On the Air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB
10 a.m.: Arizona at Miami or Minnesota at Detroit MLBN
4:05 p.m.: Seattle at Baltimore ESPN
Basketball, WNBA
4 p.m.: Chicago at Indiana Prime Video
6 p.m.: Phoenix at Dallas Prime Video
Hockey, NHL Stanley Cup Final
5 p.m.: Vegas at Carolina ABC
Football, CFL
5:30 p.m.: Hamilton at Winnipeg CBS Sports
Golf
8 a.m.: LPGA: Dow Championship Golf
Noon: PGA: Canadian Open Golf
Soccer, FIFA World Cup
Noon: Mexico vs. South Africa Fox 28
7 p.m.: Korea Republic vs. Czechia FS1
Track and field, college
5 p.m.: NCAA Division I Outdoor Championships ESPN2
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
4:05 p.m.: Seattle at Baltimore 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Spokane at Eugene 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change