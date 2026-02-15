On the air
Monday’s TV Highlights
Basketball, college men
3 p.m.: Colgate at Boston U CBS Sports
4 p.m.: Syracuse at Duke ESPN
4 p.m.: Bethune-Cookman at Jackson State ESPNU
5 p.m.: Drexel at Stony Brook CBS Sports
6 p.m.: Houston at Iowa State ESPN
Basketball, college women
9 a.m.: Iowa at Nebraska Fox 28
11 a.m.: Utah at Oklahoma State Fox 28
Soccer, men’s club
Noon: La Liga: Girona at Barcelona ESPN2
Noon: EFL: Coventry City at Middlesbrough CBS Sports
Winter Olympics
7:40 a.m.: Women’s hockey: U.S. vs. Sweden (semifinal) NBC
10 a.m.: Bobsled: Women’s monobob NBC
10:30 a.m.: Women’s skiing: Freeski big air NBC
11 a.m.: Figure skating: Pair free dance USA
12:06 p.m.: Bobsled: Women’s monobob NBC
8 p.m.: Primetime in Milan NBC
Additional coverage available on Peacock
Monday’s Radio Highlights
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change