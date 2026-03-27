On the air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
8 a.m.: IndyCar: Alabama Grand Prix practice FS1
11:30 a.m.: IndyCar: Alabama Grand Prix qualifying FS1
1:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: US Marine Corps 250 KSKN
Baseball, college
2:05 p.m.: Nevada at Washington State Mountain West Network
3 p.m.: Gonzaga at Pacific ESPN+
Baseball, MLB
1:05 p.m.: Minnesota at Baltimore FS1
4:15 p.m.: N.Y. Yankees at San Francisco Fox 28
6:40 p.m.: Cleveland at Seattle MLB Network
Basketball, college men, NCAA Tournament
3 p.m.: Iowa vs. Illinois TBS / truTV
5 p.m.: Purdue vs. Arizona TBS / truTV
Basketball, college women, NCAA Tournament
9:30 a.m.: Michigan vs. Louisville ABC
Noon: Texas vs. Kentucky ABC
2 p.m.: South Carolina vs. Oklahoma ESPN
4:30 p.m.: TCU vs. Virginia ESPN
Basketball, NBA
2:30 p.m.: Detroit at Minnesota ABC
7 p.m.: Utah at Phoenix NBA TV
Combat sports
2 p.m.: UFC Fight Night (prelims) Paramount+
5 p.m.: UFC Fight Night (Adesanya vs. Pyfer) Paramount+
6:30 p.m.: MMA: Professional Fighters League ESPN2
Football, UFL
9 a.m.: D.C. at St. Louis ESPN
1 p.m.: Houston at Arlington Fox 28
Golf
10 a.m.: PGA: Houston Open Golf
Noon: Houston Open continued NBC
Noon: Korn Ferry: Club Car Championship Golf
2 p.m.: PGA Champions: Hoag Classic Golf
4 p.m.: LPGA: Ford Championship Golf
11:30 p.m.: DP World Tour: Hero Indian Open Golf
Hockey, NHL
2 p.m.: Minnesota at Boston NHL Network
2:30 p.m.: Seattle at Buffalo ESPN+
5 p.m.: Philadelphia at Detroit ABC
Hockey, WHL playoffs
6 p.m.: Spokane at Prince George Victory+
Horse racing
4 p.m.: America’s Day at the Races FS1
Lacrosse, college men
9 a.m.: Notre Dame at Virginia ESPNU
11 a.m.: Duke at Syracuse ESPNU
Soccer, men’s international
12:30 p.m.: United States vs. Belgium Peacock
Soccer, women’s club
11 a.m.: NWSL: Washington at Denver CBS
1 p.m.: NWSL: Kansas City at Portland CBS
3:30 p.m.: NWSL: Lousville vs. Seattle at ONE Spokane Stadium..ION
4:30 p.m.: Sporting JAX at Spokane Peacock
Volleyball, professional women
9 a.m.: Major League Volleyball All-Star match CBS
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, college
2:05 p.m.: Nevada at Washington State 920-AM/100.7-FM
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Cleveland at Seattle 92.5-FM
Basketball, college men, NCAA Tournament
3 p.m.: Elite Eight coverage 700-AM/105.3-FM
Hockey, WHL playoffs
6 p.m.: Spokane at Prince George 103.5-FM
All events subject to change