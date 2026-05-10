On the Air
Monday’s TV Highlights
Baseball, MLB
5:10 p.m.: Seattle at Houston SEAM
7 p.m.: San Francisco at L.A. Dodgers MLB
Basketball, NBA playoffs
5 p.m.: Detroit at Cleveland NBC
7:30 p.m.: Oklahoma City at L.A. Lakers Prime Video
Hockey, NHL Stanley Cup playoffs
5 p.m.: Colorado at Minnesota ESPN
Soccer, men
Noon: EPL: Leeds at Tottenham USA
Monday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
5:10 p.m.: Seattle at Houston 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change