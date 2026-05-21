The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Friday’s TV Highlights

Auto racing

8 a.m.: IndyCar: Indianapolis 500 final practice FS1

11:30 a.m.: Indianapolis 500 pit stop competition Fox 28

4:30 p.m.: NASCAR Truck Series: NC Education Lottery 200 FS1

Baseball, college

10 a.m.: WCC tournament: Gonzaga vs. San Francisco ESPN+

6:05 p.m.: MW tournament: WSU vs. Air Force … MW Network

Baseball, MLB

4 p.m.: Tampa Bay at N.Y. Yankees or Pittsburgh at Toronto MLBN

4:40 p.m.: Seattle at Kansas City SEAM

7 p.m.: Chi. White Sox at San Fran. or Texas at L.A. Angels MLBN

Basketball, NBA playoffs

5:30 p.m.: Oklahoma City at San Antonio NBC

Basketball, WNBA

4:30 p.m.: Dallas at Atlanta or Golden State at Indiana ION

7 p.m.: Connecticut at Seattle ION

Football, UFL

5 p.m.: D.C. at Orlando Fox 28

Golf

6 a.m.: PGA Champions: Trophy Hassan II Golf

Noon: PGA: CJ Cup Golf

Hockey, NHL playoffs

5 p.m.: Vegas at Colorado ESPN

Hockey, World Championships

7:20 a.m.: Slovenia at Canada NHL Network

11:20 a.m.: Italy at Sweden NHL Network

Lacrosse, NCAA women’s semifinals

Noon: Maryland vs. North Carolina ESPNU

2:30 p.m.: Johns Hopkins vs. Northwestern ESPNU

Softball, NCAA Regionals

8 a.m.: Texas Tech at Florida ESPN2

9 a.m.: Duke at Arkansas ESPNU

10 a.m.: Mississippi State at Oklahoma ESPN2

Noon: Georgia at Tennessee ESPN2

2 p.m.: Oklahoma State at Nebraska ESPN2

4 p.m.: LSU at Alabama ESPN2

6 p.m.: Arizona State at Texas ESPN2

6 p.m.: UCF at UCLA ESPNU

Friday’s Radio Highlights

Baseball, college

10 a.m.: WCC tournament: Gonzaga vs. San Francisco 101.5-FM

6:05 p.m.: MW tournament: WSU vs. Air Force 920-AM / 100.7-FM

Baseball, MLB

4:40 p.m.: Seattle at Kansas City 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

2 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Charbroil 300 KSKN

Baseball, college

TBD: MW tournament: Washington State vs. TBD MW Network

1 p.m.: WCC tournament: Teams TBD ESPNU

4:30 p.m.: Big 12 tournament: Teams TBD ESPN2

4:30 p.m.: Southern tournament: Teams TBD ESPNU

Baseball, MLB

1:10 p.m.: Seattle at Kansas City FS1 / SEAM

4 p.m.: L.A. Dodgers at Milwaukee Fox 28

7 p.m.: Texas at L.A. Angels or Colorado at Arizona MLBN

Basketball, NBA playoffs

5 p.m.: New York at Cleveland ABC

Basketball, WNBA

10 a.m.: Minnesota at Chicago CBS

5 p.m.: Los Angeles at Las Vegas CBS

Football, UFL

Noon: Birmingham at Columbus ABC

Golf

6 a.m.: PGA Champions: Trophy Hassan II Golf

10 a.m.: PGA: CJ Cup Golf

Noon: CJ Cup continued CBS

Hockey, NHL playoffs

4 p.m.: Montreal at Carolina TNT / truTV

Hockey, World Championships

7:20 a.m.: Czech Republic at Slovakia NHL Network

11:20 a.m.: Sweden at Norway NHL Network

Horse racing

9:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Lacrosse, NCAA men’s semifinals

9 a.m.: Duke vs. Princeton ESPN2

11:30 a.m.: Syracuse vs. Notre Dame ESPN2

Soccer

9 a.m.: UEFA Women’s Champions League: Lyon at Barcelona CBSSN

11:45 a.m.: MLS: Austin at St. Louis Fox 28

Softball, NCAA Regionals

8 a.m.: Georgia at Tennessee (if necessary) ESPN

9:30 a.m.: Texas Tech at Florida ABC

10 a.m.: Mississippi State at Oklahoma ESPN

Noon: LSU at Alabama ESPN

2 p.m.: Oklahoma State at Nebraska (if necessary) ESPN

2 p.m.: Duke at Arkansas ESPN2

5 p.m.: Arizona State at Texas ESPN

7 p.m.: UCF at UCLA ESPN

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, college

TBD: MW tournament: WSU vs. TBD 920-AM / 100.7-FM

1 p.m.: WCC tournament: Gonzaga vs. TBD 101.5-FM

Baseball, MLB

1:10 p.m.: Seattle at Kansas City 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

5 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

7 a.m.: IndyCar: Indianapolis 500 pre-race Fox 28

9:30 a.m.: Indianapolis 500 Fox 28

1 p.m.: Motocross World Championship: MXGP CBSSN

3 p.m.: NASCAR Cup Series: Coca-Cola 600 Prime Video

Baseball, college

9 a.m.: ACC tournament: Teams TBD ESPN2

9 a.m.: American tournament: Teams TBD ESPNEWS

11 a.m.: SEC tournament: Teams TBD ABC

Noon: Mountain West tournament: Teams TBD MW Network

Baseball, MLB

11:10 a.m.: Seattle at Kansas City SEAM

1 p.m.: Washington at Atlanta or Colorado at Arizona MLBN

Basketball, NBA playoffs

5 p.m.: Oklahoma City at San Antonio NBC

Basketball, WNBA

12:30 p.m.: Dallas at New York NBC

Football, UFL

1 p.m.: Dallas at Louisville Fox 28

4 p.m.: St. Louis at Houston ESPN2

Golf

10 a.m.: PGA: CJ Cup Golf

Noon: CJ Cup continued CBS

Hockey, NHL playoffs

5 p.m.: Colorado at Vegas ESPN

Hockey, World Championships

7:20 a.m.: Italy at Denmark NHL Network

11:20 a.m.: Canada at Slovakia NHL Network

Soccer, men

8 a.m.: EPL: Everton at Tottenham NBC

8 a.m.: EPL: Leeds at West Ham USA

4 p.m.: USL League One: Sarasota at Spokane KSKN / ESPN+

4 p.m.: MLS: Philadelphia at Miami Fox 28

6 p.m.: MLS: Seattle at L.A. FC Fox 28

6 p.m.: Liga MX: Cruz Azul at Pumas UNAM CBSSN

Soccer, women

10 a.m.: NWSL: Portland at Kansas City CBS

Tennis

8 a.m.: French Open truTV

11 a.m.: French Open continued TNT/truTV

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

9 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM/105.3-FM

11:10 a.m.: Seattle at Kansas City 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM

All events subject to change