The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
47°F
Current Conditions
Overcast clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Monday’s TV Highlights

Baseball, MLB

3:40 p.m.: Pittsburgh at Cincinnati FS1

6:40 p.m.: San Francisco at San Diego FS1

6:40 p.m.: N.Y. Yankees at Seattle MLB.TV

Basketball, college women, tournaments

11:30 a.m.: WBIT: Wisconsin vs. Columbia ESPNU

2 p.m.: WBIT: Brigham Young vs. Kansas ESPNU

4 p.m.: NCAA: Texas vs. Michigan ESPN

6 p.m.: NCAA: South Carolina vs. TCU ESPN

Basketball, NBA

4 p.m.: Philadelphia at Miami Peacock

5 p.m.: Chicago at San Antonio Peacock

6:30 p.m.: Detroit at Oklahoma City Peacock

Hockey, NHL

4 p.m.: Pittsburgh at N.Y. Islanders NHL Network

Hockey, WHL playoffs

7:05 p.m.: Prince George at Spokane Victory+

Soccer, men’s international friendly

11:45 a.m.: Germany vs. Ghana FS1

Monday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: N.Y. Yankees at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Hockey, WHL playoffs

7:05 p.m.: Prince George at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change