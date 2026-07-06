On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
3:40 p.m.: Seattle at Miami SEAM
3:40 p.m.: N.Y. Yankees at Tampa Bay TBS
7:10 p.m.: Colorado at L.A. Dodgers MLB Network
Basketball, NBA Summer League
4 p.m.: Atlanta at Memphis ESPNU
6 p.m.: Oklahoma City at Utah ESPNU
Basketball, WNBA
5 p.m.: Dallas at New York ESPN
Cycling
4:10 a.m.: Tour de France Peacock
Rugby, World U20 Championship
7 a.m.: Wales vs. South Africa CBS Sports
Soccer, World Cup
9 a.m.: Argentina vs. Egypt Fox 28
1 p.m.: Switzerland vs. Colombia Fox 28
Softball, Athletes Unlimited
5 p.m.: Portland at Carolina ESPN2
Tennis
5:30 a.m.: Wimbledon (Sinner vs. Struff) ESPN
7:30 a.m.: Wimbledon (Auger-Aliassime vs. Djokovic) ESPN
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
3:40 p.m.: Seattle at Miami 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Spokane at Eugene 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
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