On the air
Monday’s TV Highlights
Baseball, MLB
3:45 p.m.: Houston at Washington MLB Network
6:40 p.m.: Arizona at San Diego FS1
Basketball, NBA Summer League
4 p.m.: Atlanta vs. Oklahoma City ESPN
4:30 p.m.: L.A. Lakers vs. San Antonio ESPNU
5 p.m.: Golden State vs. Brooklyn NBA TV
6 p.m.: Memphis vs. Utah ESPN
7 p.m.: Miami vs. Golden State NBA TV
7 p.m.: Milwaukee vs. Sacramento ESPNU
Basketball, WNBA
7 p.m.: Seattle at Los Angeles USA
Cycling
5 a.m.: Tour de France Peacock
Soccer, World Cup
Noon: Portugal vs. Spain Fox 28
5 p.m.: United States vs. Belgium Fox 28
Tennis
5 a.m.: Wimbledon ESPN
Monday’s Radio Highlights
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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