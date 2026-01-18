The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Monday’s TV Highlights

Basketball, college men

8 a.m.: Northeastern at Monmouth CBS Sports

10 a.m.: Vermont at Albany ESPNU

10 a.m.: Drexel at Towson CBS Sports

Noon: Saint Joseph’s at Virginia Commonwealth CBS Sports

2 p.m.: George Washington at George Mason CBS Sports

3 p.m.: Providence at Marquette FS1

4 p.m.: Loyola Maryland at Lehigh CBS Sports

6 p.m.: North Carolina A&T at Hampton CBS Sports

Basketball, college women

9 a.m.: King Classic: Ohio State vs. Texas Christian Fox 28

11:30 a.m.: King Classic: Michigan vs. Vanderbilt Fox 28

2 p.m.: Notre Dame at Connecticut Fox 28

Basketball, NBA

10 a.m.: Milwaukee at Atlanta Peacock

2 p.m.: Dallas at New York NBC

5 p.m.: Boston at Detroit NBC

Basketball, Unrivaled

5 p.m.: Breeze vs. Mist TNT

6:15 p.m.: Vinyl vs. Lunar Owls TNT

Football, CFP National Championship

4:30 p.m.: Miami vs. Indiana ESPN

Hockey, NHL

10:30 a.m.: Buffalo at Carolina TNT

1 p.m.: Washington at Denver TNT

2 p.m.: Pittsburgh at Seattle KSKN

Soccer, men’s club

Noon: EPL: Brighton at Bournemouth USA

Monday’s Radio Highlights

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

Football, CFP National Championship

4:30 p.m.: Miami vs. Indiana 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change