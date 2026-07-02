The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the Air

Thursday’s TV Highlights

Baseball, MLB

9:30 a.m.: Pittsburgh at Philadelphia MLBN

12:30 p.m.: Miami at Colorado MLBN

6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle SEAM

7 p.m.: San Diego at L.A. Dodgers MLBN

Basketball, WNBA

5 p.m.: Dallas at Connecticut Prime Video

Football, CFL

6 p.m.: Toronto at Calgary CBS Sports

Golf

3:30 a.m.: DP World: BMW International Open Golf

8 a.m.: Champions: U.S. Senior Open Golf

1 p.m.: PGA: John Deere Classic Golf

Soccer, men, FIFA World Cup

Noon: Spain vs. Austria Fox 28

4 p.m.: Portugal vs. Croatia Fox 28

8 p.m.: Switzerland vs. Algeria FS1

Tennis

3 a.m.: Wimbledon ESPN

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

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