On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
Noon: Indy NXT: Road America Grand Prix practice FS1
4 p.m.: NASCAR Truck Series: Navy 250 FS1
Baseball, Banana Ball
4 p.m.: Savannah Bananas vs. Indianapolis Clowns ESPN/2
Baseball, MLB
4:15 p.m.: Washington at Tampa Bay or Mil. at Atl. MLBN
6:40 p.m.: L.A. Angels at Athletics MLBN
7:10 p.m.: Boston at Seattle SEAM
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: Washington at New York ION
7 p.m.: Minnesota at Golden State ION
Golf
10:30 a.m.: U.S. Open NBC
Noon: LPGA: Meijer Classic Golf
Horse racing
1 p.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer, men’s World Cup
Noon: United States vs. Australia Fox 28
3 p.m.: Scotland vs. Morocco Fox 28
5:30 p.m.: Brazil vs. Haiti Fox 28
8 p.m.: Turkey vs. Paraguay FS1
Softball, Athletes Unlimited Softball
6 p.m.: Portland vs. Oklahoma City ESPN2
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
7:10 p.m.: Boston at Seattle 700-AM/105.3-FM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM/105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM/105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
6 a.m.: MotoGP: Grand Prix of Czechia FS1
9:30 a.m.: Indy NXT: Road America Grand Prix FS1
11 a.m.: IndyCar: Road America Grand Prix qualifying FS1
2 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Driven to Serve 250 KSKN
Baseball, Banana Ball
4 p.m.: Savannah Bananas vs. Indianapolis Clowns ESPN/2
5 p.m.: Party Animals vs. Texas Tailgaters KSKN
Baseball, College World Series
5 p.m.: Oklahoma vs. North Carolina ESPN
Baseball, MLB
10:35 a.m.: Cincinnati at N.Y. Yankees MLBN
1:05 p.m.: San Diego at Texas or Milwaukee at Atlanta MLBN
4:15 p.m.: N.Y. Mets at Philadelphia Fox 28
7:10 p.m.: Boston at Seattle MLBN
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Vancouver at Spokane SWX
Basketball, BIG3
1 p.m.: BIG3 Week 1 CBS
Basketball, WNBA
10 a.m.: Indiana at Atlanta ABC
Noon: Seattle at Phoenix ABC
5 p.m.: Chicago at Dallas CBS
Football, CFL
4 p.m.: Saskatchewan at Calgary CBSSN
Golf
7 a.m.: U.S. Open USA
9 a.m.: U.S. Open continued NBC
Noon: LPGA: Meijer Classic Golf
Horse racing
5:30 a.m.: Royal Ascot NBC
12:30 p.m.: America’s Day at the Races FS1
Lacrosse, PLL
6 p.m.: Maryland at New York ESPN2
Soccer, men’s World Cup
10 a.m.: Netherlands vs. Sweden Fox 28
1 p.m.: Germany vs. Ivory Coast Fox 28
5 p.m.: Ecuador vs. Curacao FS1
9 p.m.: Tunisia vs. Japan FS1
Soccer, USL Cup
2 p.m.: Louisville at Detroit ESPN2
Soccer, USL League One
6 p.m.: Knoxville at Spokane ESPN+
Softball, Athletes Unlimited Softball
9 a.m.: Chicago vs. Carolina ESPN
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
7:10 p.m.: Boston at Seattle 700-AM/105.3-FM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
5 a.m.: MotoGP: Grand Prix of Czechia FS1
7 a.m.: Motocross World Championship: MX2 CBSSN
8 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBSSN
9 a.m.: Indy NXT: Road America Grand Prix FS1
11 a.m.: IndyCar: Road America Grand Prix Fox 28
1 p.m.: NASCAR Cup Series: Anduril 250 Prime Video
Baseball, Banana Ball
Noon: Savannah Bananas vs. Indianapolis Clowns ESPN
Baseball, College World Series
11:30 a.m.: North Carolina vs. Oklahoma ABC
Baseball, MLB
10:40 a.m.: Chi. White Sox at Detroit or Wash. at TB MLB Network
1:10 p.m.: Boston at Seattle SEAM
4:20 p.m.: N.Y. Mets at Philadelphia NBC
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Vancouver at Spokane SWX
Basketball, WNBA
1 p.m.: Golden State at Las Vegas CBS
3 p.m.: Washington at Minnesota NBA TV
5 p.m.: New York at Los Angeles ESPN
Golf
6 a.m.: U.S. Open USA
9 a.m.: U.S. Open continued NBC
10 a.m.: LPGA: Meijer Classic CBS
Horse racing
10 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Rugby, Major League Rugby
5 p.m.: California at Chicago ESPN2
Soccer, men’s World Cup
9 a.m.: Spain vs. Saudi Arabia Fox 28
Noon: Belgium vs. Iran FS1
3 p.m.: Uruguay vs. Cape Verde FS1
6 p.m.: New Zealand vs. Egypt FS1
Softball, Athletes Unlimited Softball
9:30 a.m.: Portland vs. Oklahoma City ESPN
5 p.m.: Chicago vs. Carolina MLBN
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
11 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM/105.3-FM
1:10 p.m.: Boston at Seattle 700-AM/105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
All events subject to change