The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
71°F
Current Conditions
Clear sky
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

1 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Mission 200 at the Glen KSKN

1:30 p.m.: IndyCar: Sonsio Grand Prix Fox 28

Baseball, college

Noon: Washington State at Air Force MW Network

1 p.m.: Gonzaga at San Francisco ESPN+

6 p.m.: Oklahoma State at Arizona State ESPN2

Baseball, MLB

4:10 p.m.: Seattle at Chicago White Sox SEAM

4:15 p.m.: St. Louis at San Diego Fox 28

1:10 p.m.: Houston at Cincinnati FS1

Basketball, NBA playoffs

Noon: Detroit at Cleveland NBC

5:30 p.m.: Oklahoma City at L.A. Lakers ABC

Basketball, WNBA

10 a.m.: Dallas at Indiana ABC

12:30 p.m.: Phoenix at Las Vegas ABC

6 p.m.: Chicago at Portland NBA TV

Football, UFL

10:30 a.m.: Louisville at D.C. Fox 28

5 p.m.: Dallas at Birmingham ESPN

Golf

10 a.m.: PGA: Truist Championship Golf

Noon: Truist Championship continued CBS

Noon: PGA: Myrtle Beach Classic Golf

2 p.m.: LPGA: Mizuho Americas Open Golf

Hockey, NHL Stanley Cup playoffs

3 p.m.: Carolina at Philadelphia TNT / truTV

6 p.m.: Colorado at Minnesota TNT / truTV

Horse racing

9:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Lacrosse, college men

9 a.m.: UAlbany at North Carolina ESPNU

11:30 a.m.: Army at Penn State ESPNU

2 p.m.: Johns Hopkins at Cornell ESPNU

4:30 p.m.: Duke at Richmond ESPNU

Lacrosse, PLL

4 p.m.: Denver at Utah ESPN2

Soccer, men

7 a.m.: EPL: AFC Bournemouth at Fulham USA

9:30 a.m.: EPL: Brentford at Manchester City NBC

7:30 p.m.: MLS: San Diego at Seattle Apple TV

8:15 p.m.: Liga MX: Atlas at Cruz Azul CBS Sports

Soccer, women

7:30 p.m.: USL Super League: DC at Spokane Peacock

Softball, college, conference tournaments

9 a.m.: AAC: South Florida vs. East Carolina ESPN2

9 a.m.: Big 12: Arizona State vs. Texas Tech ESPN

9 a.m.: C-USA: Liberty vs. Jacksonville State CBS Sports

11:30 a.m.: Sun Belt: Teams TBD ESPN2

11:30 a.m.: ACC: Florida State vs. Virginia Tech ESPN

2 p.m.: SEC: Texas vs. Alabama ESPN

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, college

Noon: Washington State at Air Force 920-AM / 100.7-FM

Baseball, MLB

4:10 p.m.: Seattle at Chicago White Sox 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM

All events subject to change