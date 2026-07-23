The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Friday’s TV Highlights

Auto racing

8 a.m.: F1: Hungarian Grand Prix (practice) Apple TV

9 a.m.: NASCAR O’Reilly: Pennzoil 250 (practice) KSKN

10 a.m.: NASCAR Cup: Brickyard 400 (practice) truTV

Noon: NASCAR Truck: NCTS Race at IRP (practice) FS1

1:05 p.m.: NASCAR Truck: NCTS Race at IRP (qualifying) FS1

2:30 p.m.: ARCA: LiUNA! 150 FS1

5 p.m.: NASCAR Truck: NCTS Race at IRP FS1

Baseball, MLB

1:10 p.m.: Colorado at Milwaukee MLB Network

4:10 p.m.: Cleveland at Tampa Bay MLB Network

5:05 p.m.: Seattle at Texas SEAM

Basketball, WNBA

5 p.m.: All-Star showcase ESPN

Cycling

5 a.m.: Tour de France (Stage 19) Peacock

Football, High school flag

9 a.m.: NFL Flag Championship (girls) NFL Network

Noon: NFL Flag Championship (girls) ESPN2

1 p.m.: NFL Flag Championship (girls) NFL Network

2 p.m.: NFL Flag Championship (boys) ESPN

3 p.m.: NFL Flag Championship (boys) ESPN2

Golf

5:30 a.m.: PGA Champions: The Senior Open Golf

1 p.m.: PGA: 3M Open Golf

Track and Field

3 p.m.: USATF Outdoor Championships Peacock

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

5:05 p.m.: Seattle at Texas 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

7 a.m.: F1: Hungarian Grand Prix (qualifying) AppleTV

9 a.m.: NASCAR O’Reilly: Pennzoil 250 (qualifying) KSKN

10:30 a.m.: NASCAR Cup: Brickyard 400 (qualifying) truTV

1 p.m.: NASCAR O’Reilly: Pennzoil 250 KSKN

Baseball, MLB

1:10 p.m.: San Diego at Miami FS1

4:15 p.m.: Seattle at Texas Fox 28

Basketball, WNBA

5:30 p.m.: All-Star game … ABC

Combat sports

6 a.m.: UFC Fight Night (prelims) Paramount+

9 a.m.: UFC Fight Night: Ankalaev vs. Guskov Paramount+

7 p.m.: Professional Fighters League ESPN

Cycling

5 a.m.: Tour de France (Stage 20) NBC

Football, CFL

4 p.m.: Toronto at BC CBS Sports

Football, High school flag

7 a.m.: NFL Flag Championship (girls) NFL Network

8 a.m.: NFL Flag Championship (boys) ESPN

11 a.m.: NFL Flag Championship (girls) ESPN

1 p.m.: NFL Flag Championship (boys) NFL Network

2 p.m.: NFL Flag Championship (girls) ABC

Golf

5 a.m.: LIV: United Kingdom Fox 28

5 a.m.: LPGA: Women’s Scottish Open CNBC

5:30 a.m.: PGA Champions: The Senior Open Golf

9 a.m.: PGA Champions: The Senior Open NBC

10 a.m.: PGA: 3M Open Golf

Noon: PGA: 3M Open CBS

Noon: U.S. Junior Championship Golf

Horse racing

9:30 a.m.: Saratoga Live FS1

Noon: Saratoga Saturday Fox 28

Lacrosse, PLL

6 p.m.: Philadelphia at Denver ESPN2

Soccer, men’s club

4 p.m.: MLS: Columbus at Cincinnati FS1

4:30 p.m.: MLS: Philadelphia at Seattle AppleTV

6 p.m.: USL1: Fort Wayne at Spokane SWX

6:30 p.m.: MLS: San Diego at Dallas FS1

Soccer, women’s club

2 p.m.: NWSL: Boston at Kansas City ION

4:45 p.m.: NWSL: North Carolina at Utah ION

Softball, High school

Noon: PGF National Championships ESPNU

Track and Field

11 a.m.: USATF Outdoor Championships NBC

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

4:15 p.m.: Seattle at Texas 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

6 a.m.: F1: Hungarian Grand Prix AppleTV

7 a.m.: Motocross World Championship: MX2 CBS Sports

11 a.m.: NASCAR Cup: Brickyard 400 TNT

Baseball, MLB

11:35 a.m.: Seattle at Texas SEAM

1:05 p.m.: L.A. Angels at San Francisco MLB Network

4:20 p.m.: N.Y. Yankees at Philadelphia NBC

Basketball, 3-on-3

10 a.m.: BIG3 CBS

Basketball, TBT

11 a.m.: Alumni Bracket (semifinal) Fox 28

Cycling

7:15 a.m.: Tour de France (Stage 21) Peacock

Football, CFL

4 p.m.: Hamilton at Montreal CBS Sports

Football, High school flag

7 a.m.: NFL Flag Championship (boys) ESPN

9 a.m.: NFL Flag Championship (girls) ESPN

1 p.m.: NFL Flag Championship (boys) ABC

2 p.m.: NFL Flag Championship (girls) ABC

Golf

5 a.m.: LIV: United Kingdom FS1

5:30 a.m.: PGA Champions: The Senior Open Golf

9 a.m.: PGA Champions: The Senior Open NBC

10 a.m.: PGA: 3M Open Golf

Noon: PGA: 3M Open CBS

Horse racing

10 a.m.: Saratoga Live FS1

Soccer, women’s club

2 p.m.: NWSL: San Diego at Seattle CBS Sports

6 p.m.: NWSL: Angel City at Louisville ESPN

Track and Field

1 p.m.: USATF Outdoor Championships NBC

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

9:30 a.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

11:35 a.m.: Seattle at Texas 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

All events subject to change