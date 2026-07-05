The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the air

Monday’s TV Highlights

Baseball, MLB

3:45 p.m.: Houston at Washington MLB Network

6:40 p.m.: Arizona at San Diego FS1

Basketball, NBA Summer League

4 p.m.: Atlanta vs. Oklahoma City ESPN

4:30 p.m.: L.A. Lakers vs. San Antonio ESPNU

5 p.m.: Golden State vs. Brooklyn NBA TV

6 p.m.: Memphis vs. Utah ESPN

7 p.m.: Miami vs. Golden State NBA TV

7 p.m.: Milwaukee vs. Sacramento ESPNU

Basketball, WNBA

7 p.m.: Seattle at Los Angeles USA

Cycling

5 a.m.: Tour de France Peacock

Soccer, World Cup

Noon: Portugal vs. Spain Fox 28

5 p.m.: United States vs. Belgium Fox 28

Tennis

5 a.m.: Wimbledon ESPN

Monday’s Radio Highlights

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change