Tuesday’s TV Highlights
Basketball, college men
3:30 p.m.: Michigan at Purdue Peacock
3:30 p.m.: Villanova at Xavier FS1
4 p.m.: North Carolina at North Carolina State ESPN
4 p.m.: Louisville at Southern Methodist ESPN2
5 p.m.: George Washington at Va. Commonwealth CBS Sports
5:30 p.m.: Wisconsin at Ohio State FS1
6 p.m.: Baylor at Kansas State ESPN2
6 p.m.: Georgia at Kentucky ESPN
7 p.m.: Grand Canyon at San Diego State CBS Sports
7:30 p.m.: Minnesota at Oregon FS1
8 p.m.: Texas Tech at Arizona State ESPN2
Basketball, college women
4 p.m.: Tennessee at Mississippi ESPNU
Basketball, Unrivaled
4:30 p.m.: Hive vs. Laces TNT
5:45 p.m.: Lunar Owls vs. Breeze TNT
Soccer, men’s club
Noon: Champions League: Dortmund at Atalanta CBS Sports
Winter Olympics
7:28 a.m.: Speed skating: Men’s team pursuit USA
7:41 a.m.: Speed skating: Women’s team pursuit USA
9:45 a.m.: Figure skating: Women’s short program USA
10:30 a.m.: Skiing: Men’s big air NBC
12:10 p.m.: Men’s hockey: Latvia vs. Sweden USA
8 p.m.: Primetime in Milan NBC
Additional coverage available on Peacock
Tuesday’s Radio Highlights
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
