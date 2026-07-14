The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Wednesday’s TV Highlights

Basketball, high school

Noon: Nike EYBL Peach Jam NBA TV

Basketball, NBA Summer League

1 p.m.: Orlando vs. Philadelphia ESPNU

3 p.m.: Phoenix vs. Detroit ESPNU

5 p.m.: Boston vs. Sacramento ESPN2

7:30 p.m.: Washington vs. L.A. Clippers ESPN

Basketball, WNBA

5 p.m.: Golden State at Indiana USA

Golf

10:30 p.m.: The Open Championship Peacock

Soccer, NWSL

5 p.m.: Washington at Gotham ESPN

Soccer, USL Championship

4:30 p.m.: Pittsburgh at Jacksonville CBSSN

Soccer, World Cup

Noon: England vs. Argentina Fox 28

Softball, Athletes Unlimited

7 p.m.: Utah at Portland CBSSN

Wednesday’s Radio Highlights

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM