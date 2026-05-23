Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

7 a.m.: IndyCar: Indianapolis 500 pre-race Fox 28

8 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBS Sports

9:30 a.m.: Indianapolis 500 Fox 28

1 p.m.: F1: Canadian Grand Prix AppleTV

1 p.m.: Motocross World Championship: MXGP CBS Sports

3 p.m.: NASCAR Cup Series: Coca-Cola 600 Prime Video

Baseball, college tournaments

9 a.m.: ACC: North Carolina vs. Georgia Tech ESPN2

9 a.m.: American: UTSA vs. East Carolina ESPNEWS

10 a.m.: C-USA: JSU vs. Missouri State / Liberty … CBS Sports

11 a.m.: SEC: Georgia vs. Arkansas ABC

Noon: MW: WSU vs. SDSU (DH if necessary) MW Network

Baseball, MLB

11:10 a.m.: Seattle at Kansas City SEAM

1:10 p.m.: Washington at Atlanta MLBN

4:20 p.m.: Texas at L.A. Angels Peacock

Basketball, NBA playoffs

5 p.m.: Oklahoma City at San Antonio NBC

Basketball, WNBA

12:30 p.m.: Dallas at New York NBC

Football, UFL

1 p.m.: Dallas at Louisville Fox 28

4 p.m.: St. Louis at Houston ESPN2

Golf

10 a.m.: PGA: CJ Cup Golf

Noon: CJ Cup continued CBS

Hockey, Memorial Cup

6 p.m.: Kelowna at Chicoutimi NHL Network

Hockey, NHL playoffs

5 p.m.: Colorado at Vegas ESPN

Hockey, World Championships

7:20 a.m.: Italy at Denmark NHL Network

11:20 a.m.: Canada at Slovakia NHL Network

Lacrosse, Women’s NCAA championship

9 a.m.: North Carolina at Northwestern ESPN

Soccer, men’s club

8 a.m.: EPL: Everton at Tottenham NBC

8 a.m.: EPL: Leeds at West Ham USA

4 p.m.: USL League One: Sarasota at Spokane KSKN / ESPN+

4 p.m.: MLS: Philadelphia at Miami Fox 28

6 p.m.: MLS: Seattle at L.A. FC Fox 28

6 p.m.: Liga MX: Cruz Azul at Pumas UNAM CBS Sports

Soccer, women’s club

10 a.m.: NWSL: Portland at Kansas City CBS

Softball, NCAA Super Regionals

9 a.m.: Texas Tech vs. Florida ESPNU

11:30 a.m.: Mississippi State vs. Oklahoma ESPN

1:30 p.m.: Arizona State vs. Texas ESPN

Tennis

8 a.m.: French Open truTV

11 a.m.: French Open continued TNT / truTV

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, college tournaments

Noon: MW: WSU vs. SDSU (DH if necessary) 920-AM / 100.7-FM

Baseball, MLB

9 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

11:10 a.m.: Seattle at Kansas City 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM

All events subject to change