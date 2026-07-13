The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the air

Tuesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

5 p.m.: All-Star game Fox 28

Basketball, NBA Summer League

4 p.m.: Memphis vs. Golden State ESPN

6 p.m.: Denver vs. Oklahoma City ESPN

Basketball, WNBA

4 p.m.: Washington at Toronto NBA TV

Cycling

4:10 a.m.: Tour de France Peacock

Soccer, World Cup

Noon: France vs. Spain Fox 28

Softball, Athletes Unlimited

4 p.m.: Texas at Oklahoma City ESPN2

Tuesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

5 p.m.: All-Star game 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change