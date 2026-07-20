On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
3:40 p.m.: L.A. Dodgers at Philadelphia TBS
6:40 p.m.: Cincinnati at Seattle SEAM
Basketball, TBT
4 p.m.: Boeheim’s Army vs. Hall In FS1
6 p.m.: Purple Reign vs. JHX Hoops FS1
Cycling
4 a.m.: Tour de France (Stage 16) Peacock
Softball, Little League
11 a.m.: Regionals ESPN
2:30 p.m.: Regionals ESPN
4:15 p.m.: Regionals ESPN
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Cincinnati at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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