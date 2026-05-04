On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Pittsburgh at Arizona MLB Network
6:40 p.m.: Atlanta at Seattle SEAM
Basketball, NBA playoffs
4 p.m.: Cleveland at Detroit Peacock
5:30 p.m.: L.A. Lakers at Oklahoma City NBC
Golf
1 p.m.: PGA WORKS Collegiate Golf
Hockey, NHL playoffs
4 p.m.: Minnesota at Colorado ESPN
Soccer, men’s club
Noon: Champions League: Arsenal at Atletico Madrid CBS
6:40 p.m.: Champions Cup: Tigres at Nashville FS1
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Atlanta at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, MILB
11:05 a.m.: Tri-City at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change