The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Friday’s TV Highlights

Baseball, Banana Ball

4 p.m.: Savannah Bananas vs. The Firefighters truTV

6 p.m.: Party Animals vs. Texas Tailgaters ESPN

Baseball, MLB

11:20 a.m.: N.Y. Yankees at Chi. Cubs MLBN

4:05 p.m.: St. Louis at Tor. or Chi. White Sox at Tampa Bay MLBN

7:10 p.m.: Minnesota at Seattle SEAM

Basketball, High school

5 p.m.: ABCD Camp NBA TV

Basketball, WNBA

4:30 p.m.: Dallas at Washington ION

7 p.m.: Indiana at Portland ION

Combat sports, MMA

4 p.m.: Professional Fighters League ESPN

Football, CFL

4:30 p.m.: Montreal at Ottawa CBSSN

Golf

5 a.m.: LPGA: Women’s British Open USA / Golf

6 a.m.: PGA Champions: Portugal Invitational Golf

Noon: PGA: Rocket Classic Golf

3 p.m.: Korn Ferry: Utah Championship Golf

Soccer, CONCACAF U20

7 p.m.: United States vs. Cuba FS1

Tennis

9 a.m.: Women’s British Open NBC

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

7:10 p.m.: Minnesota at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Spokane at Vancouver 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Baseball, Banana Ball

5 p.m.: Party Animals vs. Texas Tailgaters ESPN

Baseball, High school

7 p.m.: Connie Mack World Series CBSSN

Baseball, MLB

1:10 p.m.: Minnesota at Seattle FS1

4:15 p.m.: N.Y. Yankees at Chi. Cubs Fox 28

6:35 p.m.: Milwaukee at L.A. Angels MLBN

Basketball, High school

10 a.m.: ABCD Camp NBA TV

6 p.m.: ABCD Camp NBA TV

Basketball, WNBA

10 a.m.: Las Vegas at Chicago CBS

Noon: New York at Phoenix ABC

Combat sports, UFC

7 a.m.: Fight Night: Prelims Paramount+

10 a.m.: Fight Night: Main card (Medic vs. Rodriguez) Paramount+

Football, CFL

4 p.m.: Saskatchewan at Edmonton CBSSN

Golf

4 a.m.: LPGA: Women’s British Open USA / Golf

6 a.m.: PGA Champions: Portugal Invitational Golf

9 a.m.: LPGA: Women’s British Open NBC

10 a.m.: PGA: Rocket Classic Golf

Noon: PGA: Rocket Classic CBS

3 p.m.: Korn Ferry: Utah Championship Golf

Horse racing

9:30 a.m.: Saratoga Live FS1

Noon: Saratoga Saturday Fox 28

Lacrosse, PLL

9:30 a.m.: Denver at Maryland ABC

Soccer, club men

4:30 a.m.: Friendly: Inter at Manchester City CBSSN

4 p.m.: USL League One: Spokane at Chattanooga ESPN+

5 p.m.: USL Championship: Louisville at Tampa Bay ESPN2

7:45 p.m.: MLS: Seattle at Portland FS1

Soccer, club women

1 p.m.: NWSL: Chicago at Louisville CBSSN

3:30 p.m.: NWSL: Angel City at Kansas City ION

5:45 p.m.: NWSL: Seattle at Bay ION

Swimming

11 a.m.: U.S. National Championships NBC

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

1:10 p.m.: Minnesota at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

5:05 p.m.: Spokane at Vancouver 1510-AM / 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

7:10 a.m.: Motocross World Championship: MX2 CBSSN

8 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBSSN

Baseball, MLB

10:35 a.m.: Philadelphia at Baltimore MLBN

1:10 p.m.: Minnesota at Seattle SEAM

4:20 p.m.: Boston at L.A. Dodgers NBC

Basketball, 3-on-3

10 a.m.: BIG3: L.A. Riot vs. Houston Rig Hands CBS

11 a.m.: BIG3: Trilogy vs. Triplets CBS

Basketball, WNBA

10 a.m.: Indiana at Minnesota ABC

12:30 p.m.: Los Angeles at Portland NBC

4 p.m.: Connecticut at Dallas ESPN

Golf

4 a.m.: LPGA: Women’s British Open USA / Golf

6 a.m.: PGA Champions: Portugal Invitational Golf

9 a.m.: LPGA: Women’s British Open NBC

10 a.m.: PGA: Rocket Classic Golf

Noon: PGA: Rocket Classic CBS

Horse racing

11 a.m.: Saratoga Live FS1

Lacrosse, PLL

Noon: New York at California ABC

Soccer, club men

9 a.m.: Friendly: Wrexham at Sunderland ESPN

Soccer, club women

1 p.m.: NWSL: San Diego at Washington CBSSN

6 p.m.: NWSL: Boston at Denver ESPN

Softball, Little League

7 a.m.: Washington vs. Florida ESPN2

10 a.m.: New Jersey vs. Japan ESPN2

1 p.m.: Northern California vs. Kentucky ESPN2

4 p.m.: Canada vs. North Carolina ESPN2

Swimming

11 a.m.: U.S. National Championships NBC

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

11 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

1:10 p.m.: Minnesota at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Spokane at Vancouver 1510-AM / 103.5-FM

All events subject to change