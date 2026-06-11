On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
Noon: ARCA Menards Series: Sunset Hill 150 FS1
5:30 p.m.: NHRA: Thunder Valley Nationals qualifying FS1
Baseball, College World Series
11 a.m.: Troy vs. West Virginia ESPN
4 p.m.: Ole Miss vs. North Carolina ESPN
Baseball, MLB
3:45 p.m.: Seattle at Washington SEAM
4:30 p.m.: L.A. Dodgers at Chicago White Sox MLBN
7 p.m.: Tampa Bay at L.A. Angels or Chi. Cubs at San Fran MLBN
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: Toronto at Washington ION
7 p.m.: Golden State at Seattle ION
Golf
8 a.m.: LPGA: Dow Championship Golf
Noon: PGA: Canadian Open Golf
3 p.m.: Curtis Cup Golf
Soccer, men’s World Cup
Noon: Canada vs. Bosnia-Herzegovina Fox 28
6 p.m.: United States vs. Paraguay Fox 28
Track and field, college
5 p.m.: NCAA Outdoor Championships ESPN2
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
3:45 p.m.: Seattle at Washington 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Spokane at Eugene 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
7 a.m.: FIA: 24 Hours of Le Mans truTV
Noon: Pro Motocross: Thunder Valley Nationals NBC
1 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: MillerTech Battery 250 KSKN
Baseball, College World Series
Noon: Oklahoma vs. Alabama ESPN
5 p.m.: Texas vs. Georgia ESPN
Baseball, MLB
11:10 a.m.: St. Louis at Minnesota MLBN
1:05 p.m.: Seattle at Washington SEAM
1:10 p.m.: Atl. at N.Y. Mets or L.A. Dodgers at Chi. White Sox MLBN
4:10 p.m.: Philadelphia at Milwaukee FS1
Basketball, NBA Finals
5:30 p.m.: New York at San Antonio ABC
Basketball, WNBA
5 p.m.: Minnesota at Las Vegas CBS
Football, CFL
4 p.m.: BC at Saskatchewan CBSSN
Football, high school
11 a.m.: OT7 championship NBC
Football, UFL
Noon: United Bowl: D.C. vs. Louisville ABC
Golf
10 a.m.: PGA: Canadian Open Golf
Noon: Canadian Open continued CBS
Noon: LPGA: Dow Championship Golf
2 p.m.: PGA Champions: Principal Charity Classic Golf
4 p.m.: Curtis Cup Golf
Horse racing
9:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer, men’s World Cup
Noon: Qatar vs. Switzerland Fox 28
3 p.m.: Brazil vs. Morocco Fox 28
6 p.m.: Haiti vs. Scotland Fox 28
9 p.m.: Australia vs. Turkey FS1
Soccer, USL League One
8 p.m.: Spokane at Alta ESPN+
Softball, Athletes Unlimited Softball
9 a.m.: Carolina vs. Texas ESPN
11 a.m.: Chicago vs. Oklahoma City ESPN2
1 p.m.: Utah vs. Portland CBSSN
Track and field, college
5 p.m.: NCAA Outdoor Championships ESPN2
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
1:05 p.m.: Seattle at Washington 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
5:05 p.m.: Spokane at Eugene 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
Noon: Cup Series: Great American Getaway 400 Prime Video
Noon: NHRA Drag Racing: Thunder Valley Nationals FS1
Baseball, College World Series
11 a.m.: Teams TBD ESPN
4 p.m.: Teams TBD ESPN
Baseball, MLB
10:35 a.m.: Seattle at Washington SEAM
10:35 a.m.: N.Y. Yankees at Toronto or San Diego at Bal. MLBN
12:10 p.m.: Chicago Cubs at San Francisco ABC
4:20 p.m.: Texas at Boston NBC
Basketball, WNBA
Noon: Washington at New York NBA TV
Football, high school
11 a.m.: OT7 championship NBC
Golf
9 a.m.: LPGA: Dow Championship Golf
10 a.m.: Dow Championship continued CBS
10 a.m.: PGA: Canadian Open Golf
Noon: Canadian Open continued CBS
Noon: PGA Champions: Principal Charity Classic Golf
3 p.m.: Curtis Cup Golf
Hockey, Stanley Cup Final
5 p.m.: Carolina at Vegas ABC
Horse racing
9:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Rugby, Major League Rugby
7 p.m.: California at Seattle ESPN2
Soccer, men’s World Cup
10 a.m.: Germany vs. Curacao Fox 28
1 p.m.: Netherlands vs. Japan Fox 28
4 p.m.: Ivory Coast vs. Ecuador FS1
7 p.m.: Sweden vs. Tunisia FS1
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
8:30 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
10:35 a.m.: Seattle at Washington 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Spokane at Eugene 103.5-FM
All events subject to change