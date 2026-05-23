On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
7 a.m.: IndyCar: Indianapolis 500 pre-race Fox 28
8 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBS Sports
9:30 a.m.: Indianapolis 500 Fox 28
1 p.m.: F1: Canadian Grand Prix AppleTV
1 p.m.: Motocross World Championship: MXGP CBS Sports
3 p.m.: NASCAR Cup Series: Coca-Cola 600 Prime Video
Baseball, college tournaments
9 a.m.: ACC: North Carolina vs. Georgia Tech ESPN2
9 a.m.: American: UTSA vs. East Carolina ESPNEWS
10 a.m.: C-USA: JSU vs. Missouri State / Liberty … CBS Sports
11 a.m.: SEC: Georgia vs. Arkansas ABC
Noon: MW: WSU vs. SDSU (DH if necessary) MW Network
Baseball, MLB
11:10 a.m.: Seattle at Kansas City SEAM
1:10 p.m.: Washington at Atlanta MLBN
4:20 p.m.: Texas at L.A. Angels Peacock
Basketball, NBA playoffs
5 p.m.: Oklahoma City at San Antonio NBC
Basketball, WNBA
12:30 p.m.: Dallas at New York NBC
Football, UFL
1 p.m.: Dallas at Louisville Fox 28
4 p.m.: St. Louis at Houston ESPN2
Golf
10 a.m.: PGA: CJ Cup Golf
Noon: CJ Cup continued CBS
Hockey, Memorial Cup
6 p.m.: Kelowna at Chicoutimi NHL Network
Hockey, NHL playoffs
5 p.m.: Colorado at Vegas ESPN
Hockey, World Championships
7:20 a.m.: Italy at Denmark NHL Network
11:20 a.m.: Canada at Slovakia NHL Network
Lacrosse, Women’s NCAA championship
9 a.m.: North Carolina at Northwestern ESPN
Soccer, men’s club
8 a.m.: EPL: Everton at Tottenham NBC
8 a.m.: EPL: Leeds at West Ham USA
4 p.m.: USL League One: Sarasota at Spokane KSKN / ESPN+
4 p.m.: MLS: Philadelphia at Miami Fox 28
6 p.m.: MLS: Seattle at L.A. FC Fox 28
6 p.m.: Liga MX: Cruz Azul at Pumas UNAM CBS Sports
Soccer, women’s club
10 a.m.: NWSL: Portland at Kansas City CBS
Softball, NCAA Super Regionals
9 a.m.: Texas Tech vs. Florida ESPNU
11:30 a.m.: Mississippi State vs. Oklahoma ESPN
1:30 p.m.: Arizona State vs. Texas ESPN
Tennis
8 a.m.: French Open truTV
11 a.m.: French Open continued TNT / truTV
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, college tournaments
Noon: MW: WSU vs. SDSU (DH if necessary) 920-AM / 100.7-FM
Baseball, MLB
9 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
11:10 a.m.: Seattle at Kansas City 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
All events subject to change