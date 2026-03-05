The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
45°F
Current Conditions
Overcast clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Friday’s TV Highlights

Baseball, college

1 p.m.: Gonzaga at Creighton ESPN+

4 p.m.: Washington State at Texas State ESPN+

Baseball, MLB spring training

10:05 a.m.: St. Louis vs. Baltimore MLB Network

12:05 p.m.: L.A. Angels vs. Cleveland MLB Network

5:10 p.m.: Chicago Cubs vs. San Diego MLB Network

Baseball, World Baseball Classic

9 a.m.: Netherlands vs. Venezuela TUBI

10 a.m.: Mexico vs. Great Britain FS1

3 p.m.: Puerto Rico vs. Colombia FS1

5 p.m.: United States vs. Brazil Fox 28

Basketball, college men

2:30 p.m.: D-III Tournament: Whitworth vs. Trinity NCAA.com

3 p.m.: Northern Illinois at Akron CBS Sports

4 p.m.: VCU at Dayton ESPN2

5 p.m.: OVC: Tennessee State vs. TBD ESPNU

5 p.m.: UCF at West Virginia CBS Sports

6 p.m.: St. John’s at Seton Hall FS1

6 p.m.: Miami (Ohio) at Ohio ESPN2

6 p.m.: WCC: Washington State vs. Pacific ESPN+

7 p.m.: UNLV at San Diego State CBS Sports

7:30 p.m.: OVC: Morehead State vs. TBD ESPNU

Basketball, college women

8 a.m.: ACC: Duke vs. Clemson ESPN2

8 a.m.: A-10: Loyola Chicago vs. Rhode Island USA

9 a.m.: Big Ten: Washington vs. UCLA BTN

9 a.m.: SEC: Kentucky vs. South Carolina ESPN

9 a.m.: Big 12: Kansas State vs. Oklahoma State ESPNU

11:30 a.m.: SEC: LSU vs. TBD ESPN

11:30 a.m.: Big 12: TCU vs. TBD ESPNU

Noon: WCC: Washington State vs. Pacific ESPN+

2 p.m.: ACC: Louisville vs. TBD ESPN2

2 p.m.: A-10: George Mason vs. TBD USA

4:30 p.m.: A-10: Richmond vs. TBD CNBC

Basketball, high school

9 a.m.: State B tournament at Spokane Arena SWX

Basketball, NBA

4 p.m.: Dallas at Boston ESPN

6:30 p.m.: L.A. Clippers at San Antonio ESPN

Golf

7 a.m.: PGA: Puerto Rico Open Golf

11:30 a.m.: PGA: Arnold Palmer Invitational Golf

8 p.m.: LPGA: Blue Bay Golf

9 p.m.: LIV Golf Hong Kong FS1

Hockey, NHL

4 p.m.: Florida at Detroit NHL Network

Hockey, WHL

7 p.m.: Spokane at Prince George Victory+

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB spring training

12:05 p.m.: Seattle vs. Texas 700-AM / 105.3-FM

Basketball, college men

6 p.m.: WCC: Washington State vs. TBD 920-AM / 100.7-FM

Basketball, high school

7 p.m.: 4A boys state: Gonzaga Prep vs. TBD 700-AM / 105.3-FM

Hockey, WHL

7 p.m.: Spokane at Prince George 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

Noon: IndyCar: Good Ranchers 250 Fox 28

4:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: GOVX 200 KSKN

Baseball, college

Noon: Gonzaga at Creighton ESPN+

12:30 p.m.: Washington State at Texas State ESPN+

Baseball, MLB spring training

10:05 a.m.: Pittsburgh vs. Detroit MLB Network

12:05 p.m.: Texas vs. San Francisco MLB Network

5:05 p.m.: Colorado vs. L.A. Dodgers MLB Network

Baseball, World Baseball Classic

9 a.m.: Nicaragua vs. Netherlands TUBI

3 p.m.: Panama vs. Puerto Rico FS1

5 p.m.: United States vs. Great Britain Fox 28

Basketball, college men

9 a.m.: Houston at Oklahoma State CBS

9 a.m.: Virginia Tech at Virginia KSKN

9 a.m.: Arkansas at Missouri ESPN

9 a.m.: Davidson at St. Bonaventure USA

9 a.m.: Butler at DePaul FS1

9 a.m.: Xavier at Villanova TNT / truTV

9 a.m.: Notre Dame at Boston College ESPNU

9:30 a.m.: UConn at Marquette Fox 28

11 a.m.: Arizona State at Iowa State FS1

11 a.m.: Kansas State at Kansas CBS

11 a.m.: Louisville at Miami ESPNU

11 a.m.: Vanderbilt at Tennessee ESPN

11 a.m.: George Washington at Loyola Chicago USA

11 a.m.: Cincinnati at TCU TNT / truTV

11:15 a.m.: Stanford at NC State KSKN

12:30 p.m.: MVC: Teams TBD CBS Sports

1 p.m.: Florida at Kentucky ESPN

1 p.m.: Wisconsin at Purdue CBS

1 p.m.: Saint Louis at George Mason USA

1 p.m.: FAU at Wichita State ESPNU

1:30 p.m.: Pittsburgh at Syracuse KSKN

2:30 p.m.: Indiana at Ohio State Fox 28

3 p.m.: MVC: Teams TBD CBS Sports

3:30 p.m.: North Carolina at Duke ESPN

5 p.m.: Summit League: Teams TBD CBS Sports

5 p.m.: Providence at Georgetown truTV

5 p.m.: UC Davis at UC Irvine ESPNU

5:30 p.m.: Auburn at Alabama ESPN

6 p.m.: OVC: Teams TBD ESPN2

6 p.m.: UCLA at USC FS1

7 p.m.: Big Sky: Idaho vs. Sacramento State ESPN+

7:30 p.m.: Texas Tech at BYU ESPN

7:30 p.m.: Summit League: Teams TBD CBS Sports

8 p.m.: Arizona at Colorado ESPN2

8 p.m.: Washington at Oregon FS1Basketball, college women

8 a.m.: A-10: Teams TBD CBS Sports

9 a.m.: ACC: Teams TBD ESPN2

10:30 a.m.: A-10: Teams TBD CBS Sports

11:30 a.m.: ACC: Teams TBD ESPN2

1:30 p.m.: SEC: Teams TBD ESPN2

3 p.m.: Miami (Ohio) at Ohio ESPNU

4 p.m.: SEC: Teams TBD ESPN2

Basketball, high school

8 a.m.: State B tournament at Spokane Arena SWX

Basketball, NBA

Noon: Orlando at Minnesota Prime Video

3 p.m.: Philadelphia at Atlanta NBA TV

5:30 p.m.: Golden State at Oklahoma City ABC

Golf

10 a.m.: PGA: Arnold Palmer Invitational NBC

11:30 a.m.: PGA: Puerto Rico Open Golf

8 p.m.: LPGA: Blue Bay Golf

10:30 p.m.: LIV Golf Hong Kong FS1

Hockey, NHL

9:30 a.m.: Washington at Boston ABC

Noon: N.Y. Rangers at New Jersey ABC

4 p.m.: Tampa Bay at Toronto NHL Network

7 p.m.: Ottawa at Seattle ESPN+

Hockey, WHL

6 p.m.: Spokane at Prince George Victory+

Mixed martial arts

5 p.m.: UFC 326 CBS

Soccer

7:15 a.m.: La Liga: Girona at Levante ESPN2

9:30 a.m.: SheBelieves Cup: Argentina vs. Canada truTV

12:30 p.m.: SheBelieves Cup: United States vs. Colombia TBS

5:30 p.m.: MLS: Seattle at St. Louis City Apple TV

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB spring training

12:10 p.m.: Seattle vs. Chicago White Sox 700-AM / 105.3-FM

Basketball, college men

6 p.m.: WCC: Washington St. (if necessary) vs. TBD 920-AM / 100.7-FM

Hockey, WHL

6 p.m.: Spokane at Prince George 1510-AM / 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

11:30 a.m.: NASCAR Cup Series: Straight Talk Wireless 500 FS1

Baseball, college

11 a.m.: Gonzaga at Creighton ESPN+

Baseball, MLB spring training

1:05 p.m.: San Francisco vs. Chicago Cubs MLB Network

Baseball, World Baseball Classic

9 a.m.: Dominican Republic vs. Netherlands Fox 28

10 a.m.: Great Britain vs. Italy TUBI

5 p.m.: Mexico vs. Brazil FS1Basketball, college men

9 a.m.: MVC: Teams TBD CBS

9 a.m.: Big South: Teams TBD ESPN2

11 a.m.: ASUN: Teams TBD ESPN2

Noon: Illinois at Maryland Fox 28

1 p.m.: SoCon: Teams TBD ESPNU

1:30 p.m.: Michigan State at Michigan CBS

2 p.m.: Iowa at Nebraska Fox 28

3:30 p.m.: SoCon: Teams TBD ESPNU

5:30 p.m.: WCC: Oregon State vs TBD ESPN2

6 p.m.: Summit League: Teams TBD CBS Sports

8 p.m.: WCC: Santa Clara vs. TBD ESPN2Basketball, college women

9 a.m.: SoCon: Teams TBD ESPNU

10 a.m.: ACC: Teams TBD ESPN

11 a.m.: Big Sky: Idaho vs. TBD ESPN+

11:15 a.m.: Big Ten: Teams TBD CBS

Noon: SEC: Teams TBD ESPN

1 p.m.: Summit League: Teams TBD CBS Sports

1 p.m.: A-10: Teams TBD ESPN2

2 p.m.: Big 12: Teams TBD ESPN

3 p.m.: Big South: Teams TBD ESPN2

Basketball, NBA

10 a.m.: Boston at Cleveland ABC

12:30 p.m.: New York at L.A. Lakers ABC

5 p.m.: Houston at San Antonio NBC

Golf

8:30 a.m.: PGA: Arnold Palmer Invitational Golf

10:30 a.m.: PGA: Puerto Rico Open Golf

10:30 a.m.: Arnold Palmer Invitational continued NBC

Hockey, NHL

11 a.m.: Minnesota at Colorado TNT / truTV

1:30 p.m.: Boston at Pittsburgh TNT / truTV

4 p.m.: Detroit at New Jersey ESPN

6:30 p.m.: Edmonton at Las Vegas ESPN

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB spring training

1:10 p.m.: Seattle vs. Milwaukee 700-AM / 105.3-FM

Basketball, college men

5:30 p.m.: WCC Tournament: Washington State (if wins Saturday) vs. TBD 920-AM/100.7-FM

All events subject to change