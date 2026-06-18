The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the air

Friday’s TV Highlights

Auto racing

Noon: Indy NXT: Road America Grand Prix practice FS1

4 p.m.: NASCAR Truck Series: Navy 250 FS1

Baseball, Banana Ball

4 p.m.: Savannah Bananas vs. Indianapolis Clowns ESPN/2

Baseball, MLB

4:15 p.m.: Washington at Tampa Bay or Mil. at Atl. MLBN

6:40 p.m.: L.A. Angels at Athletics MLBN

7:10 p.m.: Boston at Seattle SEAM

Basketball, WNBA

4:30 p.m.: Washington at New York ION

7 p.m.: Minnesota at Golden State ION

Golf

10:30 a.m.: U.S. Open NBC

Noon: LPGA: Meijer Classic Golf

Horse racing

1 p.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer, men’s World Cup

Noon: United States vs. Australia Fox 28

3 p.m.: Scotland vs. Morocco Fox 28

5:30 p.m.: Brazil vs. Haiti Fox 28

8 p.m.: Turkey vs. Paraguay FS1

Softball, Athletes Unlimited Softball

6 p.m.: Portland vs. Oklahoma City ESPN2

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

7:10 p.m.: Boston at Seattle 700-AM/105.3-FM

Baseball, NWL

7:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM/105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM/105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

6 a.m.: MotoGP: Grand Prix of Czechia FS1

9:30 a.m.: Indy NXT: Road America Grand Prix FS1

11 a.m.: IndyCar: Road America Grand Prix qualifying FS1

2 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Driven to Serve 250 KSKN

Baseball, Banana Ball

4 p.m.: Savannah Bananas vs. Indianapolis Clowns ESPN/2

5 p.m.: Party Animals vs. Texas Tailgaters KSKN

Baseball, College World Series

5 p.m.: Oklahoma vs. North Carolina ESPN

Baseball, MLB

10:35 a.m.: Cincinnati at N.Y. Yankees MLBN

1:05 p.m.: San Diego at Texas or Milwaukee at Atlanta MLBN

4:15 p.m.: N.Y. Mets at Philadelphia Fox 28

7:10 p.m.: Boston at Seattle MLBN

Baseball, NWL

7:05 p.m.: Vancouver at Spokane SWX

Basketball, BIG3

1 p.m.: BIG3 Week 1 CBS

Basketball, WNBA

10 a.m.: Indiana at Atlanta ABC

Noon: Seattle at Phoenix ABC

5 p.m.: Chicago at Dallas CBS

Football, CFL

4 p.m.: Saskatchewan at Calgary CBSSN

Golf

7 a.m.: U.S. Open USA

9 a.m.: U.S. Open continued NBC

Noon: LPGA: Meijer Classic Golf

Horse racing

5:30 a.m.: Royal Ascot NBC

12:30 p.m.: America’s Day at the Races FS1

Lacrosse, PLL

6 p.m.: Maryland at New York ESPN2

Soccer, men’s World Cup

10 a.m.: Netherlands vs. Sweden Fox 28

1 p.m.: Germany vs. Ivory Coast Fox 28

5 p.m.: Ecuador vs. Curacao FS1

9 p.m.: Tunisia vs. Japan FS1

Soccer, USL Cup

2 p.m.: Louisville at Detroit ESPN2

Soccer, USL League One

6 p.m.: Knoxville at Spokane ESPN+

Softball, Athletes Unlimited Softball

9 a.m.: Chicago vs. Carolina ESPN

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

7:10 p.m.: Boston at Seattle 700-AM/105.3-FM

Baseball, NWL

7:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

5 a.m.: MotoGP: Grand Prix of Czechia FS1

7 a.m.: Motocross World Championship: MX2 CBSSN

8 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBSSN

9 a.m.: Indy NXT: Road America Grand Prix FS1

11 a.m.: IndyCar: Road America Grand Prix Fox 28

1 p.m.: NASCAR Cup Series: Anduril 250 Prime Video

Baseball, Banana Ball

Noon: Savannah Bananas vs. Indianapolis Clowns ESPN

Baseball, College World Series

11:30 a.m.: North Carolina vs. Oklahoma ABC

Baseball, MLB

10:40 a.m.: Chi. White Sox at Detroit or Wash. at TB MLB Network

1:10 p.m.: Boston at Seattle SEAM

4:20 p.m.: N.Y. Mets at Philadelphia NBC

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Vancouver at Spokane SWX

Basketball, WNBA

1 p.m.: Golden State at Las Vegas CBS

3 p.m.: Washington at Minnesota NBA TV

5 p.m.: New York at Los Angeles ESPN

Golf

6 a.m.: U.S. Open USA

9 a.m.: U.S. Open continued NBC

10 a.m.: LPGA: Meijer Classic CBS

Horse racing

10 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Rugby, Major League Rugby

5 p.m.: California at Chicago ESPN2

Soccer, men’s World Cup

9 a.m.: Spain vs. Saudi Arabia Fox 28

Noon: Belgium vs. Iran FS1

3 p.m.: Uruguay vs. Cape Verde FS1

6 p.m.: New Zealand vs. Egypt FS1

Softball, Athletes Unlimited Softball

9:30 a.m.: Portland vs. Oklahoma City ESPN

5 p.m.: Chicago vs. Carolina MLBN

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

11 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM/105.3-FM

1:10 p.m.: Boston at Seattle 700-AM/105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM

All events subject to change