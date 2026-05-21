On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
8 a.m.: IndyCar: Indianapolis 500 final practice FS1
11:30 a.m.: Indianapolis 500 pit stop competition Fox 28
4:30 p.m.: NASCAR Truck Series: NC Education Lottery 200 FS1
Baseball, college
10 a.m.: WCC tournament: Gonzaga vs. San Francisco ESPN+
6:05 p.m.: MW tournament: WSU vs. Air Force … MW Network
Baseball, MLB
4 p.m.: Tampa Bay at N.Y. Yankees or Pittsburgh at Toronto MLBN
4:40 p.m.: Seattle at Kansas City SEAM
7 p.m.: Chi. White Sox at San Fran. or Texas at L.A. Angels MLBN
Basketball, NBA playoffs
5:30 p.m.: Oklahoma City at San Antonio NBC
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: Dallas at Atlanta or Golden State at Indiana ION
7 p.m.: Connecticut at Seattle ION
Football, UFL
5 p.m.: D.C. at Orlando Fox 28
Golf
6 a.m.: PGA Champions: Trophy Hassan II Golf
Noon: PGA: CJ Cup Golf
Hockey, NHL playoffs
5 p.m.: Vegas at Colorado ESPN
Hockey, World Championships
7:20 a.m.: Slovenia at Canada NHL Network
11:20 a.m.: Italy at Sweden NHL Network
Lacrosse, NCAA women’s semifinals
Noon: Maryland vs. North Carolina ESPNU
2:30 p.m.: Johns Hopkins vs. Northwestern ESPNU
Softball, NCAA Regionals
8 a.m.: Texas Tech at Florida ESPN2
9 a.m.: Duke at Arkansas ESPNU
10 a.m.: Mississippi State at Oklahoma ESPN2
Noon: Georgia at Tennessee ESPN2
2 p.m.: Oklahoma State at Nebraska ESPN2
4 p.m.: LSU at Alabama ESPN2
6 p.m.: Arizona State at Texas ESPN2
6 p.m.: UCF at UCLA ESPNU
Friday’s Radio Highlights
Baseball, college
10 a.m.: WCC tournament: Gonzaga vs. San Francisco 101.5-FM
6:05 p.m.: MW tournament: WSU vs. Air Force 920-AM / 100.7-FM
Baseball, MLB
4:40 p.m.: Seattle at Kansas City 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
2 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Charbroil 300 KSKN
Baseball, college
TBD: MW tournament: Washington State vs. TBD MW Network
1 p.m.: WCC tournament: Teams TBD ESPNU
4:30 p.m.: Big 12 tournament: Teams TBD ESPN2
4:30 p.m.: Southern tournament: Teams TBD ESPNU
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Seattle at Kansas City FS1 / SEAM
4 p.m.: L.A. Dodgers at Milwaukee Fox 28
7 p.m.: Texas at L.A. Angels or Colorado at Arizona MLBN
Basketball, NBA playoffs
5 p.m.: New York at Cleveland ABC
Basketball, WNBA
10 a.m.: Minnesota at Chicago CBS
5 p.m.: Los Angeles at Las Vegas CBS
Football, UFL
Noon: Birmingham at Columbus ABC
Golf
6 a.m.: PGA Champions: Trophy Hassan II Golf
10 a.m.: PGA: CJ Cup Golf
Noon: CJ Cup continued CBS
Hockey, NHL playoffs
4 p.m.: Montreal at Carolina TNT / truTV
Hockey, World Championships
7:20 a.m.: Czech Republic at Slovakia NHL Network
11:20 a.m.: Sweden at Norway NHL Network
Horse racing
9:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Lacrosse, NCAA men’s semifinals
9 a.m.: Duke vs. Princeton ESPN2
11:30 a.m.: Syracuse vs. Notre Dame ESPN2
Soccer
9 a.m.: UEFA Women’s Champions League: Lyon at Barcelona CBSSN
11:45 a.m.: MLS: Austin at St. Louis Fox 28
Softball, NCAA Regionals
8 a.m.: Georgia at Tennessee (if necessary) ESPN
9:30 a.m.: Texas Tech at Florida ABC
10 a.m.: Mississippi State at Oklahoma ESPN
Noon: LSU at Alabama ESPN
2 p.m.: Oklahoma State at Nebraska (if necessary) ESPN
2 p.m.: Duke at Arkansas ESPN2
5 p.m.: Arizona State at Texas ESPN
7 p.m.: UCF at UCLA ESPN
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, college
TBD: MW tournament: WSU vs. TBD 920-AM / 100.7-FM
1 p.m.: WCC tournament: Gonzaga vs. TBD 101.5-FM
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Seattle at Kansas City 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
5 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
7 a.m.: IndyCar: Indianapolis 500 pre-race Fox 28
9:30 a.m.: Indianapolis 500 Fox 28
1 p.m.: Motocross World Championship: MXGP CBSSN
3 p.m.: NASCAR Cup Series: Coca-Cola 600 Prime Video
Baseball, college
9 a.m.: ACC tournament: Teams TBD ESPN2
9 a.m.: American tournament: Teams TBD ESPNEWS
11 a.m.: SEC tournament: Teams TBD ABC
Noon: Mountain West tournament: Teams TBD MW Network
Baseball, MLB
11:10 a.m.: Seattle at Kansas City SEAM
1 p.m.: Washington at Atlanta or Colorado at Arizona MLBN
Basketball, NBA playoffs
5 p.m.: Oklahoma City at San Antonio NBC
Basketball, WNBA
12:30 p.m.: Dallas at New York NBC
Football, UFL
1 p.m.: Dallas at Louisville Fox 28
4 p.m.: St. Louis at Houston ESPN2
Golf
10 a.m.: PGA: CJ Cup Golf
Noon: CJ Cup continued CBS
Hockey, NHL playoffs
5 p.m.: Colorado at Vegas ESPN
Hockey, World Championships
7:20 a.m.: Italy at Denmark NHL Network
11:20 a.m.: Canada at Slovakia NHL Network
Soccer, men
8 a.m.: EPL: Everton at Tottenham NBC
8 a.m.: EPL: Leeds at West Ham USA
4 p.m.: USL League One: Sarasota at Spokane KSKN / ESPN+
4 p.m.: MLS: Philadelphia at Miami Fox 28
6 p.m.: MLS: Seattle at L.A. FC Fox 28
6 p.m.: Liga MX: Cruz Azul at Pumas UNAM CBSSN
Soccer, women
10 a.m.: NWSL: Portland at Kansas City CBS
Tennis
8 a.m.: French Open truTV
11 a.m.: French Open continued TNT/truTV
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
9 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM/105.3-FM
11:10 a.m.: Seattle at Kansas City 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
All events subject to change