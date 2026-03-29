On the air
Monday’s TV Highlights
Baseball, MLB
3:40 p.m.: Pittsburgh at Cincinnati FS1
6:40 p.m.: San Francisco at San Diego FS1
6:40 p.m.: N.Y. Yankees at Seattle MLB.TV
Basketball, college women, tournaments
11:30 a.m.: WBIT: Wisconsin vs. Columbia ESPNU
2 p.m.: WBIT: Brigham Young vs. Kansas ESPNU
4 p.m.: NCAA: Texas vs. Michigan ESPN
6 p.m.: NCAA: South Carolina vs. TCU ESPN
Basketball, NBA
4 p.m.: Philadelphia at Miami Peacock
5 p.m.: Chicago at San Antonio Peacock
6:30 p.m.: Detroit at Oklahoma City Peacock
Hockey, NHL
4 p.m.: Pittsburgh at N.Y. Islanders NHL Network
Hockey, WHL playoffs
7:05 p.m.: Prince George at Spokane Victory+
Soccer, men’s international friendly
11:45 a.m.: Germany vs. Ghana FS1
Monday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: N.Y. Yankees at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Hockey, WHL playoffs
7:05 p.m.: Prince George at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change