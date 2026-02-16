The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington
On the air

Tuesday’s TV Highlights

Basketball, college men

3:30 p.m.: Michigan at Purdue Peacock

3:30 p.m.: Villanova at Xavier FS1

4 p.m.: North Carolina at North Carolina State ESPN

4 p.m.: Louisville at Southern Methodist ESPN2

5 p.m.: George Washington at Va. Commonwealth CBS Sports

5:30 p.m.: Wisconsin at Ohio State FS1

6 p.m.: Baylor at Kansas State ESPN2

6 p.m.: Georgia at Kentucky ESPN

7 p.m.: Grand Canyon at San Diego State CBS Sports

7:30 p.m.: Minnesota at Oregon FS1

8 p.m.: Texas Tech at Arizona State ESPN2

Basketball, college women

4 p.m.: Tennessee at Mississippi ESPNU

Basketball, Unrivaled

4:30 p.m.: Hive vs. Laces TNT

5:45 p.m.: Lunar Owls vs. Breeze TNT

Soccer, men’s club

Noon: Champions League: Dortmund at Atalanta CBS Sports

Winter Olympics

7:28 a.m.: Speed skating: Men’s team pursuit USA

7:41 a.m.: Speed skating: Women’s team pursuit USA

9:45 a.m.: Figure skating: Women’s short program USA

10:30 a.m.: Skiing: Men’s big air NBC

12:10 p.m.: Men’s hockey: Latvia vs. Sweden USA

8 p.m.: Primetime in Milan NBC

Additional coverage available on Peacock

Tuesday’s Radio Highlights

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change