On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB spring training
10:07 a.m.: Canada vs. Toronto MLB Network
12:10 p.m.: L.A. Angels vs. Seattle MLB.TV
3:05 p.m.: Detroit vs. Dominican Republic MLB
Basketball, college men
3:30 p.m.: Alabama at Georgia ESPNEWS
4 p.m.: Texas Christian at Texas Tech FS1
4 p.m.: Clemson at North Carolina ESPN
4 p.m.: George Mason at Virginia Commonwealth CBS Sports
4 p.m.: Seton Hall at Xavier truTV
4 p.m.: Missouri at Oklahoma ESPNU
4 p.m.: Kentucky at Texas A&M ESPN2
6 p.m.: Kansas at Arizona State FS1
6 p.m.: Brigham Young at Cincinnati ESPN2
6 p.m.: San Diego State at Boise State CBS Sports
6 p.m.: Boston College at Virginia Tech ESPNU
8 p.m.: Nebraska at UCLA FS1
8 p.m.: Utah State at UNLV CBS Sports
Basketball, NBA
5 p.m.: San Antonio at Philadelphia NBC
8 p.m.: Phoenix at Sacramento NBC
Golf
11:30 a.m.: College women: Darius Rucker Intercollegiate Golf
6 p.m.: TGL: The Bay vs. Jupiter Links ESPN
Hockey, NHL
4 p.m.: Florida at New Jersey TNT
6:30 p.m.: Tampa Bay at Minnesota TNT
Soccer, men’s club
12:15 p.m.: EPL: Wolverhampton at Liverpool USA
Soccer, women’s international
10 a.m.: World Cup qualifier: Spain vs. Iceland CBS Sports
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB spring training
7 p.m.: L.A. Angels vs. Mariners (tape delay) 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change