On the Air
Friday’s TV Highlights
Baseball, Banana Ball
4 p.m.: Savannah Bananas vs. The Firefighters truTV
6 p.m.: Party Animals vs. Texas Tailgaters ESPN
Baseball, MLB
11:20 a.m.: N.Y. Yankees at Chi. Cubs MLBN
4:05 p.m.: St. Louis at Tor. or Chi. White Sox at Tampa Bay MLBN
7:10 p.m.: Minnesota at Seattle SEAM
Basketball, High school
5 p.m.: ABCD Camp NBA TV
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: Dallas at Washington ION
7 p.m.: Indiana at Portland ION
Combat sports, MMA
4 p.m.: Professional Fighters League ESPN
Football, CFL
4:30 p.m.: Montreal at Ottawa CBSSN
Golf
5 a.m.: LPGA: Women’s British Open USA / Golf
6 a.m.: PGA Champions: Portugal Invitational Golf
Noon: PGA: Rocket Classic Golf
3 p.m.: Korn Ferry: Utah Championship Golf
Soccer, CONCACAF U20
7 p.m.: United States vs. Cuba FS1
Tennis
9 a.m.: Women’s British Open NBC
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
7:10 p.m.: Minnesota at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Spokane at Vancouver 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Baseball, Banana Ball
5 p.m.: Party Animals vs. Texas Tailgaters ESPN
Baseball, High school
7 p.m.: Connie Mack World Series CBSSN
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Minnesota at Seattle FS1
4:15 p.m.: N.Y. Yankees at Chi. Cubs Fox 28
6:35 p.m.: Milwaukee at L.A. Angels MLBN
Basketball, High school
10 a.m.: ABCD Camp NBA TV
6 p.m.: ABCD Camp NBA TV
Basketball, WNBA
10 a.m.: Las Vegas at Chicago CBS
Noon: New York at Phoenix ABC
Combat sports, UFC
7 a.m.: Fight Night: Prelims Paramount+
10 a.m.: Fight Night: Main card (Medic vs. Rodriguez) Paramount+
Football, CFL
4 p.m.: Saskatchewan at Edmonton CBSSN
Golf
4 a.m.: LPGA: Women’s British Open USA / Golf
6 a.m.: PGA Champions: Portugal Invitational Golf
9 a.m.: LPGA: Women’s British Open NBC
10 a.m.: PGA: Rocket Classic Golf
Noon: PGA: Rocket Classic CBS
3 p.m.: Korn Ferry: Utah Championship Golf
Horse racing
9:30 a.m.: Saratoga Live FS1
Noon: Saratoga Saturday Fox 28
Lacrosse, PLL
9:30 a.m.: Denver at Maryland ABC
Soccer, club men
4:30 a.m.: Friendly: Inter at Manchester City CBSSN
4 p.m.: USL League One: Spokane at Chattanooga ESPN+
5 p.m.: USL Championship: Louisville at Tampa Bay ESPN2
7:45 p.m.: MLS: Seattle at Portland FS1
Soccer, club women
1 p.m.: NWSL: Chicago at Louisville CBSSN
3:30 p.m.: NWSL: Angel City at Kansas City ION
5:45 p.m.: NWSL: Seattle at Bay ION
Swimming
11 a.m.: U.S. National Championships NBC
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Minnesota at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
5:05 p.m.: Spokane at Vancouver 1510-AM / 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
7:10 a.m.: Motocross World Championship: MX2 CBSSN
8 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBSSN
Baseball, MLB
10:35 a.m.: Philadelphia at Baltimore MLBN
1:10 p.m.: Minnesota at Seattle SEAM
4:20 p.m.: Boston at L.A. Dodgers NBC
Basketball, 3-on-3
10 a.m.: BIG3: L.A. Riot vs. Houston Rig Hands CBS
11 a.m.: BIG3: Trilogy vs. Triplets CBS
Basketball, WNBA
10 a.m.: Indiana at Minnesota ABC
12:30 p.m.: Los Angeles at Portland NBC
4 p.m.: Connecticut at Dallas ESPN
Golf
4 a.m.: LPGA: Women’s British Open USA / Golf
6 a.m.: PGA Champions: Portugal Invitational Golf
9 a.m.: LPGA: Women’s British Open NBC
10 a.m.: PGA: Rocket Classic Golf
Noon: PGA: Rocket Classic CBS
Horse racing
11 a.m.: Saratoga Live FS1
Lacrosse, PLL
Noon: New York at California ABC
Soccer, club men
9 a.m.: Friendly: Wrexham at Sunderland ESPN
Soccer, club women
1 p.m.: NWSL: San Diego at Washington CBSSN
6 p.m.: NWSL: Boston at Denver ESPN
Softball, Little League
7 a.m.: Washington vs. Florida ESPN2
10 a.m.: New Jersey vs. Japan ESPN2
1 p.m.: Northern California vs. Kentucky ESPN2
4 p.m.: Canada vs. North Carolina ESPN2
Swimming
11 a.m.: U.S. National Championships NBC
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
11 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
1:10 p.m.: Minnesota at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Spokane at Vancouver 1510-AM / 103.5-FM
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