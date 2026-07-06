The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the air

Tuesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

3:40 p.m.: Seattle at Miami SEAM

3:40 p.m.: N.Y. Yankees at Tampa Bay TBS

7:10 p.m.: Colorado at L.A. Dodgers MLB Network

Basketball, NBA Summer League

4 p.m.: Atlanta at Memphis ESPNU

6 p.m.: Oklahoma City at Utah ESPNU

Basketball, WNBA

5 p.m.: Dallas at New York ESPN

Cycling

4:10 a.m.: Tour de France Peacock

Rugby, World U20 Championship

7 a.m.: Wales vs. South Africa CBS Sports

Soccer, World Cup

9 a.m.: Argentina vs. Egypt Fox 28

1 p.m.: Switzerland vs. Colombia Fox 28

Softball, Athletes Unlimited

5 p.m.: Portland at Carolina ESPN2

Tennis

5:30 a.m.: Wimbledon (Sinner vs. Struff) ESPN

7:30 a.m.: Wimbledon (Auger-Aliassime vs. Djokovic) ESPN

Tuesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

3:40 p.m.: Seattle at Miami 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Spokane at Eugene 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change