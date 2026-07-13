On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
5 p.m.: All-Star game Fox 28
Basketball, NBA Summer League
4 p.m.: Memphis vs. Golden State ESPN
6 p.m.: Denver vs. Oklahoma City ESPN
Basketball, WNBA
4 p.m.: Washington at Toronto NBA TV
Cycling
4:10 a.m.: Tour de France Peacock
Soccer, World Cup
Noon: France vs. Spain Fox 28
Softball, Athletes Unlimited
4 p.m.: Texas at Oklahoma City ESPN2
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
5 p.m.: All-Star game 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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