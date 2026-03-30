On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
3:40 p.m.: Washington at Philadelphia MLB Netowrk
6:40 p.m.: N.Y. Yankees at Seattle TBS
Basketball, high school
4 p.m.: Girls McDonald’s All-American Game ESPN
6 p.m.: Boys McDonald’s All-American Game ESPN
Basketball, NBA
5 p.m.: New York at Houston Peacock
8 p.m.: Portland at L.A. Clippers NBC
Soccer, men’s
11:45 a.m.: World Cup qualifier: Bosnia-Herzegovia vs. Italy FS1
2 p.m.: World Cup qualifier: DR Congo vs. Jamaica FS1
4 p.m.: Friendly: United States vs. Portugal TNT
4 p.m.: U.S. Open Cup: Asheville at Knoxville CBS Sports
8 p.m.: World Cup qualifier: Iraq vs. Bolivia FS1
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: N.Y. Yankees at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change