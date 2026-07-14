On the air
Wednesday’s TV Highlights
Basketball, high school
Noon: Nike EYBL Peach Jam NBA TV
Basketball, NBA Summer League
1 p.m.: Orlando vs. Philadelphia ESPNU
3 p.m.: Phoenix vs. Detroit ESPNU
5 p.m.: Boston vs. Sacramento ESPN2
7:30 p.m.: Washington vs. L.A. Clippers ESPN
Basketball, WNBA
5 p.m.: Golden State at Indiana USA
Golf
10:30 p.m.: The Open Championship Peacock
Soccer, NWSL
5 p.m.: Washington at Gotham ESPN
Soccer, USL Championship
4:30 p.m.: Pittsburgh at Jacksonville CBSSN
Soccer, World Cup
Noon: England vs. Argentina Fox 28
Softball, Athletes Unlimited
7 p.m.: Utah at Portland CBSSN
Wednesday’s Radio Highlights
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM