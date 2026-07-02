On the Air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB
9:30 a.m.: Pittsburgh at Philadelphia MLBN
12:30 p.m.: Miami at Colorado MLBN
6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle SEAM
7 p.m.: San Diego at L.A. Dodgers MLBN
Basketball, WNBA
5 p.m.: Dallas at Connecticut Prime Video
Football, CFL
6 p.m.: Toronto at Calgary CBS Sports
Golf
3:30 a.m.: DP World: BMW International Open Golf
8 a.m.: Champions: U.S. Senior Open Golf
1 p.m.: PGA: John Deere Classic Golf
Soccer, men, FIFA World Cup
Noon: Spain vs. Austria Fox 28
4 p.m.: Portugal vs. Croatia Fox 28
8 p.m.: Switzerland vs. Algeria FS1
Tennis
3 a.m.: Wimbledon ESPN
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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