Spring sports 2023 high school all-league teams

Greater Spokane League 4A/3A baseball first team. Front: Spencer Mahn (NC), Cooper Davis (MtS), Rece Schuerman (MtS), coach Alex Schuerman (MtS), Josh Tillett (MtS), Sam Donaldson (MtS), Brayten Ayers (MtS). Middle: Emerson Fleck (Mea), Sam Moore (Mea), Cole Startin (Mea), Joe Pitts (CV), Kamden Lanphere (CV), Grant Yost (GP), Drew Rayment (MtS). Back: Jamel Chabot (Che), Quinn Hubbs (Che), Dom Longo (U-Hi), Tyler Boden (U-Hi), Jalen King (U-Hi), Elijah Williams (U-Hi). Not pictured: Parker Ereaux (LC). (Kathy Plonka/The Spokesman-Review) Buy a print of this photo

Baseball Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Tyler Boden, sr., University. Coach: Alex Schuerman, Mt. Spokane.

First team: P: Brayten Ayers, jr. (MtS); Joe Pitts, sr. (CV); Quinn Hubbs, jr. (Che); Drew Rayment, jr. (MtS); Cole Startin, jr. (Mead). C: Jamel Chabot, sr. (Che); Rece Schuerman, sr. (MtS). INF: Cooper Davis, jr. (MtS); Parker Ereaux, sr. (LC); Dom Longo, sr. (U-Hi); Kaden Lanphere, so. (CV); Josh Tillett, sr. (MtS). OF: Emerson Fleck, jr. (Mea); Jalen King, sr. (U-Hi); Spencer Mahn, sr. (NC); Grant Yost, so. (GP). UTL: Sam Moore, jr. (Mea); Elijah Williams, fr. (U-Hi). DH: Sam Davidson, jr. (MtS).

Second team: P: Nate Fitzpatrick, jr. (Rid); Tannan Marsalis, so. (CV); Jason Morton, sr. (U-Hi); Henry Sandberg, jr. (GP). C: Drew Stevens, sr. (U-Hi). INF: Caden Andreas, fr. (Rid); Luke Brown, jr. (GP); Mitchell Holliday, sr. (Mea); Anthony Karis, fr. (GP); Gavin Wideman, sr. (MtS). OF: Craig Anglesey, sr. (Rid); Tyler Ashcroft, sr. (Che); Carter McPherson, jr. (Che); Max Workman, jr. (Mea). UTL: Castle Keaton, sr. (Fer). DH: Xavier Hattenburg, jr. (Mea).

Hon. mention: P: Jaxon Barcus, so. (Rid); Jaxon Buckner, fr. (GP); Eli Chabot, sr. (Che); Erik Dezotell, sr. (MtS); Tate Heuschkel, jr. (Che); Dom Huffman, jr. (Mea); Ben Wartinger, fr. (Rid). C: Kian Carruthers, so. (NC); Hunter Derr, jr. (GP); Jaret Pearman, sr. (Fer); Tristan Pulliam, so. (CV). INF: Easton Amend, jr. (Rid); Nick Elliott, fr. (NC); Nolan Koch, jr. (CV). OF: Tiegan Ayers, sr. (MtS); Cooper Jeffries, jr. (LC); Ehtan Keene, sr. (MtS); Logan Spradling, so. (U-Hi). UTL: Brayden Martin, so. (Che). DH: Canon Frank, so. (U-Hi); Mason Heberlein, sr. (CV).

Greater Spokane League 2A

MVP: Andrew Fox, sr., Shadle Park. Coach: Scott Harmon, Shadle Park.

First team: P: Trace Green, jr. (Clk); Ethan Turley, so. (WV); Brady Coulter, so. (Pul). C: Dylan Kakuda, sr. (SP). 1B: Hayden Line, so. (Clk). INF: Johnny MaCall, jr. (WV); Jacob Hernandez, jr. (SP); Jacob Caldwell, sr. (Clk). OF: Brendan Doumit, sr. (Pul); Brody Hart, jr. (WV); Parker Hayes, sr. (Clk). UTL: Bryson Bishop, sr. (WV). DH: Max McCloy, sr. (Pul).

Second team: P: Quinten Tobey, jr (SP); Calvin Huesser, jr. (Pul); Corey Hendren, sr. (SP), Lance Heitstuman, sr. (Clk). C: Emmett Slagg, jr. (Clk); Cohen Kreider, jr. (WV). 1B: Joey Barber, sr. (SP). INF: Cade Hill, jr. (Pul); Jackson Ables, so. (Rog); Ridge Bryant, so. (SP); Owen Norden, jr. (Rog). OF: Beckett Ensminger, sr. (SP); Brayden Gentry, sr. (WV); Nathan Somers, jr. (Clk), Brayden Windhorst, jr. (EV). UTL: Owen Spendlove, sr. (EV). DH: Tanner Hancock, sr. (WV).

Hon. mention: P: Caden Young, sr. (Clk); Jaysen McMillan, sr. (Rog). INF: John Hudson, sr. (EV). OF: Titan Nesbit, jr. (EV); Tyler Yager, sr. (SP); UTL: Jack Hanson, jr. (EV); Karim Gutierrez, sr. (Rog).

Northeast A

MVP: Cole Krepcik, sr., Deer Park. Coach: Darren Snyder, Deer Park.

First team: P: Bodie Ramsey, jr. (Fre); Eli Lee, sr. (DP); Luke Dickey, sr. (ML). C: Cale Roy, sr. (Col). 1B: Jayson Heyward, sr. (Col). 2B: A.J. Michaud, fr. (ML). SS: Caleb Kakuda, jr. (Lak). 3B: Teagan Tobeck, jr. (DP). OF: Sadahiro Patterson, jr. (Lak); Dylan Hall, sr. (DP); Ethan Redberg, so. (Col). DH: Braylon Dean, jr. (DP). UTL: Fox Bateman, sr. (Col).

Second team: P: Hank Kirkwood, so. (New); Kamyn Claunch, jr. (Fre); Luke Anderson, sr. (Col). C: Jack Florence, so. (Fre). 1B: Ben Watson, sr. (Lak). 2B: Cannon Thompson, sr. (Col). SS: Nash McLean, so. (Fre). 3B: Zeshawn Griffin, jr. (Lak). OF: Curtis Lorenz, sr. (Lak); Trevor Shupe, jr. (DP); Taylor Oliver, jr. (ML). DH: Andrew Roberts, jr. (ML). UTL: Brady Beckham, sr. (Riv); Emmet Marshall, sr. (Col).

Northeast 2B

MVP: Zach Bowman, sr., Chewelah. Coach: Jim Holman, Asotin. Assistant: Perry Black, Asotin.

First team: P: Jacob Bell, jr. (NWC); Jake Jeske, sr. (Lib); Cody Ells, fr. (Aso); Body Katzer, so. (Che); Tate Nelson, jr. (Rea). C: Clay Jeanneret, sr. (Che). 1B: Chase Galbreath, sr. (LRS). INF: Thomas Dowding, jr. (Che); Gavin Ells, jr. (Aso); Ryan Waters, jr. (NWC). OF: Emmett McLaughlin, jr. (NWC); Sam Hall, so. (Aso); JJ Bodey, jr. (Col); Zach Klein, so. (LRS). DH: Mason Gilchrist, sr. (Col). UTL: JD Peterson, sr. (Col); Nolan Jeanneret, so. (Che).

Second team: P: AJ Olerich, so. (Aso); Kaden Van Dyke, so. (NWC); Cameron Lebret, so. (KF). C: Braden Plummer, sr. (Col); Zach Wing, jr. (NWC). INF: Cooper Miller, sr. (LRS); Brock Kinch, jr. (LRS); Tyler Clouse, sr. (Rea). OF: Shade Krausz, jr. (Che); Ehtan Bolt, sr. (KF). DH: Dawson Lobdell, so. (Col).

Northeast 1B

MVP: Dawson Baribault, Northport. Coach: Hunter Lee, Almira/Coulee-Hartline.

First team: Caden Correia (ACH); Max Grindy (ACH); Dru Becker (WCK); Collin Martin (Ode); Grayson Beal (ACH); Beau Copenhaver (WCK); Carter Pitts (ACH); Russell Dillon (Wel); Nicholas Baker (Cur); Bruce Snaidman (Nor); Logan Thompson (Cur); Logan Link (Sel); Joey Moss (Col); Joey Beardslee (Nor); Gage Starkel (Ode); Jaxon Baergen (ACH); Preston Michel (WCK).

Hon. mention: Gavin DeBord (WCK); Silas Petrich (Sel); Jed Draper (Sel); Jace Lavato (Wel); Josh Booker (ACH); Josiah Pierre (Cus); Tyler Hair (Cur).

Inland Empire 5A

MVP: Joe DuCoeur, sr., Lake City. Newcomer: Ty Sheperd, jr., Lake City. Coach: Mike Criswell, Lake City.

First team: P: Carson Kolb, jr. (Lew); Bryce Stockton, sr. (CdA); Cooper Reese, jr. (LC). C: Cooper Smith, jr. (LC). INF: Brice Bensching, sr. (Lew); Andrew Karns, sr. (CdA); Langan Naylor, sr. (PF); Kaden Daniel, sr. (Lew). OF: Chris Ricard, sr. (Lew); Eric Brumbaugh, sr. (LC); Bryce Hall, sr. (CdA). UTL: Jake Bustamante, sr. (PF).

Inland Empire 4A

MVP: Levi Anderson, jr., Moscow. Newcomer: Jace Taylor, fr., Lakeland. Coach: Griffin Rod, Moscow.

First team: P: Austin Dillon, sr. (San); Butch Kiblen, so. (Mos); Jesse Turner, so. (San). C: Tyson Izzo, so. (Mos). INF: Blaze Day, sr. (Lak); Mike Kiblen, sr. (Mos); Drew Lehman, so. (San); Kody MacDonald, sr. (Mos). OF: Raiston Ellwood, jr. (Lak); Connor Isakson, so. (Mos); Jack Zimmerman, sr. (San). UTL: Jack Driskill, jr. (Mos).

Central Idaho 2A

MVP: Bodey Howell, jr., Orofino.

First team: Sam Lindsey, jr. (Gra); David Goicoa, so. (Gra); Treavis Eixenberger, jr. (Kel); Logan Smith, so. (Kel); Silas Naranjo, jr. (Oro); Drew Hanna, jr. (Oro); Dashel Barlow, jr. (Oro); Trace Wicks, sr. (StM); Wyatt Holmes, jr. (StM).

Softball Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Kaidyn Howard, jr., University. Coach: Carl Adams, Mt. Spokane. Assistant: Bailey Baker, Ridgeline.

First team: P: Addison Jay, fr. (MtS). C: Campbell Brose, jr. (Mea). INF: Emma LaRue, sr. (Fer); Jessica Waters, sr. (MtS); Abby Watkins, jr. (U-Hi); Sofia Morales, jr. (CV). OF: Willow Almquist, sr. (MtS); Natalie Singer, jr. (U-Hi); Sydney Wysocki, so. (GP). UTL: Maliyah Mann, jr. (U-Hi). DH: Cassie Jay, jr. (MtS).

Second team: P: Carolyn Tyson Guess, sr. (Mea). C: Savannah Smith, sr. (Rid). INF: Whitney Browning, sr. (MtS); Charlie Stern, jr. (Mea); Tatum Sloan, sr. (Che); Sierra Fischer, sr. (CV). OF: Ainsley Buchanan, jr. (MtS); Mia Ashcroft, so, (Che); Maddie Saty, sr. (CV). UTL: Maggie Carvo, jr. (Rid). DH: Izzy Heister, fr. (LC).

Hon. mention: P: Gracie Boe, sr. (MtS); McKenzie Duncan, fr. (NC). C: Katelin Terry, jr. (Fer); Jordan Bailey, jr. (U-Hi); Bella Brischle, so. (Mea); Morgan Cervantes, sr. (GP); Rhyan Kucirka, sr. (Che); Ella Bendele, fr. (CV). INF: Sam Mowery, sr. (Rid); Avery Erickson, sr. (MtS); Quincy Schuerman, fr. (MtS); Clair Fulkerson, fr. (U-Hi); Katie Travis, jr. (U-Hi); Olivia Boures, sr. (LC); Emma DeLeon, jr. (GP); Sophia Carpenter, so. (Mea); Mary Johnson, jr. (Fer). OF: Lilley Triplett, so. (Rid); Alana Tomayko, sr. (Mea); Jaycee Coffield, fr. (Mea); Sedona Ericson, jr. (Che); Grace Grant, sr. (LC); Amber McElroy, sr. (NC). UTL: Donyelle Strauss, so. (Fer); Autumn Hibbs, sr. (U-Hi); Mia Sebesta, sr. (NC).

Greater Spokane League 2A

MVP: Crimson Rice, jr., Shadle Park. Coach: Scott Kine, Shadle Park. Assistant: Luke Rice, Shadle Park.

First team: P: Shelby Swanson, so. (EV). C: Madi Keon, so. (SP). INF: Brooke Blaydes, jr. (Clk); Courtney Brown, jr. (SP); Sydney Tomalo, sr. (WV); Rachel Jones, jr. (SP). OF: Marley Tillery, sr. (WV); Leah Copeland, jr. (Clk); Brie Whitcomb, sr. (SP). UTL: Sahara Hinckley, sr. (EV); Murray Broemeling, jr. (Clk).

Second team: P: Emma McManigle, jr. (Clk). C: Joey Miller, so. (Clk). INF: Eleanor Good, fr. (EV); Alexis Bell, sr. (SP); McKenzie Ervin, sr. (EV); Jocelyn Weger, fr. (EV). OF: Ryan Combs, so. (Clk); Jersey Dorian, jr. (EV); Haylee Kelly, fr. (WV). UTL: Kinsey Rees, so. (Pul); Vanessa Bolen, so. (Rog).

Hon. mention: Sorrel Stewart, so. (WV); Taylor Cromie, fr. (Pul); Aneysa Judy, fr. (Clk).

Northeast A

Offensive MVP: Brooklyn Dryden, Deer Park. Defensive MVP: Alison Lapano, Riverside. Coach: Dana Shaw, Deer Park.

First team: P: Kaylee Ripke (Fre). C: Bree Waldron (Riv). INF: Kynlea Toner (Riv); Katie Sturm (Lak); Isabel Barry (ML); Emma Oergel (Riv). OF: Sammy Fausti (DP); Mckenna Finley (Fre); Aden Berger (Riv). UTL: Paige Hamilton (DP); Brooklyn Boyd (New).

Second team: Olivia Oergel (Riv); Morgan Palmer (Col); Chloe Adams (Fre); Ayanna Tobeck (Lak); Malia Reedy (Riv); Ruby Soloman (DP); Delaney Newman (DP); Genesea Westman (DP); Harper Sefton (Fre); Laney Bojorquez (New).

Northeast 2B

MVP: Delaney Imler, sr., Colfax. Coach: Denise Smith, Chewelah. Assistant: Kaylee Arzimendi, Northwest Christian.

First team: Harper Booth, sr. (Col); Kaitlyn Waters, fr. (NWC); Bailey Fuller, sr. (Che); Hannah Towne, fr. (LRS); Mackenzie Ritchie, sr. (NWC); Abi Iverson, sr. (NWC); Jordyn Jeske, fr. (Lib); Lexi Larsen, sr. (KF); Emily Elscamp, sr. (Aso).

Second team: Hailey Carter, sr. (Lib); Colleen Ellis, sr. (Rea); Harlee Hennings, jr. (LRS); Katelyn Bell, sr. (Dav); Karmen Akesson, sr. (Col); Harley Hennigar, jr. (Col); Lilly Kent, jr. (Che); Katie Corriell, so. (NWC); Macy Langrehr, so. (KF); Abby Miller, sr. (Che).

Northeast 1B

MVP: Hailey Peone, Inchelium. Coach: Dani Schurger/Jaymi Stricker, Springdale.

First team: Beth Okamoto (ACH); Elizabeth Young (Nor); Isabella Finely (Inc); Seraphine Wallette (Spr); Belle Stark (Nor); Britney Lyons (Sel); Charlee Zollman (Spr); Torrence Finley (Inc); AnnMarie Simpson (Inc); Shaina Beal (ACH); Theia Grady (Cur/Rep); Madeline Desautel (Inc).

Hon. mention: Kayleigh Elder (ACH); Prairie Parrish (ACH); Ember Berndt (Cur/Rep); Olivia Stark (Nor); Faith Bowden (WCK); Andrea Cunningham (WCK).

Southeast 1B

First team: Sidni Whitcomb, sr. (Col); Kiya Souza, fr. (Col); Clare Bowechop, fr. (GP); Rachel Becker, sr. (Col).

Inland Empire 5A

MVP: Kristine Schmidt, sr. Coeur d’Alene. Newcomer: Kaelee Kolden, fr., Lake City. Coach: Bobbi Darretta, Coeur d’Alene.

First team: P: Jenna Barney, so. (Lew); Kylee Palmer, jr. (LC). C: Delaney Gosch, sr. (CdA); Hope Bodak, sr. (LC). INF: Chloe Burke, so. (CdA); Catherine Bakken, sr. (CdA); Evanne Douglass, sr. (Lew); Taylor Hill, jr. (LC); Layla Gugino, so. (LC). OF: Eden Nye, sr. (PF); Anna Ready, so. (Lew); Abby Moehring, jr. (CdA). UTL: Loryn Barney, sr. (Lew).

Inland Empire 4A

MVP: Megan Highfill, jr., Moscow. Newcomer: Megan Poler, sr., Moscow. Coach: Eric Kiblen, Moscow.

First team: P: Mia Kesner, fr. (Lak); Kelly Stodick, jr. (Mos). C: Payton Sterling, jr. (Lak). INF: Emma Avalos, so. (Lak); Kaci Kiblen, so. (Mos); Hannah Robertson, so. (Mos); Payton Cessna, jr. (San). OF: Bella Ristine, sr. (Mos); Addie Branen, jr. (Mos); Cadence Skibitsky, fr. (San); Alexis Hanna, so. (Lak). UTL: Amanda Pouchnik, sr. (Mos).

Central Idaho 2A

MVP: Taci Watkins, sr., St. Maries.

First team: P: Mattie Thacker, jr. (Gra); Brodie Hansen, sr. (PR). C: Rilee Diffin, so. (Oro). INF: Allisun Hinklemann, sr. (Kel); Hanna Johnson, jr. (Oro); Jaelyn Miller, jr. (Oro); Berkli McGreal, sr. (StM). OF: Tatum Tilley, sr. (Oro); Stacie Mitchell, sr. (StM).

Boys soccer Greater Spokane League 4A/3A

Offensive MVP: Ben Orton, sr., Lewis and Clark. Defensive MVP: Kye Welch, jr., Mead. Coach: Johnny Barich, Gonzaga Prep.

First team: FWD: Andre Layman, sr. (GP); Wes Starley, jr. (Mead); Adrien Ferrasse, sr. (NC). MID: Aidan Sanders, sr. (GP); Sam Garabedian, sr. (GP); Braylon Helm-Renz, jr. (Rid). DEF: Beau Butner, so. (CV); Tyler Biegler, sr. (LC); Caden Thompson, jr. (Rid); Hudson Byrd, jr. (Mea). GK: Noah Jordan, jr. (GP).

Second team: FWD: Kevin Ng. so. (CV); Tasyn Oosting, sr. (LC); Zach Olson, jr. (Rid). MID: Elijah Reeves, sr. (CV); Cameron Kreider, sr. (Rid); Grant Giordano, sr. (Fer). DEF: Lukas Loney, jr. (GP); Danny Dierdorf, sr. (Fer); Evan Sand, jr. (NC); Braden Meeks, so. (U-Hi). GK: Jackson Havens, so. (Mea).

Hon. mention: FWD: Cyrille Wangama, so. (LC); Pierson Morris, sr (GP); Ryan Taigen, sr. (Mea). MID: Harrison Chappell, jr. (Fer); Owen Bischoff, so. (NC); Gaven Wunsch, so. (MtS); Rocky Wells, fr. (Mea). DEF: Doug West, so. (MtS). GK: Austin Benson, sr. (Che).

Greater Spokane League 2A

Offensive MVP: Carlens Dollen, sr., Pullman. Defensive MVP: Leon Lange, jr., Pullman. Coach: Doug Winchell, Pullman.

First team: FWD: Cyler Petruso, jr. (WV); Lukas Wexler, sr. (Pul). MID: Rylan Allen, jr. (WV); Tyler Pearson, jr. (SP); Clarens Dollen, so. (Pul); Evan French, jr. (Pul). DEF: Keenan Dunfield, jr. (WV); Valens Byiringiro, jr. (Rog); Soleil Sylla, fr. (SP); Clay Johnson, sr. (Pul). GK: Jasper March, sr. (WV).

Second team: FWD: Hunter Anderson, jr. (EV). MID: Juan Sabogal, sr. (Clk): Trenton Lobdell, so. (WV); Johan Hurst, sr. (SP); Weston Fracz, so. (EV). DEF: Braeden McCabe, sr. (Clk); Parker Simpson, so. (WV); Kole Pettey, sr. (SP); Ben Campbell, jr. (Pul); Nolan Fracz, sr. (EV). GK: Alex Peabody, fr. (Rog).

Hon. mention: Sahil Sahebzada, fr. (Rog); Josiah Torres, so. (Rog); Sam Picicci, jr. (SP).

Northeast A

Offensive MVP: Lincoln Crockett, Northwest Christian. Defensive MVP: Adam Demir, Deer Park. Coaches: Darin Mott/Wayne Farris, Lakeside; Jacob Weaver, Northwest Christian.

First team: FWD: Kaden Rudy (ML); Ethan Jones (NWC); Sean Wilson (Lak); Parker Russell (DP). MID: Mavrick Rasmussen (ML); Seum Lee (NWC); Noah Merrill (Lak); Andrew Cardon (Lak); Moah Mayes (DP); Gabe Norton (Riv). DEF: Elijah Friedly (NWC); Josiah Pope (NWC); Tyler Karl (Lak); Alek Schneider (Lak); Brooks Proctor (Riv). GK: Kaden Toner (Riv); Michael Siemens (NWC).

Boys tennis Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Tate Thatcher, so., Lewis and Clark. Coach: Bryce Borland, Mead.

First team: Charles LaSalle, so. (Fer); Brennan Roshetko, sr. (Fer); Evan Chow, sr. (LC); Rader Janout, sr. (LC); Drew Champlin, sr. (Mea); Brett Lynd, sr. (Mea); Andrew Parker, sr. (Mea); Charlie Ring, jr. (Mea); Tyler Baker, sr. (Rid); Callen Johnson, sr. (Rid).

Second team: Finn Scott, jr. (CV); Bridger Cloniger, jr. (LC); Kairos Kolarsky, so. (LC); Holden Tyler, sr. (LC); Noah Hartsfield, sr. (Mea); Byrce Lynd, so. (Mea); Daniel Nelson, sr. (Mea); Lucas Trigg, sr. (MtS); Jack Rau, sr. (Rid); Saxton Schultz, sr. (U-Hi).

Hon. mention: Kael Oos-MacFadden, so. (LC); Everett Skubina, sr. (LC); Noah Walter, so. (NC); Forrest Yegge, sr. (NC); Zander Palm, jr. (Rid); Garrett Christiansan, so. (U-Hi); Tayvin McDonald, jr. (U-Hi); Brandon Osborn, so. (U-Hi).

Greater Spokane League 2A

MVP: Vijay Lin, sr., Pullman. Coach: Miles Moffit, Rogers.

First team: Nathan Gall, sr. (Clk); Juan Morales, jr. (EV); Brian Fugh, sr. (Pul); Kieran Hampson, sr. (Pul); Reed Newell, so. (Pul); Kolby Uhlenkott, sr. (Pul); Aiden Bui, sr. (Rog); Kai Harker, jr. (Rog); Benson Plaster, jr. (SP); Conner Kunz, so. (WV); Orion Mastel, fr. (WV).

Second team: Ikaika Millan, sr. (Clk); Alex Whittle, so. (Clk); Aditya Bose-Bandyopadhyay, jr. (Pul); Mir Park, so. (Pul); Mikko McDowell, sr. (Rog); Michael Pitts, jr. (SP); Hunter Napier, sr. (WV); Kyle Roberts, sr. (WV); Judah Clark, sr. (WV).

Northeast A

Singles MVP: Kyle Dillingham, sr., Lakeside. Doubles MVP: Jayden Lentz, sr./Jack Schneider, sr.; Freeman. Coach: Chris Holquist, Riverside; Matt Houn, Medical Lake.

First team: Pablo Iza, jr. (Riv); Javier Morales, jr. (New); Johnny Chadduck, so. (Fre); Preston Davis, so. (New); Ryen Gibby, sr. (ML); Joshua Burt, sr. (ML); Will McDaniel, jr. (New); Jeffery Pierson, jr. (New); Andrew Trochta, sr. (Riv); Carter Thomas, sr. (Riv); Mason Satko, sr. (ML); Noah Young, sr. (ML).

Girls tennis Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Kailee Alteneder, so., University. Coach: Julene Osborn, University.

First team: Kaile Shelby, jr. (CV); Juliet McFarland, sr. (GP); Kate Palelek, sr. (GP); Lizzie Hardy, sr. (Mea); Elise Jones, sr. (Mea); Rylee Lupton, sr. (Mea), Levi Mattox, fr. (Mea); Avery Lewis, sr. (Rid); Rebecca Coe, sr. (U-Hi); Allison Knight, sr. (U-Hi).

Second team: Gabby Haigh, jr. (CV); Martyna Stepniak, sr. (Che); Ava Demille, sr. (Fer); Devyn Pirwitz, so. (GP); Carly Walton, sr. (GP); Lauren Lubbe, so, (LC); Josie Kellogg, so. (Mea); Summer Bates, jr. (U-Hi); Sami Stachofsky, sr. (U-Hi); Alex Woolley, sr. (U-Hi).

Hon. mention: Annie Peterson, jr. (CV); Angelica Goold, sr. (Che); Annie Camp, jr. (GP); Sydney Henneberg, sr. (GP); Eleanor Plager, jr. (LC); Ravenna Byrd, jr. (Mea); Ava Weishaar, jr. (MtS); Charley Palm, sr. (Rid).

Greater Spokane League 2A

MVP: Rhoda Wang, so. Pullman. Coach: Tom Griner, East Valley.

First team: Taryn Demers, sr. (Clk); Annouck Jansen, jr. (Clk); Maddie Kaufman, sr. (Clk); Kei Bromley, sr. (Pul); Gwyn Hein, sr. (Pul); Lynnlin Qiao, sr. (Pul); Joe Anna Avila, sr. (Rog); Danni Cozzetto, so. (SP); Carlie Knapp, sr. (WV).

Second team: Kayla Frei, jr. (Clk); Olivia Gustafson, jr. (Clk); Ella Leavitt, so. (Clk); Fasai Xiong, so. (EV); Leila Brown, sr. (Pul); Diana Gutierrez, so. (Pul); Lydia Nelson, sr. (Pul); Weiying Su, sr. (Rog); Emma Hill, sr. (SP); Sutton Nordhus, so. (WV).

Northeast A

Singles MVP: Sarah Goodman, sr., Newport. Doubles MVP: Avery Haff, jr./Gabby Rodriguez, sr.; Lakeside. Coach: Dave Dillingham, Lakeside.

First team: Isabell Rhoads, sr. (ML); Clara McMeen, sr. (New); Kate Schneider, jr. (Fre); Emma Hollen, so. (Fre); Claire Berryman, so. (Fre); Avery Boswell, fr, (Fre).

Boys golf Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Benjamin Mulder, sr., Mead. Coach: Paul Peters, Mead.

First team: Dillon Schrock, so. (GP): Ben Barrett, fr. (Mea); Bradley Mulder, sr. (Mea); Ben Jones, sr. (Mea); Stetson Gilbert, jr. (MtS); Jack Brigham, fr. (LC); Cameron Cantillana, so. (Mea); Dylan Murray, jr. (Mea).

Second team: Teigen Brill, fr. (NC); John Malsam, so. (GP); Geo Pirrie, jr. (LC); Will Kladar, sr. (GP); Tanner Smith, jr. (Rid); Chase Sturgis, fr. (CV); Aden Rasmussen, sr. (LC).

Greater Spokane League 2A

MVP: Parker Legreid, so., Pullman. Coach: Parker Ruehl, Pullman.

First team: Trae Frederickson, so. (Pul); Elliott Lee, sr. (Pul); Parker Lee, so. (Pul); Rawley Larkin, jr. (Pul); Wyatt Hart, jr. (Rog).

Second team: Keason Silva, jr. (WV); Teegan Martinez, fr. (EV); Karson Wieser, jr. (Pul); Kalen Rydell, jr. (WV); Calen Daniel, sr. (Clk).

Northeast A

MVP: Cody Rupp, Riverside. Coach: Phile Stime, Riverside.

First team: Tanner Mackey (New); Tanner Goldsmith (Fre); Wyatt Priddy (DP); Daniel Schneider (Riv); Blake Koesel (Riv); Cole Waldron (Riv); Jet Cliff (Col); Chase Warren (New). Hon. mention: Cooper Rich (DP); Charlie Schafer (Fre).

Northeast 2B/1B

MVP: Dan Harrington, Northwest Christian.

First team: Maddox Schumacher (Dav); Jack MacLachlan (UCA); Matthew Longstreth (StG); Nate Herring (StG); Chad Strebeck (Ode); Kallen Maioho (WCK).

Girls golf Greater Spokane League 4A/3A

Co-MVP: Amanda Nguyen, so. Lewis and Clark; Brooke Bloom, jr., Mead. Co-Coaches: Michelle Grafos, Lewis and Clark; Brittany Wilcox, Ridgeline.

First team: Mia Bontrager, jr. (MtS); Caelia Fleming, sr. (LC); Carolyn Rose, so. (Rid); Lucy Lynn, sr. (GP); Stella Elmore, sr. (Mea); Eve Parker, fr. (LC); Reece Fix, fr. (GP).

Second team: Clare Neinen, sr. (LC); Alex Rule, sr. (U-Hi); Grace Kalua, sr. (GP); Anna Morse, jr. (Fer); Julie Maxwell, sr. (LC); Danielle Knutson, jr. (GP).

Greater Spokane League 2A

MVP: Melia Cerenzia, fr., West Valley. Coach: Ty Brown, West Valley.

First team: Spencer Cerenzia, jr. (WV); Ryliann Bednar, jr. (Pul); Mataline Rink, jr. (Pul); Tierney McKarcher, sr. (Clk); Ellora Hebner, jr. (WV).

Second team: Shawnee Munns, sr. (EV); Sophia Carney, jr. (SP); Emma Bobo, so. (Pul); Faith Simpson, so. (Pul); Alexis Hendrickson, sr. (Pul).

Northeast A

MVP: Kali Rowe, Medical Lake. Coach: Jerry Ornelas, Medical Lake.

First team: Mykla Keihn (New); Sophia Stadler (Lak); Lily Knight (Fre); Montana Wilfong (Riv); Maggie Hedrick (Col); Bayleigh Darnold (Col). Hon. mention: Ady Darnold (Col); Madi Spring (ML).

Northeast 2B/1B

MVP: Naomi Molitor, Almira/Coulee-Hartline.

First team: Sadie Pierce (UCA); Melloney Deife (Ode); Ryleigh Earl (Che); Laela Hardung (Ode); Gianna Harrington (NWC).

Boys track and field Greater Spokane League 4A/3A

Sprinters MVP: Boden Garnder, jr., Mt. Spokane; Dominick Corley, jr., Mead. Distance MVP: Ben Sonneland, sr., Mt. Spokane. Hurdler MVP: Bradley Runge, sr., Mt. Spokane. Thrower MVP: Rodney Minnette, sr., Central Valley. Jumper MVP: Kaden Harken, sr., Central Valley. Coach: Danny Figueira, Mt. Spokane.

First team: 100: Dominick Corley, jr. (Mea). 200: Dominick Corley, jr. (Mea). 400: Boden Gardner, jr. (MtS). 800: Ben Sonneland, sr. (MtS). 1,600: Parker Westermann, so. (MtS). 3,200: Parker Westermann, so. (MtS). 110h: Cameron Dewey, jr. (NC). 300h: Bradley Runge, sr. (MtS). 4x100: Mead (Johnny Talarico, Zealand Franklin, Drew Menck, Dominick Corley). 4x400: Mt. Spokane (Bradley Runge, Jackson Hale, Ben Sonneland, Boden Garnder). Shot: Rodney Minette, sr. (CV). Discus: Rodney Minette, sr. (CV). Javelin: Evan Berg, jr. (Mea). High jump: Brandon Gutzwiler, jr. (CV); Zach Travis, sr. (MtS). Pole vault: Kadmiel Lopez, jr. (Mea). Long jump: Macgregor Dawkins, sr. (CV). Triple jump: Donte Jennings, sr. (CV).

Second team: 100: Boden Gardner, jr. (MtS). 200: Boden Gardner, jr. (MtS). 400: Jackson Hale, sr. (MtS). 800: Kade Brownell, sr. (MtS). 1,600: Kade Brownell, so. (MtS). 3,200: Evan Bruce, so. (LC). 110h: Johnny Talarico, sr. (Mea). 300h: Johnny Talarico, sr. (Mea). 4x100: Mt. Spokane (Jackson Hale, Bradley Runge, Devonn Khaleel, Boden Gardner). 4x400: Cheney (Braxton Hinton, Teagan O’Callaghan, Kordell Laher, Cameron Johnson). Shot: Jarom Liljenquist, sr. (MtS). Discus: Jarom Liljenquist, sr. (MtS). Javelin: Canyon Smith, jr. (CV). High jump: None. Pole vault: Owen Swanson, sr. (LC). Long jump: Kaden Harken, sr. (CV). Triple jump: Max Allen, sr. (Mead).

Hon. mention: 100: Braxton Hinton, sr. (Che). 200: Bradley Runge, sr. (MtS); Braxton Hinton, sr. (Che). 400: Tyler Bissell, fr. (CV). 800: Jonathan Lieb, sr. (Mea). 1,600: Ben Sonneland, sr. (MtS). 3,200: Ben Smith, sr. (MtS). 110h: Bradley Runge, sr. (MtS). 300h: Cameron Dewey, jr. (NC). 4x100: Cheney (Braxton Hinton, Teagan O’Callaghan, Kordell Laher, Tucker VanWormer). 4x400: Central Valley (Tyler Bissell, Colin Wright, Jacob Nicholls, Aaron Wright). Shot: Brandon Thomas, sr (CV). Discus: Simon Rosselli, fr. (Mea). Javelin: George Ditto, sr. (CV). High jump: Will Conley, sr. (Mead); Wilson Hash, jr. (LC). Pole vault: Alma Smith, so. (Che). Long jump: Darius Stamps, jr. (NC); Kadmiel Lopez, jr. (Mead). Triple jump: Nic Capri, jr. (GP).

Greater Spokane League 2A

Coach: Brent Palmer, Rogers.

First team: 100: Christian Howell, sr. (Clk). 200: Christian Howell, sr. (Clk). 400: Jayden Barta, sr. (WV). 800: Liam Fitzgerald, sr. (Pul). 1,600: Liam Fitzgerald, sr. (Pul). 3,200: Tony Belko, jr. (WV). 110h: Jay Len Sparks, jr. (Rog). 300h: Liam Newell, jr. (SP). 4x100: Rogers (J’Shawn Moore, Alen Munteanu, Krystian Pikulik, Aaron Kinsey). 4x400: Pullman (Evan Anderson, Anthony Wright, Timothy Chapman, Liam Fitzgerald). Shot: Raesean Eaton, sr. (WV). Discus: Sage LoneBear, jr. (Clk). Javelin: Cooper Henkel, so. (WV). High jump: Parker Munns, jr. (WV). Pole vault: Michael Athos, sr. (Rog). Long jump: Jayden Barta, sr. (WV). Triple jump: Joshua Reed, jr. (Rog).

Second team: 100: Aaron Kinsey, jr. (Rog). 200: Timothy Chapman, sr. (Pul). 400: Luke Siler, so. (Clk). 800: Luke Hammond (SP). 1,600: Luke Hammond, sr. (SP). 3,200: Donavan Brown, jr. (EV). 110h: Liam Newell, jr. (SP). 300h: Jay Len Sparks, jr. (Rog). 4x100: Clarkston (Bo Siler, Luke Siler, Ryken Craber, Christian Howell). 4x400: Rogers (Jay Len Sparks, Hartman Warrick, Kolton Reed, Aaron Kinsey). Shot: Trey Raiford, so. (WV). Discus: Cotton Sears, sr. (Pul). Javelin: Rosko Schroder, sr. (WV). High jump: Aaron Kinsey, jr. (Rog). Pole vault: Chris Druffel, so. (Pul). Long jump: Jay Len Sparks, jr. (Rog). Triple jump: Anthony Nguyen, so. (EV).

Northeast A

Sprinter MVP: Allan McKeraghan (Col). Distance MVP: Reid Headrick (ML). Hurdler MVP: Tre Schimmels (Lak). Vertical jumper MVP: Ryan Delcour (Fre). Horizontal jumper MVP: Ronan Sherman (New). Thrower MVP: Jackson Grover (Fre).

First team: 100: Shaun Wilson (Riv). 200: Caleb Cochran (Fre). 400: Issiah Eastwood (DP). 800: Hayden Blank (Lak). 1,600: Reid Headrick (ML). 3,200: Reid Headrick (ML). 110h: Tre Schimmels (Lak). 300h: Tre Schimmels (Lak). 4x100: Freeman (Caleb Cochran, Cody Cayce, Sage Gilbert, Kanoa Rogan). 4x400: Freeman (Giovanni Sutherland, Gunnar Reed, Tyce Gilbert, Caleb Cochran). Shot: Jackson Grover (Fre). Discus: Ronan Sherman (Fre). Javelin: Liam Earl (ML). High jump: Ian Stapf (DP). Pole vault: Ryan Delcour (Fre). Long jump: Kanoa Rogan (Fre). Triple jump: Ronan Sherman (New).

Second team: 100: Gavin Carnahan (DP). 200: Oz Melzer (Lak). 400: Drew Darnold (Lak). 800: Issiah Eastwood (DP). 1,600: Hayden Blank (Lak). 3,200: Cade Spencer (Riv). 110h: Coldin Ackerman (Riv). 300h: Derek Dunlop (Lak). 4x100: Lakeside (Derek Dunlop, Brody Doran, Brady Nine, Oz Melzer). 4x400: Lakeside (Derek Dunlop, Drew Darnold, Tre Schimmels, Hayden Blank). Shot: Taigen Mitcham (New). Discus: Jackson Grover (Fre). Javelin: Jett Winger (Lak). High jump: Ian Stapf (DP). Pole vault: Kanoa Rogan (Fre). Long jump: Hayden Fatheree (Fre). Triple jump: Hayden Fatheree (Fre).

Girls track and field

Greater Spokane League 4A/3ASprinter MVP: Rhyan Madden, sr., Gonzaga Prep. Distance MVP: Nicole Bissell, sr., Central Valley. Hurdler MVP: Dakota Hansen, so., Mt. Spokane. Thrower MVP: Addy MacArthur, so., University. Jumper MVP: Karissa Lindner, sr., Mt. Spokane. Coach: Dori Whitford, Mead.

First team: 100: Karissa Lindner, sr. (MtS). 200: Rhyan Madden, sr. (GP). 400: Rhyan Madden, sr. (GP). 800: Charlotte Cullen, jr. (Mea). 1,600: Nicole Bissell, sr. (CV). 3,200: Nicole Bissell, sr. (CV). 100h: Jordis Harmer, jr. (NC). 300h: Dakota Hansen, so. (MtS). 4x100: Gonzaga Prep (Izabella Yim, Kaylin McMahon, Hannah Boyum, Rhyan Madden). 4x200: Gonzaga Prep (Kaylin McMahon, Hannah Boyum, Rhyan Madden, Olivia McIntyre). 4x400: Mead (Nora Cullen, Olivia Ferraro, Teryn Gardner, Charlotte Smith). Shot: Addy MacArthur, so. (U-Hi). Discus: Addy MacArthur, so. (U-Hi). Javelin: Cassie Moeller, sr. (Mea). High jump: Maggie Degenhart, sr. (MtS); Allie Ferrin, jr. (U-Hi); Shauna Elliott, sr. (Che); Tess King, sr. (Che); Macey Richards, jr. (Che); Rachael Dinwiddie, sr. (Mea). Pole vault: Dezlyn Lundquist, so. (Mea). Long jump: Karissa Lindner, sr. (MtS). Triple jump: Briana Pires, jr. (Rid).

Second team: 100: Hannah Boyum, so. (GP). 200: Preslie Young, jr. (Rid). 400: Charlotte Cullen, jr. (Mea). 800: Nicole Bissell, sr. (CV). 1,600: Charlotte Cullen, jr. (Mea). 3,200: Charlotte Pedersen, sr. (MtS). 100h: Dakota Hansen, so. (MtS). 300h: Kayli Eastham, fr. (MtS). 4x100: Ridgeline (Bri Pires, Liv Smith, Alex House, Preslie Young). 4x200: Ridgeline (Alex House, Emma Mostek, Preslie Young, Issie Olson). 4x400: Central Valley (Halle Mendenhall, Eden Sander, Keana Gosney, Nicole Bissell). Shot: Rylee Andrews, sr. (MtS). Discus: Cassie Moeller, sr. (Mea). Javelin: Shauna Elliott, sr. (Che). Pole vault: Brooklyn Lawrence, so. (NC). Long jump: Nora Cullen, fr. (Mead). Triple jump: Tabitha Pierce, so. (Mea).

Hon. mention: 100: Rhyan Madden, sr. (GP). 200: Karissa Lindner, sr. (MtS). 400: Teryn Gardner, jr. (Mea). 800: Teryn Gardner, jr. (Mea). 1,600: Raegan Borg, jr. (Mea). 3,200: Raegen Borg, jr. (Mea). 100h: Danica Zavala, so. (Mea). 300h: Rhyan Madden, sr. (GP). 4x100: Mt. Spokane (Timberly McDonald, McKenna Ritter, Stella Volpone, Karissa Lindner). 4x200: Mead (Micray Williams, Sofia Mark, Julie Thoet, Charlotte Cullen). 4x400: Ridgeline (Alex House, Emma Mostek, Preslie Young, Izzie Olson). Shot: Cale Stinebaugh, so. (Fer). Discus: Clara Browne, jr. (Che). Javelin: Mariah Hill, jr. (Che). Pole vault: Ella Lamoreaux, sr. (CV). Long jump: Marlee Schoeffler, jr. (NC). Triple jump: Marlee Schoeffler, jr. (NC).

Greater Spokane League 2A

Coach: Shane Toy, East Valley.

First team: 100: Ellabelle Taylor, sr. (Rog). 200: Lauren Matthew, fr. (WV). 400: Quincy Andrews, fr. (WV). 800: Anna Fitzgerald, jr. (Pul). 1,600: Roxanne Fredericksen, sr. (WV). 3,200: Roxanne Fredericksen, sr. (WV). 100h: Makenzey Gillespie, sr. (EV). 300h: Jennabee Harris, jr. (Pul). 4x100: Rogers (Akeelis Muhammed, Emily Peabody, Iedaezia Grayson, Ellabelle Taylor). 4x200: Rogers (Akeelis Muhammed, Emily Peabody, Iedaezia Grayson, Ellabelle Taylor). 4x400: West Valley (Kyia Silva, Hadassah Huff, Quincy Andrews, Lauren Matthew). Shot: Sydney Petersen, sr. (EV). Discus: Lily Sullivan, jr. (EV). Javelin: Abbey Flerchinger, jr. (SP). High jump: Cyarra Johnson, sr. (Rog). Pole vault: Josie Anselmo, so. (SP). Long jump: Kyleigh Archer, sr. (SP). Triple jump: Ayana Kapofu, sr. (Pul).

Second team: 100: Lauren Matthew, fr. (WV). 200: Ellabelle Taylor, sr. (Rog). 400: Emily Peabody, jr. (Rog). 800: Hadassah Duff, so. (WV). 1,600: Logan Hofstee, jr. (EV). 3,200: Abby Crossley, sr. (EV). 100h: Addison Jahn, so. (SP). 300h: Addison Jahn, so. (SP). 4x100: East Valley (Berlyn Stem, Makenzey Gillespie, Emagyne Joseph, Alex Stave). 4x200: Shadle Park (Chloe Sands, Aubrey Dunn, Madison Claar, Abi Caprye). 4x400: Pullman (Mika Toyoda, Ada Harris, Jennabee Harris, Anna Fitzgerald). Shot: Oveyonna Ivy, sr. (Rog). Discus: Kailee Hurst, sr. (EV). Javelin: Haylee Thomas, so. (EV). High jump: Abi Caprye, sr. (SP). Pole vault: Olivia Amen, jr. (EV). Long jump: Lilli Van Den Berg, jr. (EV). Triple jump: Izabela Sullivan, fr. (EV).

Northeast A

Sprinter MVP: Ella Carnahan (DP); Ines Calleja-Villegas (Lak). Distance MVP: Kayla Ramsey (ML). Hurdler MVP: Ellie Levy (DP). Vertical jumper MVP: Stephanie Chadduck (Fre). Horizontal jumper MVP: Jordyn True (Col). Thrower MVP: Chiche Okemgbo (ML).

First team: 100: Jaidynn MacDonald (Lak). 200: Ella Carnahan (DP). 400: Ines Calleja-Villegas (Lak). 800: Tea Simonson (Lak). 1,600: Kayla Ramsey (ML). 3,200: Kayla Ramsey (ML). 100h: Ellie Levy (DP). 300h: Ellie Levy (DP). 4x100: Deer Park (Ellie Levy, Maya Tucker, Gracelynn Martinson, Ella Carnahan). 4x200: Lakeside (Ines Calleja-Villegas, Hannah Higens, Rylee Darnold, Jaidynn MacDonald). 4x400: Lakeside (Ines Calleja-Villegas, Hannah Higens, Sadie Meyring, Tea Simonson). Shot: Chiche Okemgbo (ML). Discus: Chiche Okemgbo (ML). Javelin: Ashlyn Kreuch (Lak). High jump: Stephanie Chadduck (Fre). Pole vault: Divine Maple (Riv). Long jump: Kaelyn Malone (Col). Triple jump: Jordyn True (Col).

Second team: 100: Kaelyn Malone (Col). 200: Jaidynn MacDonald. 400: Lauren Bonner (DP). 800: Sadie Meyring (Lak). 1,600: Sadie Meyring (Lak). 3,200: Lily Jones (Fre). 100h: Jordyn True (Col). 300h: Kalista Malone (Col). 4x100: Lakeside (Brooklyn Stueckle, Rylee Darnold, Carmen Rojo, Jaidynn MacDonald). 4x200: Deer Park (Maya Tucker, Lauren Bonner, Gracelynn Martinson, Ella Carnahan). 4x400: Deer Park (Ella Carnahan, Lauren Bonner, Gracelynn Martinson, Layne Lathrop). Shot: Camille Hatch (Lak). Discus: Bayley Benson (Col). Javelin: Chiche Okemgbo (ML). High jump: Jordyn True (Col). Pole vault: Madison Eveland (Lak). Long jump: Rylee Darnold (Lak). Triple jump: Chiche Okemgbo (ML).