

7:40 a.m.: Canada vs. Czech Republic USA

12:10 p.m.: United States vs. Latvia USA

Soccer, UEFA Champions League women

9:45 a.m.: Juventus at Vfl Wolfsburg CBS Sports

Noon: Manchester United at Atletico Madrid CBS Sports

Softball, college

7 a.m.: Nebraska at LSU ESPN2

10 a.m.: Florida State at Texas Tech ESPN2

Noon: LSU at Oklahoma State ESPN2

Winter sports, Olympics

9:30 a.m.: Luge, team relay NBC

10:30 a.m.: Snowboarding, women’s halfpipe NBC

11:15 a.m.: Speed skating, short track USA

Noon: Speed skating, short track NBC

Thursday’s Radio Highlights

Basketball, college men

6 p.m.: Idaho State at Eastern Washington 700-AM / 105.3-FM

Basketball, college women

6 p.m.: Gonzaga at San Diego 101.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change