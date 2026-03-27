Saturday’s TV Highlights

Auto racing

8 a.m.: IndyCar: Alabama Grand Prix practice FS1

11:30 a.m.: IndyCar: Alabama Grand Prix qualifying FS1

1:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: US Marine Corps 250 KSKN

Baseball, college

2:05 p.m.: Nevada at Washington State Mountain West Network

3 p.m.: Gonzaga at Pacific ESPN+

Baseball, MLB

1:05 p.m.: Minnesota at Baltimore FS1

4:15 p.m.: N.Y. Yankees at San Francisco Fox 28

6:40 p.m.: Cleveland at Seattle MLB Network

Basketball, college men, NCAA Tournament

3 p.m.: Iowa vs. Illinois TBS / truTV

5 p.m.: Purdue vs. Arizona TBS / truTV

Basketball, college women, NCAA Tournament

9:30 a.m.: Michigan vs. Louisville ABC

Noon: Texas vs. Kentucky ABC

2 p.m.: South Carolina vs. Oklahoma ESPN

4:30 p.m.: TCU vs. Virginia ESPN

Basketball, NBA

2:30 p.m.: Detroit at Minnesota ABC

7 p.m.: Utah at Phoenix NBA TV

Combat sports

2 p.m.: UFC Fight Night (prelims) Paramount+

5 p.m.: UFC Fight Night (Adesanya vs. Pyfer) Paramount+

6:30 p.m.: MMA: Professional Fighters League ESPN2

Football, UFL

9 a.m.: D.C. at St. Louis ESPN

1 p.m.: Houston at Arlington Fox 28

Golf

10 a.m.: PGA: Houston Open Golf

Noon: Houston Open continued NBC

Noon: Korn Ferry: Club Car Championship Golf

2 p.m.: PGA Champions: Hoag Classic Golf

4 p.m.: LPGA: Ford Championship Golf

11:30 p.m.: DP World Tour: Hero Indian Open Golf

Hockey, NHL

2 p.m.: Minnesota at Boston NHL Network

2:30 p.m.: Seattle at Buffalo ESPN+

5 p.m.: Philadelphia at Detroit ABC

Hockey, WHL playoffs

6 p.m.: Spokane at Prince George Victory+

Horse racing

4 p.m.: America’s Day at the Races FS1

Lacrosse, college men

9 a.m.: Notre Dame at Virginia ESPNU

11 a.m.: Duke at Syracuse ESPNU

Soccer, men’s international

12:30 p.m.: United States vs. Belgium Peacock

Soccer, women’s club

11 a.m.: NWSL: Washington at Denver CBS

1 p.m.: NWSL: Kansas City at Portland CBS

3:30 p.m.: NWSL: Lousville vs. Seattle at ONE Spokane Stadium..ION

4:30 p.m.: Sporting JAX at Spokane Peacock

Volleyball, professional women

9 a.m.: Major League Volleyball All-Star match CBS

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, college

2:05 p.m.: Nevada at Washington State 920-AM/100.7-FM

Baseball, MLB

6:40 p.m.: Cleveland at Seattle 92.5-FM

Basketball, college men, NCAA Tournament

3 p.m.: Elite Eight coverage 700-AM/105.3-FM

Hockey, WHL playoffs

6 p.m.: Spokane at Prince George 103.5-FM

All events subject to change