Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Monday’s TV Highlights

Baseball, MLB spring training

10:05 a.m.: Baltimore vs. St. Louis MLB Network

1:10 p.m.: Seattle vs. Arizona MLB.TV

3:10 p.m.: Miami vs. N.Y. Mets MLB Network

Baseball, WBC

9 a.m.: Dominican Republic vs. Israel FS1

4 p.m.: Cuba vs. Puerto Rico FS1

5 p.m.: Mexico vs. United States Fox 28

Basketball, college men, tournaments

3 p.m.: CAA: Campbell vs. Monmouth CBS Sports

4 p.m.: SoCon: Furman vs. East Tennessee State ESPN

4 p.m.: Horizon: Northern Kentucky vs. Wright State ESPNU

4 p.m.: Sun Belt: Troy vs. Georgia Southern ESPN2

5:30 p.m.: CAA: Towson vs. Hofstra CBS Sports

6 p.m.: WCC: Oregon State vs. Gonzaga ESPN

6:30 p.m.: Horizon: Detroit Mercy vs. Robert Morris ESPN2

7 p.m.: Big Sky: Weber State vs. Eastern Washington ESPN+

8:30 p.m.: WCC: Saint Mary’s vs. Pacific/Santa Clara ESPN2

Basketball, college women, tournaments

11 a.m.: Sun Belt: James Madison vs. Troy ESPNU

1:30 p.m.: Big Sky: Eastern Washington vs. N. Colorado ESPN+

2 p.m.: ASUN: Austin Peay vs. Jacksonville ESPNU

2:30 p.m.: WCC: Santa Clara vs. Gonzaga ESPN+

4 p.m.: Big East: Villanova vs. Connecticut Peacock

Basketball, NBA

4:30 p.m.: Denver at Oklahoma City Peacock

7 p.m.: New York at L.A. Clippers Peacock

Monday’s Radio Highlights

Basketball, college men, tournaments

6 p.m.: WCC: Oregon State vs. Gonzaga 590-AM / 96.1-FM

7 p.m.: Big Sky: Weber State vs. Eastern Washington ESPN+

Basketball, college women, tournaments

2:30 p.m.: WCC: Santa Clara vs. Gonzaga 101.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change