The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
74°F
Current Conditions
Overcast clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Add Spokesman-Review on Google

Tuesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

3:40 p.m.: L.A. Dodgers at Philadelphia TBS

6:40 p.m.: Cincinnati at Seattle SEAM

Basketball, TBT

4 p.m.: Boeheim’s Army vs. Hall In FS1

6 p.m.: Purple Reign vs. JHX Hoops FS1

Cycling

4 a.m.: Tour de France (Stage 16) Peacock

Softball, Little League

11 a.m.: Regionals ESPN

2:30 p.m.: Regionals ESPN

4:15 p.m.: Regionals ESPN

Tuesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: Cincinnati at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change