The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
39°F
Current Conditions
Mist
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

10 a.m.: NASCAR Cup Series: All-Star Race FS1

1 p.m.: IndyCar: Indianapolis 500 (qualifying) Fox 28

Baseball, college

8 a.m.: D-III Regional: Whitworth vs. Endicott NCAA.com

Baseball, MLB

1 p.m.: San Francisco at Athletics MLBN

4:20 p.m.: San Diego at Seattle Peacock

Basketball, NBA playoffs

5 p.m.: Cleveland at Detroit Prime Video

Basketball, WNBA

10:30 a.m.: Las Vegas at Atlanta NBC

3 p.m.: Seattle at Indiana Peacock

Football, UFL

10 a.m.: Columbus at Birmingham Fox 28

Golf

7 a.m.: PGA Championship ESPN

10 a.m.: PGA Championship continued CBS

Noon: LPGA: Queen City Championship Golf

Hockey, IIHF World Championships

7:20 a.m.: Sweden at Denmark NHL Network

11:20 a.m.: Latvia at Germany NHL Network

Lacrosse, men’s NCAA Tournament

9 a.m.: Penn State vs. Princeton ESPNU

11:30 a.m.: Georgetown vs. Duke ESPNU

Soccer, men’s club

7 a.m.: EPL: Brighton & Hove Albion at Leeds USA

9:30 a.m.: EPL: West Ham at Newcastle USA

4 p.m.: USL Cup: Las Vegas at Spokane KSKN

Soccer, women’s club

3 p.m.: NWSL: Angel City at Portland ESPN2

Softball, college regionals

9 a.m.: Clemson vs. Georgia ESPN2

10 a.m.: Baylor vs. Texas ESPN

11 a.m.: Tennessee vs. Virginia ESPN2

Noon: Grand Canyon vs. Nebraska ESPN

Noon: Texas A&M vs. Arizona State ABC

1 p.m.: Texas Tech vs. Ole Miss ESPN2

4:30 p.m.: UCLA vs. TBD TBD

7 p.m.: TBD vs. UCLA TBD

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

4:20 p.m.: San Diego at Seattle 700-AM/105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM

All events subject to change