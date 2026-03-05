On the air
Friday’s TV Highlights
Baseball, college
1 p.m.: Gonzaga at Creighton ESPN+
4 p.m.: Washington State at Texas State ESPN+
Baseball, MLB spring training
10:05 a.m.: St. Louis vs. Baltimore MLB Network
12:05 p.m.: L.A. Angels vs. Cleveland MLB Network
5:10 p.m.: Chicago Cubs vs. San Diego MLB Network
Baseball, World Baseball Classic
9 a.m.: Netherlands vs. Venezuela TUBI
10 a.m.: Mexico vs. Great Britain FS1
3 p.m.: Puerto Rico vs. Colombia FS1
5 p.m.: United States vs. Brazil Fox 28
Basketball, college men
2:30 p.m.: D-III Tournament: Whitworth vs. Trinity NCAA.com
3 p.m.: Northern Illinois at Akron CBS Sports
4 p.m.: VCU at Dayton ESPN2
5 p.m.: OVC: Tennessee State vs. TBD ESPNU
5 p.m.: UCF at West Virginia CBS Sports
6 p.m.: St. John’s at Seton Hall FS1
6 p.m.: Miami (Ohio) at Ohio ESPN2
6 p.m.: WCC: Washington State vs. Pacific ESPN+
7 p.m.: UNLV at San Diego State CBS Sports
7:30 p.m.: OVC: Morehead State vs. TBD ESPNU
Basketball, college women
8 a.m.: ACC: Duke vs. Clemson ESPN2
8 a.m.: A-10: Loyola Chicago vs. Rhode Island USA
9 a.m.: Big Ten: Washington vs. UCLA BTN
9 a.m.: SEC: Kentucky vs. South Carolina ESPN
9 a.m.: Big 12: Kansas State vs. Oklahoma State ESPNU
11:30 a.m.: SEC: LSU vs. TBD ESPN
11:30 a.m.: Big 12: TCU vs. TBD ESPNU
Noon: WCC: Washington State vs. Pacific ESPN+
2 p.m.: ACC: Louisville vs. TBD ESPN2
2 p.m.: A-10: George Mason vs. TBD USA
4:30 p.m.: A-10: Richmond vs. TBD CNBC
Basketball, high school
9 a.m.: State B tournament at Spokane Arena SWX
Basketball, NBA
4 p.m.: Dallas at Boston ESPN
6:30 p.m.: L.A. Clippers at San Antonio ESPN
Golf
7 a.m.: PGA: Puerto Rico Open Golf
11:30 a.m.: PGA: Arnold Palmer Invitational Golf
8 p.m.: LPGA: Blue Bay Golf
9 p.m.: LIV Golf Hong Kong FS1
Hockey, NHL
4 p.m.: Florida at Detroit NHL Network
Hockey, WHL
7 p.m.: Spokane at Prince George Victory+
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB spring training
12:05 p.m.: Seattle vs. Texas 700-AM / 105.3-FM
Basketball, college men
6 p.m.: WCC: Washington State vs. TBD 920-AM / 100.7-FM
Basketball, high school
7 p.m.: 4A boys state: Gonzaga Prep vs. TBD 700-AM / 105.3-FM
Hockey, WHL
7 p.m.: Spokane at Prince George 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
Noon: IndyCar: Good Ranchers 250 Fox 28
4:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: GOVX 200 KSKN
Baseball, college
Noon: Gonzaga at Creighton ESPN+
12:30 p.m.: Washington State at Texas State ESPN+
Baseball, MLB spring training
10:05 a.m.: Pittsburgh vs. Detroit MLB Network
12:05 p.m.: Texas vs. San Francisco MLB Network
5:05 p.m.: Colorado vs. L.A. Dodgers MLB Network
Baseball, World Baseball Classic
9 a.m.: Nicaragua vs. Netherlands TUBI
3 p.m.: Panama vs. Puerto Rico FS1
5 p.m.: United States vs. Great Britain Fox 28
Basketball, college men
9 a.m.: Houston at Oklahoma State CBS
9 a.m.: Virginia Tech at Virginia KSKN
9 a.m.: Arkansas at Missouri ESPN
9 a.m.: Davidson at St. Bonaventure USA
9 a.m.: Butler at DePaul FS1
9 a.m.: Xavier at Villanova TNT / truTV
9 a.m.: Notre Dame at Boston College ESPNU
9:30 a.m.: UConn at Marquette Fox 28
11 a.m.: Arizona State at Iowa State FS1
11 a.m.: Kansas State at Kansas CBS
11 a.m.: Louisville at Miami ESPNU
11 a.m.: Vanderbilt at Tennessee ESPN
11 a.m.: George Washington at Loyola Chicago USA
11 a.m.: Cincinnati at TCU TNT / truTV
11:15 a.m.: Stanford at NC State KSKN
12:30 p.m.: MVC: Teams TBD CBS Sports
1 p.m.: Florida at Kentucky ESPN
1 p.m.: Wisconsin at Purdue CBS
1 p.m.: Saint Louis at George Mason USA
1 p.m.: FAU at Wichita State ESPNU
1:30 p.m.: Pittsburgh at Syracuse KSKN
2:30 p.m.: Indiana at Ohio State Fox 28
3 p.m.: MVC: Teams TBD CBS Sports
3:30 p.m.: North Carolina at Duke ESPN
5 p.m.: Summit League: Teams TBD CBS Sports
5 p.m.: Providence at Georgetown truTV
5 p.m.: UC Davis at UC Irvine ESPNU
5:30 p.m.: Auburn at Alabama ESPN
6 p.m.: OVC: Teams TBD ESPN2
6 p.m.: UCLA at USC FS1
7 p.m.: Big Sky: Idaho vs. Sacramento State ESPN+
7:30 p.m.: Texas Tech at BYU ESPN
7:30 p.m.: Summit League: Teams TBD CBS Sports
8 p.m.: Arizona at Colorado ESPN2
8 p.m.: Washington at Oregon FS1Basketball, college women
8 a.m.: A-10: Teams TBD CBS Sports
9 a.m.: ACC: Teams TBD ESPN2
10:30 a.m.: A-10: Teams TBD CBS Sports
11:30 a.m.: ACC: Teams TBD ESPN2
1:30 p.m.: SEC: Teams TBD ESPN2
3 p.m.: Miami (Ohio) at Ohio ESPNU
4 p.m.: SEC: Teams TBD ESPN2
Basketball, high school
8 a.m.: State B tournament at Spokane Arena SWX
Basketball, NBA
Noon: Orlando at Minnesota Prime Video
3 p.m.: Philadelphia at Atlanta NBA TV
5:30 p.m.: Golden State at Oklahoma City ABC
Golf
10 a.m.: PGA: Arnold Palmer Invitational NBC
11:30 a.m.: PGA: Puerto Rico Open Golf
8 p.m.: LPGA: Blue Bay Golf
10:30 p.m.: LIV Golf Hong Kong FS1
Hockey, NHL
9:30 a.m.: Washington at Boston ABC
Noon: N.Y. Rangers at New Jersey ABC
4 p.m.: Tampa Bay at Toronto NHL Network
7 p.m.: Ottawa at Seattle ESPN+
Hockey, WHL
6 p.m.: Spokane at Prince George Victory+
Mixed martial arts
5 p.m.: UFC 326 CBS
Soccer
7:15 a.m.: La Liga: Girona at Levante ESPN2
9:30 a.m.: SheBelieves Cup: Argentina vs. Canada truTV
12:30 p.m.: SheBelieves Cup: United States vs. Colombia TBS
5:30 p.m.: MLS: Seattle at St. Louis City Apple TV
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB spring training
12:10 p.m.: Seattle vs. Chicago White Sox 700-AM / 105.3-FM
Basketball, college men
6 p.m.: WCC: Washington St. (if necessary) vs. TBD 920-AM / 100.7-FM
Hockey, WHL
6 p.m.: Spokane at Prince George 1510-AM / 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
11:30 a.m.: NASCAR Cup Series: Straight Talk Wireless 500 FS1
Baseball, college
11 a.m.: Gonzaga at Creighton ESPN+
Baseball, MLB spring training
1:05 p.m.: San Francisco vs. Chicago Cubs MLB Network
Baseball, World Baseball Classic
9 a.m.: Dominican Republic vs. Netherlands Fox 28
10 a.m.: Great Britain vs. Italy TUBI
5 p.m.: Mexico vs. Brazil FS1Basketball, college men
9 a.m.: MVC: Teams TBD CBS
9 a.m.: Big South: Teams TBD ESPN2
11 a.m.: ASUN: Teams TBD ESPN2
Noon: Illinois at Maryland Fox 28
1 p.m.: SoCon: Teams TBD ESPNU
1:30 p.m.: Michigan State at Michigan CBS
2 p.m.: Iowa at Nebraska Fox 28
3:30 p.m.: SoCon: Teams TBD ESPNU
5:30 p.m.: WCC: Oregon State vs TBD ESPN2
6 p.m.: Summit League: Teams TBD CBS Sports
8 p.m.: WCC: Santa Clara vs. TBD ESPN2Basketball, college women
9 a.m.: SoCon: Teams TBD ESPNU
10 a.m.: ACC: Teams TBD ESPN
11 a.m.: Big Sky: Idaho vs. TBD ESPN+
11:15 a.m.: Big Ten: Teams TBD CBS
Noon: SEC: Teams TBD ESPN
1 p.m.: Summit League: Teams TBD CBS Sports
1 p.m.: A-10: Teams TBD ESPN2
2 p.m.: Big 12: Teams TBD ESPN
3 p.m.: Big South: Teams TBD ESPN2
Basketball, NBA
10 a.m.: Boston at Cleveland ABC
12:30 p.m.: New York at L.A. Lakers ABC
5 p.m.: Houston at San Antonio NBC
Golf
8:30 a.m.: PGA: Arnold Palmer Invitational Golf
10:30 a.m.: PGA: Puerto Rico Open Golf
10:30 a.m.: Arnold Palmer Invitational continued NBC
Hockey, NHL
11 a.m.: Minnesota at Colorado TNT / truTV
1:30 p.m.: Boston at Pittsburgh TNT / truTV
4 p.m.: Detroit at New Jersey ESPN
6:30 p.m.: Edmonton at Las Vegas ESPN
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB spring training
1:10 p.m.: Seattle vs. Milwaukee 700-AM / 105.3-FM
Basketball, college men
5:30 p.m.: WCC Tournament: Washington State (if wins Saturday) vs. TBD 920-AM/100.7-FM
All events subject to change