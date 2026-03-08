On the air
Monday’s TV Highlights
Baseball, MLB spring training
10:05 a.m.: Baltimore vs. St. Louis MLB Network
1:10 p.m.: Seattle vs. Arizona MLB.TV
3:10 p.m.: Miami vs. N.Y. Mets MLB Network
Baseball, WBC
9 a.m.: Dominican Republic vs. Israel FS1
4 p.m.: Cuba vs. Puerto Rico FS1
5 p.m.: Mexico vs. United States Fox 28
Basketball, college men, tournaments
3 p.m.: CAA: Campbell vs. Monmouth CBS Sports
4 p.m.: SoCon: Furman vs. East Tennessee State ESPN
4 p.m.: Horizon: Northern Kentucky vs. Wright State ESPNU
4 p.m.: Sun Belt: Troy vs. Georgia Southern ESPN2
5:30 p.m.: CAA: Towson vs. Hofstra CBS Sports
6 p.m.: WCC: Oregon State vs. Gonzaga ESPN
6:30 p.m.: Horizon: Detroit Mercy vs. Robert Morris ESPN2
7 p.m.: Big Sky: Weber State vs. Eastern Washington ESPN+
8:30 p.m.: WCC: Saint Mary’s vs. Pacific/Santa Clara ESPN2
Basketball, college women, tournaments
11 a.m.: Sun Belt: James Madison vs. Troy ESPNU
1:30 p.m.: Big Sky: Eastern Washington vs. N. Colorado ESPN+
2 p.m.: ASUN: Austin Peay vs. Jacksonville ESPNU
2:30 p.m.: WCC: Santa Clara vs. Gonzaga ESPN+
4 p.m.: Big East: Villanova vs. Connecticut Peacock
Basketball, NBA
4:30 p.m.: Denver at Oklahoma City Peacock
7 p.m.: New York at L.A. Clippers Peacock
Monday’s Radio Highlights
Basketball, college men, tournaments
6 p.m.: WCC: Oregon State vs. Gonzaga 590-AM / 96.1-FM
7 p.m.: Big Sky: Weber State vs. Eastern Washington ESPN+
Basketball, college women, tournaments
2:30 p.m.: WCC: Santa Clara vs. Gonzaga 101.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
