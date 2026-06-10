The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the Air

Thursday’s TV Highlights

Baseball, MLB

10 a.m.: Arizona at Miami or Minnesota at Detroit MLBN

4:05 p.m.: Seattle at Baltimore ESPN

Basketball, WNBA

4 p.m.: Chicago at Indiana Prime Video

6 p.m.: Phoenix at Dallas Prime Video

Hockey, NHL Stanley Cup Final

5 p.m.: Vegas at Carolina ABC

Football, CFL

5:30 p.m.: Hamilton at Winnipeg CBS Sports

Golf

8 a.m.: LPGA: Dow Championship Golf

Noon: PGA: Canadian Open Golf

Soccer, FIFA World Cup

Noon: Mexico vs. South Africa Fox 28

7 p.m.: Korea Republic vs. Czechia FS1

Track and field, college

5 p.m.: NCAA Division I Outdoor Championships ESPN2

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

4:05 p.m.: Seattle at Baltimore 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Spokane at Eugene 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change