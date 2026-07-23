On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
8 a.m.: F1: Hungarian Grand Prix (practice) Apple TV
9 a.m.: NASCAR O’Reilly: Pennzoil 250 (practice) KSKN
10 a.m.: NASCAR Cup: Brickyard 400 (practice) truTV
Noon: NASCAR Truck: NCTS Race at IRP (practice) FS1
1:05 p.m.: NASCAR Truck: NCTS Race at IRP (qualifying) FS1
2:30 p.m.: ARCA: LiUNA! 150 FS1
5 p.m.: NASCAR Truck: NCTS Race at IRP FS1
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Colorado at Milwaukee MLB Network
4:10 p.m.: Cleveland at Tampa Bay MLB Network
5:05 p.m.: Seattle at Texas SEAM
Basketball, WNBA
5 p.m.: All-Star showcase ESPN
Cycling
5 a.m.: Tour de France (Stage 19) Peacock
Football, High school flag
9 a.m.: NFL Flag Championship (girls) NFL Network
Noon: NFL Flag Championship (girls) ESPN2
1 p.m.: NFL Flag Championship (girls) NFL Network
2 p.m.: NFL Flag Championship (boys) ESPN
3 p.m.: NFL Flag Championship (boys) ESPN2
Golf
5:30 a.m.: PGA Champions: The Senior Open Golf
1 p.m.: PGA: 3M Open Golf
Track and Field
3 p.m.: USATF Outdoor Championships Peacock
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
5:05 p.m.: Seattle at Texas 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
7 a.m.: F1: Hungarian Grand Prix (qualifying) AppleTV
9 a.m.: NASCAR O’Reilly: Pennzoil 250 (qualifying) KSKN
10:30 a.m.: NASCAR Cup: Brickyard 400 (qualifying) truTV
1 p.m.: NASCAR O’Reilly: Pennzoil 250 KSKN
Baseball, MLB
1:10 p.m.: San Diego at Miami FS1
4:15 p.m.: Seattle at Texas Fox 28
Basketball, WNBA
5:30 p.m.: All-Star game … ABC
Combat sports
6 a.m.: UFC Fight Night (prelims) Paramount+
9 a.m.: UFC Fight Night: Ankalaev vs. Guskov Paramount+
7 p.m.: Professional Fighters League ESPN
Cycling
5 a.m.: Tour de France (Stage 20) NBC
Football, CFL
4 p.m.: Toronto at BC CBS Sports
Football, High school flag
7 a.m.: NFL Flag Championship (girls) NFL Network
8 a.m.: NFL Flag Championship (boys) ESPN
11 a.m.: NFL Flag Championship (girls) ESPN
1 p.m.: NFL Flag Championship (boys) NFL Network
2 p.m.: NFL Flag Championship (girls) ABC
Golf
5 a.m.: LIV: United Kingdom Fox 28
5 a.m.: LPGA: Women’s Scottish Open CNBC
5:30 a.m.: PGA Champions: The Senior Open Golf
9 a.m.: PGA Champions: The Senior Open NBC
10 a.m.: PGA: 3M Open Golf
Noon: PGA: 3M Open CBS
Noon: U.S. Junior Championship Golf
Horse racing
9:30 a.m.: Saratoga Live FS1
Noon: Saratoga Saturday Fox 28
Lacrosse, PLL
6 p.m.: Philadelphia at Denver ESPN2
Soccer, men’s club
4 p.m.: MLS: Columbus at Cincinnati FS1
4:30 p.m.: MLS: Philadelphia at Seattle AppleTV
6 p.m.: USL1: Fort Wayne at Spokane SWX
6:30 p.m.: MLS: San Diego at Dallas FS1
Soccer, women’s club
2 p.m.: NWSL: Boston at Kansas City ION
4:45 p.m.: NWSL: North Carolina at Utah ION
Softball, High school
Noon: PGF National Championships ESPNU
Track and Field
11 a.m.: USATF Outdoor Championships NBC
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
4:15 p.m.: Seattle at Texas 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
6 a.m.: F1: Hungarian Grand Prix AppleTV
7 a.m.: Motocross World Championship: MX2 CBS Sports
11 a.m.: NASCAR Cup: Brickyard 400 TNT
Baseball, MLB
11:35 a.m.: Seattle at Texas SEAM
1:05 p.m.: L.A. Angels at San Francisco MLB Network
4:20 p.m.: N.Y. Yankees at Philadelphia NBC
Basketball, 3-on-3
10 a.m.: BIG3 CBS
Basketball, TBT
11 a.m.: Alumni Bracket (semifinal) Fox 28
Cycling
7:15 a.m.: Tour de France (Stage 21) Peacock
Football, CFL
4 p.m.: Hamilton at Montreal CBS Sports
Football, High school flag
7 a.m.: NFL Flag Championship (boys) ESPN
9 a.m.: NFL Flag Championship (girls) ESPN
1 p.m.: NFL Flag Championship (boys) ABC
2 p.m.: NFL Flag Championship (girls) ABC
Golf
5 a.m.: LIV: United Kingdom FS1
5:30 a.m.: PGA Champions: The Senior Open Golf
9 a.m.: PGA Champions: The Senior Open NBC
10 a.m.: PGA: 3M Open Golf
Noon: PGA: 3M Open CBS
Horse racing
10 a.m.: Saratoga Live FS1
Soccer, women’s club
2 p.m.: NWSL: San Diego at Seattle CBS Sports
6 p.m.: NWSL: Angel City at Louisville ESPN
Track and Field
1 p.m.: USATF Outdoor Championships NBC
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
9:30 a.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
11:35 a.m.: Seattle at Texas 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
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